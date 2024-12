Calendário PIS-Pasep 2025: veja datas e quem recebe o abono salarial no próximo ano

Conheça as datas de pagamento do PIS-Pasep 2025 e veja como consultar o abono salarial. Benefício contempla milhões de trabalhadores com valores até agosto.

Com a chegada de 2025, milhões de trabalhadores brasileiros já se preparam para acessar o tão esperado abono salarial PIS-Pasep. O benefício é uma conquista importante para quem trabalhou com carteira assinada e cumpriu os requisitos exigidos no ano-base de 2023.

O programa, gerido pela Caixa Econômica Federal (PIS) e pelo Banco do Brasil (Pasep), se destaca como uma das políticas de maior alcance social no país.

No próximo ano, o calendário de pagamentos começa em fevereiro e segue até agosto, organizando-se de acordo com o mês de nascimento para os trabalhadores da iniciativa privada e pelo número de inscrição no Pasep para servidores públicos.

Para garantir que ninguém perca os prazos ou deixe de aproveitar o valor disponível, é fundamental conhecer os critérios de elegibilidade, as datas de pagamento e os canais de consulta. Entenda todos os detalhes do PIS-Pasep 2025 e saiba como verificar se você está entre os contemplados.

Calendário de pagamentos PIS-Pasep 2025

Para os trabalhadores da iniciativa privada (PIS), o pagamento é realizado pela Caixa Econômica Federal, enquanto para os servidores públicos (Pasep), os valores são pagos pelo Banco do Brasil. Confira as datas de liberação:

PIS (nascidos em):

Janeiro: 17 de fevereiro

Fevereiro: 17 de março

Março e abril: 15 de abril

Maio e junho: 15 de maio

Julho e agosto: 16 de junho

Setembro e outubro: 15 de julho

Novembro e dezembro: 15 de agosto

O Pasep segue um cronograma semelhante, organizado pelo número de inscrição no programa.

Quem tem direito ao abono salarial em 2025?

Os critérios para receber o PIS-Pasep permanecem os mesmos:

Ter trabalhado com carteira assinada em 2023 por, no mínimo, 30 dias consecutivos ou não.

por, no mínimo, 30 dias consecutivos ou não. Receber uma remuneração mensal média de até dois salários mínimos , o equivalente a R$ 2.640.

, o equivalente a R$ 2.640. Estar inscrito no programa PIS-Pasep há pelo menos cinco anos.

Ter os dados atualizados no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) pela empresa empregadora.

E o PIS-Pasep 2024?

Em 2024, foram liberados R$ 27 bilhões para o pagamento do benefício, mas R$ 218,9 milhões ainda não foram sacados por 239.142 trabalhadores.

Os valores ficaram disponíveis para saque até 27 de dezembro de 2024. Quem não retirou o benefício no prazo perdeu o direito e os valores retornaram ao Fundo de Amparo ao Trabalhador.

Como consultar se você tem direito?

A partir do dia 5 de fevereiro de 2025, será possível verificar a elegibilidade para o abono salarial por diferentes meios:

1. Carteira de Trabalho Digital

O aplicativo Carteira de Trabalho Digital é uma das formas mais práticas para consulta:

Baixe o app na Play Store (Android) ou na App Store (iOS).

(Android) ou na (iOS). Faça login utilizando sua conta Gov.br.

Navegue até a área de contratos de trabalho para conferir informações sobre o benefício.

2. Aplicativo Caixa Trabalhador

Para beneficiários do PIS, o Aplicativo Caixa Trabalhador oferece informações detalhadas:

Faça o download do app na Play Store ou App Store .

ou . Realize o login com CPF e senha.

Consulte o número do seu NIS e veja as parcelas liberadas.

3. Central de Atendimento

Telefone 158 : Atendimento geral para esclarecimentos sobre o abono salarial.

: Atendimento geral para esclarecimentos sobre o abono salarial. Caixa Econômica Federal : Ligue para 0800-726-0207 para informações sobre o PIS.

: Ligue para para informações sobre o PIS. Banco do Brasil: Para o Pasep, o atendimento está disponível nos números 4004-0001 (capitais) ou 0800-729-0001 (outras regiões).

Além disso, o site bb.com.br oferece a possibilidade de consulta utilizando o número do Pasep ou o CPF e a data de nascimento.

Por fim, é fundamental que as informações no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) estejam corretas. Isso inclui dados pessoais, vínculos empregatícios e tempo de serviço, para evitar problemas na liberação do benefício.

Em caso de inconsistências, procure o RH da sua empresa ou um posto de atendimento da Caixa ou do Banco do Brasil.