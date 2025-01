Boa notícia para trabalhadores em TODO Brasil: abono de R$ 1.500 será liberado dentro de poucos dias

Abono salarial de até R$ 1.518 será pago a quem trabalhou em 2023. Veja critérios, datas de pagamento e como consultar.

Uma excelente notícia chega para trabalhadores de todas as regiões do Brasil! O abono salarial de até R$ 1.500 começará a ser liberado nos próximos dias.

Os valores serão liberados a partir de fevereiro, sendo este um reforço financeiro importante para milhões de brasileiros. O benefício, que funciona como um complemento de renda, pode alcançar até R$ 1.518 por trabalhador, dependendo do tempo de serviço no ano-base.

O calendário de pagamentos, que já foi divulgado, permite que os beneficiários se organizem para receber o valor diretamente em suas contas. Saiba mais sobre as regras, prazos e como garantir esse recurso que pode fazer a diferença no orçamento familiar.

Mais de 25 milhões receberão o abono do PIS/PASEP em 2025. Confira o calendário e saiba como garantir o benefício. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Quem tem direito ao abono salarial em 2025?

O abono salarial do PIS/PASEP é destinado a trabalhadores que atenderam às regras no ano-base de 2023. Para receber o benefício em 2025, é necessário:

Ter trabalhado por pelo menos 30 dias em 2023 com carteira assinada.

Receber até dois salários mínimos por mês durante o ano.

Estar cadastrado no PIS/PASEP há pelo menos cinco anos.

Ser incluído na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), enviada pelo empregador.

Calendário de pagamento do PIS/PASEP

Os pagamentos seguirão um cronograma definido pelo Ministério do Trabalho, baseado no mês de nascimento do trabalhador para funcionários de empresas privadas (PIS) e no número de inscrição para servidores públicos (PASEP). Confira as datas para o PIS em 2025:

Nascidos em janeiro: 17 de fevereiro.

Nascidos em fevereiro: 17 de março.

Nascidos em março e abril: 15 de abril.

Nascidos em maio e junho: 15 de maio.

Nascidos em julho e agosto: 16 de junho.

Nascidos em setembro e outubro: 15 de julho.

Nascidos em novembro e dezembro: 15 de agosto.

Os trabalhadores da iniciativa privada receberão o benefício por meio da Caixa Econômica Federal, enquanto os servidores públicos terão os valores depositados pelo Banco do Brasil. A partir de abril, dois grupos de beneficiários começarão a receber simultaneamente.

Como é calculado o valor do abono salarial?

O valor do abono salarial é proporcional ao número de meses trabalhados em 2023. O cálculo é feito multiplicando R$ 126 pelo número de meses de trabalho com carteira assinada no ano. Veja alguns exemplos:

1 mês trabalhado: R$ 126.

6 meses trabalhados: R$ 756.

12 meses trabalhados: R$ 1.518 (valor máximo).

Como consultar o direito ao benefício?

Os trabalhadores podem verificar se têm direito ao abono salarial e consultar informações sobre valores e datas de pagamento nos seguintes canais:

Aplicativo Caixa Trabalhador: disponível para beneficiários do PIS.

disponível para beneficiários do PIS. Site do Banco do Brasil: para servidores públicos que recebem o PASEP.

para servidores públicos que recebem o PASEP. Atendimento presencial: tanto na Caixa quanto no Banco do Brasil, mediante apresentação de documento de identificação.

Além disso, é importante garantir que os dados fornecidos pelo empregador estejam corretos na RAIS, pois qualquer inconsistência pode atrasar ou impedir o pagamento.

Dicas para receber o abono salarial