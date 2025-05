Com vontade de comer um docinho? Veja 4 receitas simples de doces para fazer na Air Fryer!

Hoje em dia, a fritadeira elétrica já substituiu o fogão e o forno, sendo perfeitamente possível conhecer receitas de doces para fazer na Air Fryer.

A Air Fryer revolucionou a maneira como muitas pessoas preparam refeições, substituindo o uso do óleo por ar quente e garantindo resultados crocantes e saborosos com mais saúde. Inicialmente utilizada para preparar alimentos salgados, a fritadeira elétrica ganhou espaço também nas receitas de sobremesas.

Com rapidez, facilidade e limpeza reduzida, ela permite criar doces caseiros com eficiência e sem necessidade de forno convencional. Essa praticidade atrai quem busca agilidade na rotina sem abrir mão do sabor e, claro, da saúde.

Além disso, o preparo direto no cesto da Air Fryer facilita o controle da temperatura e garante texturas incríveis em pouco tempo. E se engana quem pensa que só é possível fazer salgados: os doces para fazer na Air Fryer surpreendem pela variedade e resultado.

procurando receitas de doces para fazer na Air Fryer? Veja os mais simples e deliciosos!

Conheça 4 receitas de doces para fazer na Air Fryer

A Air Fryer vai muito além dos preparos salgados tradicionais. Doces feitos na fritadeira elétrica ganham destaque por sua textura, sabor e facilidade de preparo. Desde bolinhos até sobremesas mais elaboradas, ela oferece resultados incríveis com poucos ingredientes e tempo reduzido. Confira.

Bolinho de chuva

Ingredientes

1 xícara de farinha de trigo

1/2 xícara de leite

1 ovo

2 colheres (sopa) de açúcar

1 colher (chá) de fermento em pó

Canela e açúcar para polvilhar

Modo de preparo

Misture todos os ingredientes em um bowl até obter uma massa homogênea e levemente firme. Com o auxílio de duas colheres, modele pequenas porções e coloque no cesto da Air Fryer previamente untado com um pouco de óleo ou papel manteiga.

Programe a fritadeira a 180 °C por cerca de 10 minutos, virando os bolinhos na metade do tempo para dourar por igual. Retire e polvilhe com a mistura de açúcar e canela ainda quentes. Aproveite para comer com um cafezinho recém passado!

Banana assada com canela

Ingredientes

2 bananas maduras

Canela em pó a gosto

Mel ou açúcar mascavo opcional

Modo de preparo

Corte as bananas ao meio no sentido longitudinal e coloque no cesto da Air Fryer com a parte cortada virada para cima. Salpique canela por cima e, se desejar, adicione um fio de mel ou uma pitada de açúcar mascavo para caramelizar. Asse a 200 °C por 8 a 10 minutos, até que fiquem douradas e macias.

Pastel de chocolate

Ingredientes

Massa pronta para pastel

Chocolate meio amargo picado

1 gema (para pincelar)

Modo de preparo

Recheie cada disco de massa de pastel com pedaços de chocolate e feche bem as bordas com um garfo. Pincele a gema por fora para dar brilho e coloque os pastéis no cesto da Air Fryer, evitando que fiquem sobrepostos. Programe a 180 °C por 10 minutos ou até que fiquem dourados e crocantes.

Brownie rápido

Ingredientes

1/2 xícara de chocolate em pó

1/2 xícara de açúcar

1/2 xícara de farinha de trigo

2 colheres (sopa) de manteiga derretida

2 ovos

1/2 colher (chá) de fermento

Modo de preparo

Misture todos os ingredientes até obter uma massa cremosa e uniforme. Despeje em uma forma pequena que caiba dentro da Air Fryer, forrada com papel manteiga ou untada com manteiga e farinha. Asse a 180 °C por cerca de 15 minutos. O ponto ideal é quando as bordas estão firmes e o centro úmido.

Cuidados antes de preparar os doces para fazer na Air Fryer

Antes de iniciar qualquer receita doce na Air Fryer, é importante observar algumas orientações que garantem segurança, sabor e o bom funcionamento do equipamento. Confira cinco cuidados essenciais:

Pré-aqueça o aparelho por 3 a 5 minutos : Esse passo é importante para garantir que a temperatura correta atinja os alimentos desde o início, evitando que fiquem crus ou assados de maneira desigual.

: Esse passo é importante para garantir que a temperatura correta atinja os alimentos desde o início, evitando que fiquem crus ou assados de maneira desigual. Use formas e acessórios apropriados : Escolha recipientes de silicone, vidro temperado ou metal que caibam bem dentro do cesto da Air Fryer e suportem altas temperaturas. Isso evita acidentes e garante melhor distribuição do calor.

: Escolha recipientes de silicone, vidro temperado ou metal que caibam bem dentro do cesto da Air Fryer e suportem altas temperaturas. Isso evita acidentes e garante melhor distribuição do calor. Evite massas muito líquidas direto no cesto : Receitas com massa mole, como brownies ou bolos, devem ser feitas em formas adequadas. Colocar diretamente no cesto pode entupir o aparelho ou dificultar a limpeza.

: Receitas com massa mole, como brownies ou bolos, devem ser feitas em formas adequadas. Colocar diretamente no cesto pode entupir o aparelho ou dificultar a limpeza. Não sobrecarregue o cesto : Deixe espaço entre os itens para que o ar quente circule e cozinhe tudo de maneira uniforme. Doces amontoados podem ficar crus no centro ou grudar uns nos outros.

: Deixe espaço entre os itens para que o ar quente circule e cozinhe tudo de maneira uniforme. Doces amontoados podem ficar crus no centro ou grudar uns nos outros. Monitore o tempo com frequência: Como a Air Fryer assa mais rápido que o forno, fique atento para não deixar os doces passarem do ponto. Abra o cesto para verificar sempre que necessário, principalmente nas primeiras tentativas.

Com esses cuidados simples e receitas práticas, preparar doces para fazer na Air Fryer se torna uma experiência deliciosa, eficiente e surpreendente. A variedade de sobremesas possíveis prova que essa fritadeira é muito mais do que um utensílio para salgados.

