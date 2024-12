INSS divulga calendário de pagamentos 2025: veja as datas

INSS divulga calendário de pagamentos para 2025. Confira as datas para aposentados e pensionistas, organizadas pelo número final do cartão de benefício.

Beneficiários do INSS já podem conferir as datas de pagamento para 2025. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou o calendário oficial, permitindo que aposentados e pensionistas se organizem com antecedência.

As datas foram definidas de acordo com o número final do cartão de benefício. O calendário traz informações detalhadas para quem recebe até um salário mínimo e para os segurados com rendimentos superiores.

Com a divulgação do calendário, é possível planejar as finanças de 2025 com mais tranquilidade. Saiba como consultar as datas de pagamento, verificar os valores e acessar as informações pelo aplicativo “Meu INSS”, site oficial ou central de atendimento.

Benefícios do INSS 2025 terão pagamentos iniciados em 27 de janeiro. Veja como consultar datas e valores pelo aplicativo ou central de atendimento. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Como consultar a data de pagamento dos benefícios?

Para verificar a data do pagamento, o beneficiário deve consultar o número final do cartão de benefício, ignorando o dígito verificador que aparece após o traço.

A tabela divulgada pelo INSS detalha as datas para quem recebe até um salário mínimo e para aqueles com rendimentos acima desse valor.

De acordo com o INSS, os pagamentos para janeiro de 2025 seguirão o seguinte cronograma:

Quem recebe até um salário mínimo: os depósitos começam no dia 27 de janeiro e seguem até 7 de fevereiro;

os depósitos começam no dia 27 de janeiro e seguem até 7 de fevereiro; Quem recebe acima de um salário mínimo: os valores serão creditados a partir de 3 de fevereiro.

Aproveite e confira:

Como consultar os valores a receber?

Os segurados têm diferentes opções para consultar os valores de seus benefícios. As alternativas incluem:

Aplicativo “Meu INSS”: disponível para download em dispositivos móveis, permite consultar os valores e acessar informações detalhadas; Site oficial: por meio do endereço eletrônico meu.inss.gov.br , utilizando login na conta Gov.br; Central de atendimento por telefone: o número 135 está disponível de segunda a sábado, das 7h às 22h.

Ao utilizar o serviço por telefone, o beneficiário deve fornecer o CPF e confirmar informações cadastrais para garantir a segurança do atendimento.

Organização do calendário

O calendário de pagamentos do INSS é dividido em dois grupos principais:

Beneficiários que recebem até um salário mínimo: os depósitos são feitos em datas específicas ao longo do mês, de acordo com o número final do benefício;

os depósitos são feitos em datas específicas ao longo do mês, de acordo com o número final do benefício; Beneficiários que recebem acima do salário mínimo: os pagamentos iniciam após a conclusão dos depósitos do primeiro grupo.

Importância do acesso digital

O uso do aplicativo “Meu INSS” tem facilitado o acesso às informações sobre benefícios. Com ele, os segurados podem:

Consultar o calendário de pagamentos;

Verificar o extrato de valores recebidos;

Atualizar dados cadastrais diretamente pela plataforma.

Com a divulgação do calendário de pagamentos de 2025, aposentados e pensionistas podem se organizar melhor e garantir que tenham acesso aos seus benefícios nas datas corretas.