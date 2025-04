Aprenda como usar milhas do cartão de crédito e viaje pagando menos!

Saber como usar milhas do cartão de crédito pode salvar os aventureiros de gastarem uma grana alta com passagem sem necessidade.

Cada vez mais brasileiros estão redescobrindo o prazer de viajar, seja dentro do país ou para destinos internacionais. Em 2023, o Brasil registrou mais de 112 milhões de passageiros em voos nacionais, e em 2024, mais de 22,6 milhões de brasileiros embarcaram rumo ao exterior.

Esses números refletem não apenas a recuperação do setor aéreo, mas também o maior acesso da população a benefícios que facilitam esse tipo de deslocamento, como as milhas acumuladas no cartão de crédito, que crescem mais a cada dia.

Contudo, mesmo com esse crescimento expressivo, milhões de pontos e milhas ainda se perdem todos os anos por falta de informação. Por isso, entender como usar milhas do cartão de crédito pode transformar viagens em experiências muito mais acessíveis.

Entendendo o que são as milhas do cartão de crédito

Antes de aproveitar as vantagens, é fundamental compreender o que são as milhas do cartão de crédito. Embora muitos usem “milhas” e “pontos” como sinônimos, há diferenças importantes entre os dois conceitos:

Os pontos são recompensas acumuladas com base nos gastos mensais realizados com o cartão de crédito, geralmente calculados sobre o valor convertido em dólar. Cada programa define a taxa de conversão, e o saldo fica vinculado ao CPF do titular, podendo ser utilizado para diversas finalidades.

Já as milhas representam o benefício oferecido por companhias aéreas aos participantes de seus programas de fidelidade, e podem ser adquiridas diretamente ou através da conversão de pontos.

Quando o titular transfere os pontos acumulados em seu cartão para um programa de fidelidade de uma companhia aérea, esses pontos se transformam em milhas. A partir desse momento, as milhas podem ser usadas para resgatar passagens, fazer upgrades ou até gerar renda extra.

É importante entender como funciona cada etapa desse processo, pois cada programa estabelece regras específicas de validade, bonificações em promoções e possibilidades de uso. Assim, o conhecimento sobre o funcionamento das milhas permite maior aproveitamento dos benefícios.

A modalidade de débito não tem milhas?

Cartões na função débito não acumulam milhas nem pontos. Isso ocorre porque o sistema de recompensas funciona com base no crédito, uma vez que o emissor do cartão antecipa o pagamento ao lojista e posteriormente cobra o valor do cliente.

Essa intermediação, aliada aos juros cobrados em casos de parcelamento ou atraso, sustenta financeiramente os programas de fidelidade. No débito, o valor é debitado imediatamente da conta do consumidor, o que não gera margem para recompensa.

Como usar as milhas do cartão de crédito?

Após entender como funciona o sistema de milhas, surge a dúvida sobre as formas de utilizá-las com eficiência. Existem diversas estratégias para transformar as milhas em vantagens reais no cotidiano, desde passagens aéreas até benefícios financeiros. Confira.

Transferir pontos para programas de fidelidade

A forma mais comum de utilizar as milhas envolve a transferência dos pontos do cartão para programas de fidelidade de companhias aéreas. Cada instituição parceira define os critérios, o tempo de crédito e a taxa de conversão.

O ideal é aproveitar promoções que oferecem bônus no momento da transferência, pois isso aumenta o saldo final de milhas, otimizando o uso. Essa prática permite o resgate de passagens nacionais e internacionais com custo reduzido, além de upgrades de classe em voos.

Vender as milhas e obter renda extra

Outra alternativa é vender as milhas em plataformas especializadas. Após transferi-las para o programa de fidelidade, o consumidor pode cadastrá-las em sites que intermediam a venda. Essa operação garante um retorno financeiro e transforma milhas acumuladas em dinheiro.

O valor varia conforme a cotação do mercado, a validade das milhas e a demanda por destinos específicos. Embora não seja permitido por todos os programas, muitos consumidores utilizam esse recurso para gerar renda pontual.

Trocar milhas por produtos ou serviços

Alguns programas oferecem a possibilidade de trocar milhas diretamente por produtos e serviços. Plataformas parceiras disponibilizam eletrodomésticos, eletrônicos, roupas, experiências e até recarga de celular. Ou seja, é um conceito bem versátil.

No entanto, esse tipo de troca geralmente apresenta menor valor de conversão do que o resgate por passagens aéreas. Por isso, essa opção pode ser interessante apenas quando há urgência ou quando os pontos se aproximam do prazo de expiração.

Como escolher um cartão que tenha milhas?

Para tirar o máximo proveito das milhas, é essencial escolher um cartão que ofereça esse benefício. Nem todos os cartões acumulam pontos ou milhas, e essa análise deve ser feita com base no perfil de consumo e nas condições oferecidas pelas instituições financeiras.

Como sei que o meu cartão acumula milhas aéreas?

A forma mais simples de verificar se o cartão acumula milhas é consultar a fatura mensal. Normalmente, os cartões participantes informam a quantidade de pontos acumulados no período. Além disso, o aplicativo do banco ou da bandeira do cartão costuma exibir o extrato detalhado de pontos.

Se não houver essa informação, o consumidor pode entrar em contato com a central de atendimento ou acessar o site do programa de pontos da instituição. Caso o cartão não ofereça esse benefício, vale solicitar a troca por uma versão que acumule milhas.

Dicas para aumentar o acúmulo de milhas aéreas

Para maximizar os ganhos e aproveitar ao máximo cada gasto, seguir boas práticas de acúmulo de milhas é fundamental. Com planejamento e atenção, é possível multiplicar os benefícios gerados pelo cartão de crédito.

Centralize todas as despesas possíveis no cartão de crédito, inclusive contas fixas e assinaturas

Aproveite as promoções de transferência com bônus para programas de fidelidade

Utilize o site ou app do programa de pontos ao realizar compras online em lojas parceiras

Pague sempre a fatura em dia para manter o limite e evitar bloqueios de pontos

Escolha um cartão com bom índice de conversão de pontos e que se encaixe no seu perfil de gastos

Com essas estratégias, fica mais fácil acumular milhas rapidamente e transformar seus gastos diários em experiências valiosas, seja em forma de viagens, produtos ou benefícios financeiros.

