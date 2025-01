Novo salário do INSS começa a ser pago este mês: veja os valores e datas

Aposentados e pensionistas do INSS começam a receber benefícios reajustados em janeiro. Saiba as datas de pagamento e os novos valores de 2025.

Com a chegada de 2025, beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) já se preparam para receber os valores reajustados de seus benefícios, incluindo aposentadorias, pensões e auxílios. O ajuste anual reflete a atualização do piso e do teto previdenciários.

Outra novidade é que o novo calendário de pagamentos, organizado com base nos dígitos finais dos benefícios, já foi divulgado. Dessa forma, os beneficiários já podem planejar o acesso aos seus recursos.

Entenda como funcionam os novos valores, as datas previstas para os depósitos e os detalhes que garantem o funcionamento do sistema.

INSS libera calendário de pagamentos com reajustes para aposentadorias e pensões. Veja as datas e quem começa a receber o novo salário este mês. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Quais são os novos valores das aposentadorias para 2025?

O INSS realiza anualmente o reajuste de seus benefícios, com base no novo salário mínimo e no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC). Para este ano, os valores foram estabelecidos da seguinte forma:

Piso previdenciário : R$ 1.518 (valor do salário mínimo).

: R$ 1.518 (valor do salário mínimo). Teto previdenciário : R$ 8.092,54.

: R$ 8.092,54. Reajuste para benefícios acima do piso: 4,84%.

Exemplos de reajustes:

Valor Atual Reajuste de 4,84% Novo Valor (Projeção) R$ 2.000,00 R$ 96,80 R$ 2.096,80 R$ 5.000,00 R$ 242,00 R$ 5.242,00 R$ 7.786,02 R$ 376,52 R$ 8.092,54

Calendário de pagamentos de janeiro de 2025

O pagamento dos benefícios segue um calendário baseado no número do benefício do INSS. O número de referência é o penúltimo antes do hífen e pode ser consultado no cartão da Previdência ou pelo aplicativo Meu INSS.

Para quem recebe até um salário mínimo:

Cartão final 1 : 27 de janeiro

: 27 de janeiro Cartão final 2 : 28 de janeiro

: 28 de janeiro Cartão final 3 : 29 de janeiro

: 29 de janeiro Cartão final 4 : 30 de janeiro

: 30 de janeiro Cartão final 5 : 31 de janeiro

: 31 de janeiro Cartão final 6 : 3 de fevereiro

: 3 de fevereiro Cartão final 7 : 4 de fevereiro

: 4 de fevereiro Cartão final 8 : 5 de fevereiro

: 5 de fevereiro Cartão final 9 : 6 de fevereiro

: 6 de fevereiro Cartão final 0: 7 de fevereiro

Para quem recebe acima de um salário mínimo:

Cartões finais 1 e 6 : 3 de fevereiro

: 3 de fevereiro Cartões finais 2 e 7 : 4 de fevereiro

: 4 de fevereiro Cartões finais 3 e 8 : 5 de fevereiro

: 5 de fevereiro Cartões finais 4 e 9 : 6 de fevereiro

: 6 de fevereiro Cartões finais 5 e 0: 7 de fevereiro

O cumprimento do calendário é importante para evitar atrasos no recebimento. Beneficiários devem ficar atentos ao número do benefício e às datas correspondentes para garantir o saque ou a movimentação do valor sem contratempos.

Além disso, manter os dados atualizados no sistema do INSS facilita o acesso às informações e a resolução de eventuais problemas.

Os recursos podem ser consultados e movimentados pelo aplicativo Meu INSS, disponível para Android e iOS, que oferece praticidade e segurança aos beneficiários.