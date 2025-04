Nova regra sobre uso dos faróis entra em vigor e pode pegar motoristas desprevenidos

Mudanças no uso dos faróis passam a valer neste ano. Veja quando ligar os faróis e como evitar multas nas estradas.

Em 2025, entrou em vigor uma mudança que afeta milhões de motoristas em todo o país. A nova norma sobre o uso dos faróis determina exigências mais rígidas em determinadas situações. Quem dirige com frequência por rodovias deve prestar atenção nos detalhes para evitar problemas.

Antes, era obrigatório manter os faróis acesos apenas em algumas rodovias. Com a atualização da lei, o uso dos faróis baixos durante o dia voltou a ser obrigatório em rodovias de pista simples fora do perímetro urbano. Isso vale para qualquer horário do dia, mesmo com céu limpo.

A medida tem o objetivo de aumentar a visibilidade entre os veículos e reduzir os acidentes em vias de tráfego mais intenso ou sem separação central. Muitas colisões acontecem por falta de atenção ou visibilidade, e o farol aceso ajuda a evitar esses riscos.

Além disso, há penalidades previstas para quem não seguir a regra. O motorista flagrado com os faróis apagados onde o uso é exigido pode levar multa e pontos na carteira. Por isso, é importante entender quando a nova regra se aplica para evitar gastos e transtornos.

A nova lei exige faróis acesos em rodovias simples. Saiba o que mudou em 2025 e como se proteger de penalizações. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Quando o uso dos faróis é obrigatório?

A nova lei exige que os faróis baixos sejam usados durante o dia nas rodovias de pista simples fora das áreas urbanas. Isso vale tanto para carros de passeio quanto para motos e outros veículos. Em estradas com duas pistas separadas, dentro da cidade, a regra não se aplica.

Além das rodovias, o uso dos faróis também é obrigatório em situações de pouca visibilidade. Isso inclui momentos de neblina, chuva intensa ou fumaça na estrada. Mesmo durante o dia, se a visibilidade estiver comprometida, o farol deve estar ligado.

Veículos equipados com luzes diurnas (DRL) ficam isentos da exigência em condições normais de tempo. No entanto, em situações de pouca visibilidade, o uso dos faróis baixos volta a ser obrigatório. Por isso, é sempre bom manter o controle do ambiente ao dirigir.

O que acontece se você não cumprir a nova regra

Quem desrespeita a nova exigência sobre o uso dos faróis corre o risco de ser multado. A infração é considerada média. Isso significa que o motorista perde pontos na carteira e paga um valor em dinheiro. O valor da multa pode pesar no bolso, principalmente em tempos de crise.

Além da multa, a falta do uso correto dos faróis coloca todos em risco. Um carro sem farol em uma estrada com pouca visibilidade pode causar acidentes graves. Por isso, seguir a regra é uma forma simples de proteger a si mesmo e aos outros.

Outra consequência é a possibilidade de perder o direito de dirigir se houver acúmulo de pontos. Por isso, mesmo quem dirige pouco precisa ficar atento. Basta um descuido para acabar sofrendo penalizações que poderiam ser evitadas com um simples cuidado.