Saque-aniversário no Nubank: como funciona? Aprenda a resgatar R$ 2.900+ via app

Antecipe até 12 parcelas do saque-aniversário do FGTS pelo Nubank. Saiba como funciona, as taxas e os valores disponíveis.

O Nubank agora oferece a opção de antecipação do saque-aniversário do FGTS, uma alternativa para trabalhadores que desejam acesso rápido a recursos financeiros.

A modalidade, disponível via app para dispositivos Android e iOS, permite antecipar até 12 parcelas do saque-aniversário, com taxas de juros reduzidas a partir de 1,29% ao mês. O valor solicitado é liberado em até um dia útil, utilizando o saldo do FGTS como garantia.

Diante dessa possibilidade, entenda abaixo como o saque-aniversário funciona, quais são os valores envolvidos e quais as implicações dessa escolha antes de contratá-lo. A seguir, confira todos os detalhes sobre essa modalidade e veja se ela atende às suas necessidades.

Entenda como antecipar o saque-aniversário no Nubank com taxas reduzidas. Descubra as condições e o passo a passo no app. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

O que é o Saque-Aniversário do FGTS?

O saque-aniversário é uma modalidade opcional do FGTS, instituída pela Lei 13.932 de 2019, que permite ao trabalhador retirar, anualmente, uma parte do saldo disponível no fundo durante o mês de seu aniversário. Para aderir, é necessário ativar essa modalidade pelo aplicativo do FGTS.

Vantagens: acesso anual a uma fração do saldo.

acesso anual a uma fração do saldo. Desvantagem: ao optar pelo saque-aniversário, o trabalhador perde o direito ao saque-rescisão. Caso seja demitido sem justa causa, terá acesso apenas à multa rescisória de 40% sobre o saldo.

A transição de volta ao saque-rescisão pode ser feita pelo aplicativo do FGTS, mas só será efetivada 25 meses após a solicitação, desde que não haja operações de antecipação ativas.

Aproveite para conferir:

Como funciona a antecipação no Nubank?

A antecipação no Nubank opera como um empréstimo garantido pelo saldo do FGTS. Ao escolher essa opção, os valores solicitados são depositados na conta do Nubank em até um dia útil, e os pagamentos são automaticamente descontados do fundo.

Passo a passo para contratar no aplicativo:

Habilite o saque-aniversário: acesse o app do FGTS e autorize o Nubank como instituição financeira. Inicie o processo no Nubank: na tela inicial, selecione “Pegar emprestado” e escolha a opção de antecipação do FGTS. Simule os valores: informe a quantia desejada e o número de parcelas a serem antecipadas. Conclua o contrato: revise os detalhes, aceite os termos e finalize a solicitação.

Taxas e condições de pagamento

A antecipação pelo Nubank oferece uma das taxas mais competitivas do mercado, com juros a partir de 1,29% ao mês. O prazo para pagamento varia de 14 dias a 13 anos, com o desconto sendo feito diretamente do saldo do FGTS.

Taxa de juros mensal: a partir de 1,29%.

a partir de 1,29%. Taxa anual: entre 16,77% e 23,14%.

entre 16,77% e 23,14%. Custo Efetivo Total (CET): pode variar de 17,47% a 41,61% ao ano.

Os valores exatos dependem de cada operação, sendo possível simular as condições diretamente no aplicativo.

Quanto é possível sacar?

O valor disponível para saque depende do saldo total do FGTS e segue uma tabela com alíquotas variáveis, que vão de 5% a 50%, acrescidas de parcelas fixas, conforme a faixa de saldo. Veja a tabela:

Saldo do FGTS Percentual de Saque Parcela Fixa Adicional Até R$ 500 50% – De R$ 500,01 a R$ 1.000 40% R$ 50 De R$ 1.000,01 a R$ 5.000 30% R$ 150 De R$ 5.000,01 a R$ 10.000 20% R$ 650 De R$ 10.000,01 a R$ 15.000 15% R$ 1.150 De R$ 15.000,01 a R$ 20.000 10% R$ 1.900 Acima de R$ 20.000,01 5% R$ 2.900

Vantagens da antecipação pelo Nubank

Rapidez: valores disponíveis em até um dia útil.

valores disponíveis em até um dia útil. Praticidade: todo o processo é realizado pelo aplicativo.

todo o processo é realizado pelo aplicativo. Segurança: pagamentos descontados automaticamente do saldo do FGTS, eliminando a preocupação com boletos ou atrasos.

Por fim, vale mencionar que, apesar das vantagens, a decisão de antecipar o saque-aniversário deve ser bem avaliada. Como o saldo do FGTS é utilizado como garantia, comprometer esse recurso pode limitar o acesso futuro ao fundo para outras finalidades, como aquisição de moradia ou aposentadoria.

Se você está enfrentando uma emergência financeira ou precisa quitar uma dívida urgente, essa opção pode ser útil. No entanto, planeje-se para evitar dificuldades financeiras futuras.