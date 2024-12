Concurso Nacional Unificado: veja as novas etapas para candidatos convocados

MGI divulga números do CNU: mais de 32 mil candidatos reintegrados. Confira detalhes das etapas e o cronograma para envio de títulos.

O Ministério da Gestão e Inovação (MGI), em resposta oficial, apresentou os números de candidatos reintegrados ao Concurso Nacional Unificado (CNU) por bloco temático.

A reintegração foi resultado de um acordo entre o MGI, Fundação Cesgranrio, Ministério Público Federal (MPF) e Advocacia-Geral da União (AGU).

Ao todo, 32.260 candidatos foram reintegrados ao certame. Entre esses, 4.325 candidatos (13,4%) tiveram suas provas validadas mesmo sem preencher o tipo de prova ou escrever a frase de segurança.

A maioria dos reintegrados, cerca de 27.935 candidatos, está concorrendo a vagas destinadas a pessoas negras. Saiba mais nas linhas a seguir.

CNU 2025: veja quantos candidatos foram reintegrados e como consultar sua convocação no site da Fundação Cesgranrio. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Como ficou a distribuição dos candidatos reintegrados?

Os números de reintegrados variam conforme o bloco temático do concurso. O Bloco 7 registrou o maior número de candidatos retornando ao certame, com 8.431 reintegrados, enquanto o Bloco 6 teve o menor quantitativo, somando 1.758 candidatos.

Abaixo, a tabela com a distribuição completa de reintegrados por bloco:

Bloco Candidatos Reintegrados Bloco 1 3.452 Bloco 2 4.012 Bloco 3 3.976 Bloco 4 2.436 Bloco 5 3.595 Bloco 6 1.758 Bloco 7 8.431 Bloco 8 4.600

Confira também:

Até quando será possível realizar o envio de títulos?

No dia 24 de dezembro, foi realizada a convocação para a etapa de Heteroidentificação e para o envio de títulos do CNU.

Os candidatos devem acessar a área do candidato no site da Fundação Cesgranrio para consultar as seguintes informações:

Convocação;

Data, horário e local definidos;

Cargos para os quais estão habilitados.

O envio de títulos ocorrerá por meio de upload no site da banca nos dias 2 e 3 de janeiro de 2025. É importante lembrar que somente serão pontuados os títulos obtidos até a data de 11 de outubro de 2024, mesmo que os documentos comprobatórios tenham sido emitidos posteriormente.

Confira as próximas etapas