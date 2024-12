ÚLTIMOS dias para retirar sua cesta básica: está acabando!

Até o final de dezembro, ainda dá tempo de garantir a retirada da cesta básica sem precisar pagar por nada.

As cestas básicas são compostas por kits que incluem alimentos essenciais, projetados para suprir as necessidades nutricionais de uma família por cerca de um mês. Geralmente, esses kits contêm itens como arroz, feijão, macarrão, óleo, açúcar e café, além de outros produtos não perecíveis. A ideia é oferecer uma alimentação equilibrada e acessível, fundamental para o sustento.

A distribuição de cestas básicas representa uma ação social significativa promovida por governos e organizações assistenciais, visando garantir a segurança alimentar para famílias em situação de vulnerabilidade. Em tempos de crise, como desastres naturais ou dificuldades econômicas, essa ajuda se torna ainda mais crucial.

Além dos alimentos, algumas cestas podem incluir produtos de higiene pessoal e de limpeza, com o conteúdo específico variando de acordo com cada programa de distribuição. O importante é que esses kits ofereçam suporte essencial para aqueles que mais precisam.

Precisando de ajuda nesse finalzinho de ano? Garanta sua cesta básica antes que acabe! / Fonte: ONG é por amor

Por que está acontecendo essa distribuição?

Atualmente, a distribuição de cestas básicas faz parte de um programa emergencial de assistência social, criado para atender famílias impactadas por calamidades públicas em determinadas regiões. Situações como enchentes e outros desastres naturais frequentemente motivam ações dessa natureza.

O objetivo primordial é assegurar que nenhuma família fique sem alimentos durante esse período difícil. Muitas pessoas perderam suas fontes de renda ou empregos, ou até mesmo tiveram suas casas danificadas. Assim, a cesta básica torna-se um apoio vital para a recuperação dessas famílias.

Além disso, essa iniciativa visa prevenir uma crise de fome e desnutrição. A falta de acesso a alimentos em situações extremas pode provocar sérios problemas de saúde pública, levando o governo a mobilizar esforços para fornecer esse auxílio emergencial.

Quem tem direito a receber a cesta básica?

O programa de distribuição de cestas básicas possui critérios específicos que definem quem pode se beneficiar. Geralmente, famílias em situação de vulnerabilidade social e econômica são priorizadas. Alguns dos principais requisitos incluem:

Estar cadastrado no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais)

Ter uma renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa

Residir em áreas afetadas por desastres naturais ou calamidades

Ter crianças, idosos ou pessoas com deficiência na família

Estar desempregado ou ter perdido renda recentemente

É importante notar que os critérios podem variar conforme a cidade e o programa específico. Portanto, é fundamental buscar informações detalhadas junto aos órgãos responsáveis pela distribuição em sua região.

Ademais, mesmo quem não se encaixa perfeitamente nesses requisitos pode solicitar uma avaliação. Em casos de extrema necessidade, exceções podem ser feitas para garantir que ninguém fique sem alimentos.

Onde estão acontecendo as entregas?

Atualmente, as cestas básicas estão sendo distribuídas em Canoas, no Rio Grande do Sul. Esta cidade é a única do estado que mantém a distribuição ativa neste momento, refletindo um compromisso especial do município em apoiar sua população mais vulnerável.

Em Canoas, foram estabelecidos cinco centros de distribuição localizados estrategicamente em diferentes bairros, para facilitar o acesso dos moradores. As entregas estão sendo realizadas de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, mas é aconselhável chegar cedo para garantir uma ficha de atendimento, que começa a ser distribuída às 7h da manhã.

É fundamental destacar que amanhã, dia 27 de dezembro, será o último dia dessa etapa do programa. Portanto, aqueles que ainda não buscaram sua cesta precisam agir rapidamente para não perder essa oportunidade.

Quais são os locais exatos de distribuição?

A Prefeitura de Canoas definiu cinco pontos de distribuição para facilitar o acesso dos moradores. Confira os endereços completos:

EMEF Professor Thiago Würth (Ginásio) – Rua São Gabriel (ao lado do CRAS), bairro Mathias Velho

– Rua São Gabriel (ao lado do CRAS), bairro Mathias Velho EMEF Max Adolfo Oderich – Rua Professora Dona Sara, 100, bairro Harmonia

– Rua Professora Dona Sara, 100, bairro Harmonia EMEF Rio Grande do Sul – Rua Wenceslau Braz, 35, bairro Mato Grande

– Rua Wenceslau Braz, 35, bairro Mato Grande EMEF Paulo VI – Avenida Irineu de Carvalho Braga, 278, bairro Fátima

– Avenida Irineu de Carvalho Braga, 278, bairro Fátima EMEF Nelson Paim Terra – Rua Primavera, 1676, bairro Rio Branco

Recomenda-se que cada pessoa procure o ponto mais próximo de sua residência para evitar aglomerações e tornar o processo mais ágil para todos.

Como funciona o processo de retirada da cesta básica?

O processo de retirada das cestas básicas foi planejado para ser simples e eficiente. Siga este passo a passo:

Chegue cedo ao local de distribuição, preferencialmente antes das 7h. Pegue uma ficha de atendimento, distribuída por ordem de chegada. Aguarde sua vez, respeitando a ordem das fichas. Apresente os documentos necessários (RG, CPF e comprovante de residência). Preencha um breve cadastro, se for sua primeira retirada. Receba sua cesta básica e assine o comprovante de entrega.

O processo costuma ser rápido, levando entre 15 a 30 minutos por pessoa. Contudo, em dias de maior movimento, é possível que haja filas mais longas.

É aconselhável levar uma sacola ou carrinho para transportar a cesta, que pode ser pesada, e estar preparado para esperar, levando água e proteção contra o sol.

Quantas cestas já foram distribuídas?

O programa de distribuição de cestas básicas em Canoas já alcançou números impressionantes. Desde o início das entregas, em maio deste ano, mais de 330 mil cestas foram distribuídas.

Além das cestas de alimentos, a Prefeitura também entregou:

Mais de 30 mil kits de higiene

111 mil itens de limpeza

1,4 milhão de litros de água

123 mil cobertores

Cerca de 40 mil colchões

Esses números revelam que o auxílio vai além da alimentação, buscando atender diversas necessidades básicas da população afetada. É um esforço conjunto para minimizar os impactos da situação de calamidade e atender à complexidade logística dessa operação.

