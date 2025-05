Pix vai ficar ainda melhor: veja os 6 planos do Banco Central para turbinar a ferramenta

O Banco Central tem planos para melhorar a eficiência do Pix, que já é uma ferramenta de transferência com diversos benefício associados.

Desde sua implementação em 2020, o Pix transformou a forma como os brasileiros realizam transferências e pagamentos. Desenvolvido pelo Banco Central, o sistema se consolidou como o método de pagamento preferido pela população, graças à sua velocidade, gratuidade e disponibilidade.

O Pix permite transações instantâneas, seguras e descomplicadas, eliminando a burocracia e reduzindo a necessidade de intermediários. Além disso, ele impulsionou a inclusão financeira ao permitir que milhões de pessoas realizem operações bancárias apenas com um celular.

Com o passar dos anos, o Banco Central continuou investindo na modernização da ferramenta, adicionando novas funcionalidades. Agora, o Pix avança para oferecer mais praticidade, segurança e até alcance internacional, se tornando cada vez mais integrado ao cotidiano dos brasileiros.

6 planos do Banco Central para melhorar o Pix

O sucesso do Pix não freou sua evolução. Pelo contrário, o Banco Central trabalha constantemente para aprimorar o sistema e lançar atualizações que aumentem sua praticidade e segurança. Algumas dessas melhorias já estão em vigor, enquanto outras estão programadas para os próximos meses ou para 2026.

Pix por aproximação

Desde fevereiro de 2025, o Pix por aproximação já está disponível, permitindo que usuários façam pagamentos apenas encostando o celular no terminal, sem precisar escanear QR Codes ou digitar chaves. Essa funcionalidade simplifica ainda mais o uso do Pix em estabelecimentos físicos.

O Banco Central definiu um limite de R$ 500 por transação com esse formato, buscando equilibrar agilidade com segurança. A tendência é que essa modalidade se torne comum em pagamentos rápidos, como em supermercados, padarias ou lojas de conveniência.

Pix no boleto

Conhecido como “BolePIX”, esse recurso permite o pagamento instantâneo de boletos com a tecnologia do Pix. Ele substitui o tradicional código de barras por um QR Code dinâmico que, ao ser lido, realiza a compensação do valor na hora.

Isso elimina o prazo de até três dias úteis normalmente exigido para a confirmação de boletos pagos por métodos convencionais. Além da agilidade, essa atualização também facilita o controle financeiro tanto para quem paga quanto para quem recebe, já que o sistema atualiza os registros automaticamente.

Pix como garantia

Com lançamento previsto para 2026, o Pix como garantia promete mudar a forma como empresas obtêm crédito. A ideia é permitir que empresas utilizem pagamentos via Pix como garantia em operações de financiamento, substituindo modelos tradicionais, como cheques ou títulos.

Essa inovação pode destravar crédito para empreendedores, especialmente os de pequeno porte, e reduzir a burocracia no setor financeiro. A expectativa é que a medida incentive novas linhas de crédito com menos risco e mais agilidade na concessão.

Pix parcelado

Em breve, será possível parcelar compras diretamente no Pix, com a cobrança de juros menores do que os praticados em cartões de crédito. A modalidade permitirá que o consumidor divida o valor de uma compra e pague em parcelas, enquanto o comerciante recebe à vista.

Isso amplia a competitividade do Pix em relação aos meios tradicionais de pagamento, além de beneficiar usuários com opções mais acessíveis de crédito. A funcionalidade também abre novas oportunidades para o comércio, sobretudo o varejo online e físico.

Novidades no comprovante do Pix

Para aumentar a segurança das transações, o Banco Central atualizou os comprovantes do Pix. Agora, todas as instituições financeiras devem incluir um ícone de verificação nas transações concluídas, ajudando o usuário a identificar facilmente se o pagamento foi bem-sucedido.

Essa mudança visa combater fraudes e facilitar a conferência de pagamentos, especialmente em compras entre pessoas físicas ou em estabelecimentos de pequeno porte. Pequenos detalhes visuais, como o “check verde”, passam a representar uma camada extra de confiança para o sistema.

Autoatendimento no Mecanismo Especial de Devolução (MED)

Agendado para outubro de 2025, o novo sistema do MED permitirá que o usuário solicite a devolução de um Pix diretamente no aplicativo do banco. O recurso é voltado para casos de erro ou golpes, permitindo que a vítima ative o processo com poucos cliques, sem depender de atendimentos manuais.

Essa funcionalidade vai tornar o processo mais ágil e acessível, reforçando a proteção contra fraudes e oferecendo resposta mais rápida em situações de urgência. A medida é vista como um avanço importante na credibilidade do sistema.

Pix está sendo aceito em Portugal

O alcance do Pix já ultrapassa as fronteiras brasileiras. Desde janeiro de 2025, após uma parceria entre a instituição financeira portuguesa UNICRE e o Braza Bank, o sistema passou a funcionar em Portugal. Inicialmente, a funcionalidade está disponível em seis lojas da rede de supermercados Continente.

Para realizar pagamentos, o cliente deve ter conta em banco brasileiro e pagar diretamente em reais, com o valor convertido automaticamente para euros, já com IOF de 0,38% incluído na operação. Diferente do Brasil, que não cobra taxas para utilização.

A operação funciona como no Brasil: o consumidor acessa o aplicativo bancário, escaneia o QR Code disponibilizado na loja, verifica os dados e confirma a transação. A aceitação do Pix no varejo português visa facilitar as compras de turistas e imigrantes brasileiros.

Segundo a UNICRE, o crescimento da comunidade brasileira em Portugal e o elevado número de visitantes justificam o investimento. Mais de um milhão de brasileiros viajam anualmente para o país europeu, e muitos já vivem por lá.

A adesão ao Pix simplifica transações do dia a dia e fortalece a presença do Brasil no cenário de inovação financeira global. Com a expansão planejada, é possível que mais países passem a aceitar o Pix em breve, consolidando o sistema como uma referência internacional em pagamentos digitais.

