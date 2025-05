Quer investir sem altos riscos? Conheça as melhores franquias para MEI com baixo investimento!

Quem tem CNPJ e quer começar a investir pode ficar atento nas franquias para MEI que querem dar um passo além nos seus negócios.

Franquias representam uma forma de empreender com menos riscos, já que o investidor começa a operação com o respaldo de uma marca consolidada e um modelo de negócio testado. Em vez de iniciar um negócio do zero, o franqueado adquire o direito de explorar um nome conhecido e seguro.

Essa estrutura oferece mais segurança, especialmente para quem está dando os primeiros passos como empreendedor. Por isso, o modelo atrai tanto investidores experientes quanto profissionais que buscam renda extra ou transição de carreira.

Quando associadas ao regime de Microempreendedor Individual (MEI), as franquias tornam-se ainda mais acessíveis, com custos reduzidos e menos burocracia, desde que respeitem os limites legais da categoria. Por isso, é bom se informar antes de começar.

Procurando franquias para MEI que querem investir? Veja as melhores. / Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiademanha.com.br

Conheça as melhores franquias para MEI

Para quem deseja investir em franquias para MEI, existem redes que oferecem modelos adaptados ao regime, com investimento inicial reduzido e possibilidade de operação home office. Essas opções possibilitam empreender com menor risco e, ao mesmo tempo, manter a formalização normalmente.

Saiba mais: Quer aprender como ganhar dinheiro com o Kwai? Existem várias formas diferentes!

Ceopag

A Ceopag ( https://ceopag.com.br/ ) atua no setor de meios de pagamento eletrônicos, oferecendo soluções para micro e pequenos empreendedores. Seu modelo é voltado ao público que deseja operar de casa, com baixo custo e grande potencial de mercado.

O franqueado trabalha com a comercialização de maquininhas, serviços financeiros e suporte aos lojistas. Fundada em 2019, a Ceopag já conta com 700 unidades em operação. O investimento inicial parte de R$ 20 mil, com prazo estimado de retorno em 12 meses.

Torky

A Torky ( https://franquiatorky.com.br/ ) oferece serviços especializados de manutenção e regulagem de instrumentos musicais de corda. Seu modelo Case Torky permite atuação porta a porta, com uma mala equipada com ferramentas adequadas para mais de 70 tipos de serviços.

Fundada em 2003 e com franchising desde 2019, a Torky possui cinco unidades. O investimento inicial é de R$ 18,8 mil e o retorno esperado ocorre entre 9 e 12 meses. O diferencial está na segmentação do público e na baixa concorrência no nicho.

3,2,1 GO!

Com foco no mercado de turismo personalizado, a 3,2,1 GO! ( https://321gotravelfranquia.com.br/ ) oferece consultoria para viagens à Disney e outros destinos. O franqueado atua com a venda de pacotes, emissão de vistos, seguros e reservas. O modelo home office é ideal para MEIs.

A rede foi fundada em 2019 e conta com 60 unidades. O investimento inicial é a partir de R$ 12 mil e o prazo de retorno pode variar de 3 a 12 meses. Por atuar com turismo, é uma opção atrativa para quem deseja empreender com atendimento personalizado.

Love Gifts

A Love Gifts ( https://lovegifts.com.br/ ) é especializada em presentes criativos e personalizados. Com um faturamento expressivo, a marca mantém mais de 100 franquias e permite que o empreendedor MEI ingresse com um modelo de loja compacta ou quiosque. O contrato exige que o CNPJ esteja em dia.

Fundada em 2014 e com franquias desde 2016, a Love Gifts exige investimento inicial de R$ 16,9 mil. O retorno costuma acontecer entre 12 e 14 meses. A rede se destaca pelo apelo emocional dos produtos e por atuar em datas sazonais fortes no varejo.

4Charge

Com foco em publicidade digital e mobilidade urbana, a 4Charge ( https://www.4charge.com.br/ ) instala totens de recarga de celulares que exibem anúncios. O franqueado atua em modelo home based e realiza visitas periódicas a pontos comerciais parceiros, cuidando tanto da instalação quanto da manutenção.

Criada em 2019, a rede já possui 50 unidades. O investimento inicial é de R$ 14,9 mil, com retorno médio em seis meses. A proposta alia inovação, marketing e sustentabilidade, sendo ideal para quem busca um negócio enxuto, mas com grande apelo visual.

Trip In

A Trip In ( https://tripinviagens.com.br/ ) é uma agência de viagens com foco em pacotes nacionais e internacionais. O modelo home based é ideal para o MEI e permite trabalhar remotamente vendendo viagens e acompanhando os clientes em todo o processo. O franqueado recebe suporte para captação.

Fundada em 2016 e com franquias desde 2024, a Trip In possui 31 unidades. O investimento inicial parte de R$ 6,4 mil, com retorno previsto entre 6 e 18 meses. Seu diferencial está na flexibilidade do modelo e na demanda constante por serviços de turismo.

Veja mais: TV Box vitalícia e com vários canais: veja os melhores modelos pra comprar agora!

Cuidados ao investir em franquias para MEI

Antes de formalizar a entrada em uma rede franqueada como MEI, é fundamental avaliar diversos aspectos que impactam a viabilidade do negócio e o cumprimento das regras do regime. Confira cinco cuidados essenciais:

Verifique se a atividade está permitida para MEI : Nem todas as atividades econômicas são compatíveis com o regime. Consulte o CNAE da franquia e confirme sua elegibilidade no Portal do Empreendedor.

: Nem todas as atividades econômicas são compatíveis com o regime. Consulte o CNAE da franquia e confirme sua elegibilidade no Portal do Empreendedor. Fique atento ao limite de faturamento : O MEI pode faturar até R$ 81 mil por ano. Acima disso, é necessário migrar para o Simples Nacional. Planeje o crescimento para evitar desenquadramentos repentinos.

: O MEI pode faturar até R$ 81 mil por ano. Acima disso, é necessário migrar para o Simples Nacional. Planeje o crescimento para evitar desenquadramentos repentinos. Formalize o CNPJ antes de assinar o contrato : Algumas franquias exigem que o MEI esteja regularizado para iniciar a operação. Providencie a abertura e obtenha o alvará, se necessário, antes de firmar o contrato.

: Algumas franquias exigem que o MEI esteja regularizado para iniciar a operação. Providencie a abertura e obtenha o alvará, se necessário, antes de firmar o contrato. Avalie a estrutura exigida pelo franqueador : Verifique se o modelo oferecido é realmente compatível com o formato home office e com a carga tributária do MEI. Franquias que exigem ponto comercial podem não se enquadrar.

: Verifique se o modelo oferecido é realmente compatível com o formato home office e com a carga tributária do MEI. Franquias que exigem ponto comercial podem não se enquadrar. Entenda todas as taxas e obrigações do contrato: Além do investimento inicial, analise taxas mensais, royalties e suporte. Isso ajuda a manter o controle financeiro e evita surpresas durante a operação.

Seguindo essas orientações, o empreendedor que busca franquias para MEI pode iniciar um negócio estruturado, com menor risco e grandes chances de sucesso no mercado.

Não perca: Quer fazer uma graninha extra? Estes são os produtos mais lucrativos para revender!