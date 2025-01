Economia GARANTIDA! Veja quem pode solicitar a isenção do IPTU neste ano

Aposentados e pensionistas podem ter direito à isenção do IPTU. Veja quem se enquadra e como solicitar o benefício.

O IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) é um tributo anual cobrado de proprietários de imóveis localizados em áreas urbanas.

Aplicável a diversos tipos de propriedades, como casas, apartamentos, terrenos e estabelecimentos comerciais, ele é uma das principais fontes de arrecadação para as prefeituras em todo o Brasil.

Para o ano de 2025, diversas cidades já definiram os cronogramas de pagamento e regras para concessão de isenções, beneficiando alguns grupos da população.

Quem pode solicitar a isenção do IPTU 2025?

Embora o pagamento do IPTU seja uma obrigação para muitos, alguns grupos têm direito à isenção, desde que atendam a critérios previamente estabelecidos.

Aposentados, pensionistas e beneficiários de assistência social estão entre os principais contemplados, mas os requisitos variam conforme o município. Em geral, os critérios incluem:

Possuir apenas um imóvel registrado no nome do solicitante.

Utilizar o imóvel exclusivamente como residência do proprietário e sua família.

Apresentar renda mensal limitada, geralmente até três salários mínimos, dependendo da cidade.

Certificar-se de que o valor venal do imóvel não ultrapasse o limite estipulado pela prefeitura.

É importante deixar claro, porém, que esses são critérios comuns. Assim sendo, é importante verificar as condições do seu município junto à Secretaria Municipal de Fazenda.

Como funciona o cálculo do IPTU?

O valor do IPTU é baseado no valor venal do imóvel, que representa uma estimativa de mercado calculada pela prefeitura. Para determinar esse valor, são considerados fatores como:

Localização do imóvel.

Tamanho da propriedade.

Condições estruturais.

O valor venal é ajustado anualmente, geralmente seguindo o índice de inflação, como o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo).

Dessa forma, as variações econômicas influenciam diretamente o valor do imposto a ser pago. Vale destacar que cada prefeitura utiliza métodos próprios de avaliação, o que pode resultar em diferenças significativas entre cidades.

Passo a passo para solicitar a isenção

Para obter a isenção do IPTU, o contribuinte deve estar atento aos prazos e às exigências documentais. Siga o passo a passo:

Reúna os documentos necessários, que geralmente incluem: RG e CPF.

Certidão de valor venal do imóvel.

Comprovantes de renda e residência atualizados. Dirija-se à prefeitura ou órgão responsável: Consulte o portal oficial ou visite a sede da administração local para obter informações detalhadas sobre o processo. Formalize o pedido, apresentando a documentação completa: Entregue todos os documentos exigidos para que o pedido seja analisado. Aguarde a resposta: Após a análise, o contribuinte será informado sobre a aprovação ou necessidade de ajustes na solicitação.

Para que serve o valor arrecadado pelo IPTU?

Os recursos arrecadados por meio do IPTU são fundamentais para financiar diversas áreas de interesse público. Entre as principais destinações, estão:

Infraestrutura urbana : manutenção de ruas, parques e espaços públicos.

: manutenção de ruas, parques e espaços públicos. Educação e saúde : construção e manutenção de escolas, postos de saúde e hospitais.

: construção e manutenção de escolas, postos de saúde e hospitais. Segurança pública e saneamento: investimento em projetos que beneficiem diretamente a comunidade.

Embora o IPTU não tenha uma destinação específica obrigatória, ele é utilizado conforme as prioridades de cada município, atendendo às necessidades mais urgentes da população.

Como realizar o pagamento?

O pagamento do IPTU pode ser feito à vista ou parcelado, permitindo que os contribuintes escolham a melhor opção para seu planejamento financeiro. Algumas prefeituras oferecem descontos para pagamentos à vista, incentivando a quitação antecipada. As opções de pagamento incluem:

Boleto bancário : enviado pelos Correios ou disponível para emissão online.

: enviado pelos Correios ou disponível para emissão online. Débito automático : configurado diretamente com o banco.

: configurado diretamente com o banco. Pix ou aplicativos de pagamento: soluções rápidas e práticas para efetuar o pagamento.

É importante manter atenção aos prazos de vencimento para evitar multas e encargos adicionais. Além disso, guardar os comprovantes de pagamento é fundamental para consultas futuras ou resolução de inconsistências.