Programa CNH Social oferece habilitação 100% gratuita; confira quem pode participar

CNH Social 2025: estados oferecem habilitação gratuita para pessoas de baixa renda. Saiba os critérios e como se inscrever.

A CNH Social é uma iniciativa que permite a pessoas de baixa renda obterem a habilitação de forma gratuita. O programa cobre todas as etapas, desde a inscrição até as aulas práticas, e é oferecido em alguns estados brasileiros.

Voltada para promover inclusão e ampliar oportunidades no mercado de trabalho, a iniciativa facilita o acesso à CNH sem custos para quem mais precisa.

Todavia, a ação depende dos estados, e cada um define suas regras e prazos para o programa. Portanto, é preciso que os interessados verifiquem se o benefício está disponível em sua região.

Em 2025, a CNH Social permite tirar habilitação sem custos. Veja os estados participantes e os requisitos. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Quais são os estados que oferecem a CNH Social?

Para participar, é necessário morar em um estado que disponibilize o programa. A seleção é realizada pelos Departamentos Estaduais de Trânsito (Detran). Atualmente, os estados que oferecem a CNH Social são:

Acre

Amazonas

Distrito Federal

Espírito Santo

Goiás

Mato Grosso do Sul

Pará

Paraíba

Rio Grande do Norte

Sergipe

Alagoas

Pernambuco

Roraima

Os critérios e o número de vagas podem variar entre as regiões. É fundamental acompanhar os anúncios oficiais dos Detrans estaduais para não perder o período de inscrições.

Quem pode participar do programa?

Embora os requisitos possam mudar entre os estados, alguns critérios são comuns:

Ter mais de 18 anos.

Saber ler e escrever.

Ter renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa ou três salários mínimos no total.

Estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico).

Não possuir vínculo empregatício formal.

Apresentar comprovante de residência no estado ou município onde o programa está disponível.

Além disso, muitos programas dão preferência a grupos específicos, como:

Pessoas com menor renda.

Mulheres.

Indígenas e negros.

Moradores de áreas vulneráveis.

Como funciona o programa de CNH Social?

O programa cobre todas as etapas necessárias para obter a habilitação. Entre os benefícios oferecidos estão:

Primeira via da CNH.

Aulas teóricas e práticas gratuitas.

Exames de aptidão teórica e prática.

Possibilidade de refazer provas sem custo adicional, dependendo do estado.

A emissão do documento é feita pelo Detran em parceria com autoescolas cadastradas no programa.

Como se inscrever na CNH Social?

Os interessados devem acompanhar os sites e canais oficiais do Detran de seu estado para verificar as aberturas de vagas. O processo de inscrição inclui:

Acessar o site do Detran estadual. Preencher o formulário de inscrição. Enviar os documentos exigidos, como RG, CPF, comprovante de residência e de renda. Aguardar o resultado da seleção.

Após ser aprovado, o candidato será direcionado a uma autoescola participante para iniciar o processo de habilitação.

Dicas para garantir sua vaga