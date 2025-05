Nova frente fria deve atingir 3 regiões com quedas de temperatura e temporais intensos

A frente fria que vai chegar em diversas regiões do país traz consigo alertas de chuvas intensas, que demandam maior cuidado por parte dos cidadãos.

O mês de maio marca a transição entre o outono e o inverno no Brasil, período em que a atmosfera costuma apresentar maior instabilidade. As mudanças bruscas de temperatura, a queda de umidade e a formação de sistemas de baixa pressão tornam essa fase propícia para a chegada de frentes frias.

Esse comportamento climático exige atenção, pois as alterações no tempo podem ocorrer de forma repentina, trazendo chuvas volumosas, ventos fortes e queda acentuada nas temperaturas. A população de diferentes estados já percebe os dias marcados por calor excessivo, seguidos por temporais.

Diante desse cenário, uma nova frente fria avança pelo país, prometendo impactos significativos nos próximos dias e exigindo alerta redobrado de autoridades e moradores. Por isso, é importante ficar de olho na previsão do tempo para evitar imprevistos.

A nova frente fria está chegando em várias regiões do país. proteja-se. / Fonte: Freepik

Nova frente fria chega atingindo 3 regiões do país

Uma frente fria de grande intensidade começou a se deslocar pelo território brasileiro nesta sexta-feira, trazendo instabilidade para diferentes regiões. O sistema já provoca efeitos no Sul do país, especialmente no Rio Grande do Sul, e avançará ao longo do final de semana pelo Centro-Oeste e Sudeste.

Segundo a MetSul Meteorologia, a formação está associada a uma área de baixa pressão, que intensifica as condições de chuva e aumenta o risco de eventos climáticos severos. O impacto inicial concentra-se no Rio Grande do Sul, mas a frente avança rapidamente, alcançando outros estados.

Durante a sexta-feira, o avanço da frente fria já altera o tempo em Santa Catarina, Paraná e parte do Mato Grosso do Sul. As projeções indicam que a instabilidade se espalhará por outras áreas no sábado, ampliando o número de localidades sob risco de chuvas fortes.

O encontro da massa de ar frio com o ar quente que predomina na dianteira da frente potencializa o risco de temporais. Esse contraste térmico favorece a ocorrência de fenômenos como microexplosões, granizo e rajadas de vento, aumentando a possibilidade de danos estruturais e alagamentos.

O sistema frontal deve atingir São Paulo ao longo do sábado, especialmente nas regiões Oeste, Centro, Sul e Leste do estado. Já na capital paulista, os efeitos da mudança climática se manifestarão mais claramente durante a segunda metade do dia.

O Rio de Janeiro também sentirá os reflexos da frente fria, mas somente no domingo, com previsão de chuvas e possíveis tempestades. A expectativa é de que, embora menos intensa do que no Sul, a instabilidade traga impactos relevantes em pontos isolados do Sudeste e Centro-Oeste.

Regiões mais afetadas pela nova frente fria

O Rio Grande do Sul está no centro da atenção meteorológica nesta sexta-feira, por apresentar os maiores acumulados de chuva. A atuação intensa da frente fria combinada à baixa pressão atmosférica intensifica os volumes de precipitação, especialmente no Oeste, Centro e Sul do estado.

Os dados apontam para chuvas que podem variar entre 100 mm e 200 mm em apenas um dia, com registros de até 150 mm em menos de seis horas em determinadas localidades. Esse volume é considerado extremo e ultrapassa a capacidade de absorção da infraestrutura urbana.

Ao longo do sábado, a instabilidade se espalha para Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul. Nesses estados, as chuvas tendem a ser menos intensas do que no Rio Grande do Sul, mas ainda assim com potencial para causar transtornos.

A previsão aponta para temporais isolados e pancadas localmente fortes, principalmente em áreas urbanas com histórico de alagamentos. A situação exige atenção especial em regiões com encostas, devido ao risco de deslizamentos de terra em caso de chuva contínua.

A partir do sábado, o estado de São Paulo também entra na rota da frente fria. As primeiras áreas afetadas serão o interior e o sul paulista, com avanço da instabilidade em direção à capital e ao litoral durante a tarde e noite.

No domingo, a frente alcançará o estado do Rio de Janeiro, com previsão de chuva moderada a forte em algumas cidades. Mesmo que os volumes esperados não sejam tão extremos quanto os do Sul, a possibilidade de eventos pontuais severos permanece presente.

Como se proteger durante os temporais?

Diante da previsão de chuvas intensas e riscos associados à nova frente fria, a população deve adotar medidas preventivas para evitar acidentes e minimizar danos. Confira abaixo cinco orientações essenciais para se proteger durante os temporais:

Evite áreas de alagamento : Não transite por ruas inundadas ou com enxurradas. Além do risco de ser arrastado pela água, há perigo de quedas, buracos ocultos e choque elétrico.

: Não transite por ruas inundadas ou com enxurradas. Além do risco de ser arrastado pela água, há perigo de quedas, buracos ocultos e choque elétrico. Desligue aparelhos eletrônicos : Em caso de tempestade com raios, retire os eletrônicos da tomada e evite o uso de celulares ligados à rede elétrica. Isso reduz o risco de choques e curtos-circuitos.

: Em caso de tempestade com raios, retire os eletrônicos da tomada e evite o uso de celulares ligados à rede elétrica. Isso reduz o risco de choques e curtos-circuitos. Fique longe de árvores e estruturas metálicas : Durante ventos fortes e raios, mantenha distância de postes, grades e árvores, pois podem cair ou atrair descargas elétricas.

: Durante ventos fortes e raios, mantenha distância de postes, grades e árvores, pois podem cair ou atrair descargas elétricas. Não permaneça em áreas abertas durante tempestades : Busque abrigo em locais cobertos e seguros. Evite praias, campos ou topos de morros, onde o risco de raios é maior.

: Busque abrigo em locais cobertos e seguros. Evite praias, campos ou topos de morros, onde o risco de raios é maior. Acompanhe as atualizações meteorológicas: Utilize fontes confiáveis para se informar, como os serviços de meteorologia e a Defesa Civil. Mantenha-se atento a alertas e instruções das autoridades.

Seguindo essas orientações, é possível atravessar o período de instabilidade com mais segurança e reduzir os impactos provocados pelos eventos climáticos extremos.

