Estes são os top 8 lugares mais baratos para viajar no mundo: prepare suas malas!

Em 2025, a busca por lugares mais baratos para viajar o mundo cresceu entre os brasileiros, que estão a fim de expandir horizontes e conhecer novas culturas.

O número de brasileiros que cruzam fronteiras em busca de novas experiências não para de crescer. Em 2024, mais de 22,6 milhões de cidadãos do Brasil viajaram para o exterior, representando um salto de 17% em comparação com o mesmo período do ano anterior.

Esse aumento reforça uma tendência consolidada de retomada do turismo internacional, impulsionada tanto pela reabertura global quanto pelo desejo reprimido de explorar novas culturas. Paralelamente, o Brasil também registrou um feito histórico ao receber 6,65 milhões de turistas estrangeiros.

Diante desse cenário em expansão, cresce também o interesse por destinos acessíveis, e conhecer os lugares mais baratos para viajar no mundo se torna essencial para quem deseja economizar sem abrir mão de uma viagem memorável.

Pensando em conhecer alguns lugares mais baratos para viajar no mundo? Veja uma lista completa! / Fonte: Freepik

Lugares mais baratos para viajar no mundo

Com a alta do dólar e do euro, muitos brasileiros buscam alternativas econômicas para explorar o mundo. Felizmente, há países que oferecem paisagens incríveis, cultura rica e experiências autênticas com um excelente custo-benefício. Confira alguns e aproveite.

Albânia

A Albânia se destaca como um dos destinos com melhor custo-benefício na Europa. Situada nos Bálcãs, o país encanta pelas praias de águas cristalinas, vilas históricas e clima acolhedor. Cidades como Berat e Gjirokastër impressionam com sua herança cultural.

A moeda local é o lek (ALL), e atualmente 1 real equivale a cerca de 19 leks. Essa conversão favorece os brasileiros, tornando hospedagens, refeições e passeios bastante acessíveis, então quem for com um bom dinheiro guardado vai aproveitar.

Nepal

Localizado no sul da Ásia, o Nepal abriga paisagens deslumbrantes como os picos do Himalaia, além de templos milenares. Cidades como Katmandu e Pokhara oferecem experiências culturais profundas e trilhas de tirar o fôlego.

A moeda oficial é a rupia nepalesa (NPR), com 1 real valendo aproximadamente 27 rúpias. Esse câmbio torna a viagem econômica, mesmo incluindo aventuras como trekking ou hospedagens com vista para montanhas. Já pensou, que mágico?

Geórgia

A Geórgia reúne natureza exuberante, cidades antigas e uma gastronomia marcante. Tbilisi, a capital, surpreende com ruas de pedra, arquitetura eclética e preços muito convidativos. A moeda local é o lari georgiano (GEL), com 1 real valendo cerca de 0,53 lari.

Apesar da cotação baixa, o custo de vida interno garante hospedagens e refeições a preços extremamente competitivos, ideal para quem deseja viver a Europa com economia, diferente de outros países que costumam ser mais “careiros”.

Bolívia

A Bolívia oferece uma mistura poderosa de natureza extrema e cultura indígena preservada. Destinos como o Salar de Uyuni e cidades como La Paz e Sucre atraem aventureiros de todo o mundo. O boliviano (BOB) é a moeda nacional, e 1 real equivale a cerca de 1,38 bolivianos.

Indonésia (fora de Bali)

Embora Bali tenha se tornado um destino mais caro, outras ilhas da Indonésia, como Java, Sumatra e Lombok, continuam bastante acessíveis. O país oferece praias paradisíacas, vulcões ativos e cultura rica. A moeda é a rupia indonésia (IDR), e 1 real vale aproximadamente 3.200 rúpias.

Laos

Laos é um destino ainda pouco explorado, mas com um charme singular. Suas cachoeiras, templos e a serenidade das cidades como Luang Prabang fazem dele um refúgio no Sudeste Asiático. A moeda local é o kip (LAK), com 1 real valendo cerca de 3.700 kips. Ou seja, tudo lá é muito barato!

Marrocos

Marrocos mistura cultura árabe, berbere e europeia em cidades vibrantes como Marrakech e Fez. Os mercados, desertos e montanhas formam um cenário variado e acessível. A moeda é o dirham marroquino (MAD), com 1 real valendo em torno de 2,10 dirhams.

Romênia

A Romênia proporciona uma experiência europeia autêntica, com castelos medievais, paisagens montanhosas e cidades históricas. Lugares como a Transilvânia e Sighișoara encantam os visitantes sem exigir grandes investimentos. A moeda oficial é o leu romeno (RON), e 1 real equivale a cerca de 0,90 leu.

Por que esses destinos se destacam entre os brasileiros?

Diversos fatores explicam por que cada vez mais brasileiros buscam os lugares mais baratos para viajar no mundo. A instabilidade econômica e a alta do dólar encarecem os destinos tradicionais, como Estados Unidos e países da zona do euro.

Por isso, alternativas com moedas mais fracas ou custo de vida reduzido ganham espaço, especialmente entre jovens, mochileiros e famílias que buscam mais com menos. Outro ponto importante é o acesso à informação e à mobilidade. Com a internet, os viajantes conseguem planejar melhor suas rotas.

Além disso, muitos desses países oferecem isenção de visto ou processos de entrada simples para brasileiros, facilitando o planejamento e reduzindo custos burocráticos. A flexibilidade no roteiro também colabora com o controle de gastos durante a viagem.

