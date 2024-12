Mega da Virada 2025: como garantir sua aposta no prêmio de R$ 600 milhões

A Mega da Virada vai pagar R$ 600 milhões neste ano. Veja como apostar e confira as histórias de quem sonha com o prêmio.

O sonho de mudar de vida atrai milhões de brasileiros para a Mega da Virada, que em 2025 promete um prêmio recorde de R$ 600 milhões. Com as apostas abertas desde 18 de dezembro, o concurso especial de fim de ano já está movimentando casas lotéricas e plataformas digitais em todo o país.

O sorteio será realizado no dia 31 de dezembro, às 20h, com transmissão ao vivo pelas redes sociais da Caixa Econômica Federal.

De veteranos que repetem os mesmos números em busca da sorte, até aqueles que apostam pela primeira vez, a Mega da Virada une diferentes perfis de brasileiros em um mesmo objetivo: conquistar o prêmio milionário e realizar grandes sonhos.

Com o maior prêmio da história, a Mega da Virada movimenta apostas em todo o Brasil. Entenda as regras e como participar. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Sonhos e estratégias dos apostadores

Entre os brasileiros, histórias de esperança e expectativas para o próximo ano não faltam. Hélio Sousa Oliveira, de 55 anos, que já acertou uma quadra em um concurso anterior, segue fiel aos mesmos números de sempre e participa de um bolão no trabalho. “A gente fica esperançoso, ainda mais com um prêmio desse tamanho”, diz o copeiro de Brasília.

Por outro lado, há quem confie na sorte do momento. Ludimar Pereira, mecânico de 43 anos, decidiu apostar pela primeira vez e escolheu números aleatórios. “Espero que esse prêmio mude a minha vida”, comenta o morador de Planaltina.

Para Ricardo Alves, corretor de imóveis e motorista de aplicativo, a intuição é o que guia sua aposta. “Estou há dias com certos números na cabeça. Se eu ganhar, quero aproveitar a vida viajando”, compartilha.

Já a enfermeira Zelma da Silva, que fez a quadra em 2019, planeja usar o prêmio para investir, comprar uma casa e ajudar a família. “Todo brasileiro tem essa esperança de melhorar de vida nessa época do ano”, reflete a moradora de Luziânia.

Como apostar na Mega da Virada?

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 5. Quem deseja aumentar as chances de vitória pode selecionar mais números no volante, com custos proporcionais.

Por exemplo, um jogo com 20 números custa R$ 193.800, elevando a probabilidade de ganhar para uma em 1.292, conforme dados da Caixa.

As apostas podem ser feitas de diversas maneiras:

Casas lotéricas credenciadas ;

; Site da Caixa Econômica Federal ;

; Aplicativo da Caixa.

Além disso, há a opção da Surpresinha, em que o sistema escolhe os números automaticamente para o jogador.

Regras e prazos importantes

A Mega da Virada possui algumas regras específicas que merecem atenção:

O prêmio principal não acumula: Se ninguém acertar os seis números, o valor será dividido entre os acertadores da Quina e assim por diante. Para resgatar o prêmio, é necessário: Apresentar o bilhete premiado ou comprovante da aposta;

Fornecer documento pessoal com foto e CPF. A Caixa recomenda identificar o bilhete no verso antes de sair de casa, como medida de segurança.

Probabilidade e expectativas

As chances de acertar os seis números em uma aposta simples são de uma em 50 milhões, mas a expectativa de ganhar transforma as dificuldades em estímulo para milhões de brasileiros.

Seja confiando em números da sorte, intuição ou simplesmente no acaso, a Mega da Virada simboliza, para muitos, a possibilidade de realizar sonhos e começar o ano com uma vida renovada.