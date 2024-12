Quando desmontar a árvore de Natal? Veja as tradições e datas mais seguidas

Dia dos Reis Magos, Batismo do Senhor ou Boxing Day: descubra quando desmontar a árvore de Natal, respeitando tradições culturais e religiosas.

Desmontar a árvore de Natal pode gerar dúvidas para muitas pessoas, especialmente com a diversidade de tradições e religiões existentes.

No Brasil, o costume mais difundido indica o Dia dos Reis Magos, em 6 de janeiro, como a data ideal para guardar os enfeites natalinos.

Em suma, a prática está relacionada a um significado simbólico e religioso, mas também existem variações dependendo da cultura e crença de cada um.

Conheça as datas mais seguidas para desmontar a árvore de Natal, incluindo tradições religiosas e costumes de diferentes culturas ao redor do mundo. (Foto: divulgação).

Por que o Dia dos Reis Magos é a data mais seguida?

No Brasil, a tradição de desmontar a árvore de Natal no Dia dos Reis Magos tem forte influência da Igreja Católica. Essa data, 6 de janeiro, celebra o momento em que os Reis Magos presentearam o menino Jesus, marcando a revelação de seu nascimento ao mundo.

A data simboliza o encerramento das festividades natalinas para muitos católicos. No entanto, algumas orientações religiosas sugerem que a decoração permaneça até o domingo após a Epifania, que em 2025 será no dia 12 de janeiro, quando ocorre a celebração do Batismo do Senhor.

E para quem não segue o catolicismo?

Para quem não professa a fé católica, o momento de desmontar a árvore de Natal pode variar de acordo com costumes pessoais ou culturais. Muitas pessoas decidem desmontar logo após o Natal ou até mesmo na virada do ano.

Nos Estados Unidos, por exemplo, é comum que as decorações sejam retiradas no Boxing Day, comemorado no dia 26 de dezembro. A data é marcada por tradições como trocas de presentes, doações e compras em grandes promoções.

Outras curiosidades sobre as datas

Enquanto o Dia dos Reis Magos é amplamente seguido no Brasil, outras culturas adaptaram as datas conforme seus costumes:

Protestantes e pessoas sem religião: desmontam a árvore em qualquer data conveniente, muitas vezes logo após o Natal;

desmontam a árvore em qualquer data conveniente, muitas vezes logo após o Natal; Culturas norte-americanas: preferem o Boxing Day para finalizar as celebrações;

preferem o Boxing Day para finalizar as celebrações; Tradição católica internacional: estende a ornamentação até o domingo seguinte ao dia 6 de janeiro, marcando o Batismo do Senhor.

A flexibilidade das tradições

Para quem não segue tradições, a escolha da data para desmontar a árvore é livre. A decoração pode permanecer até o momento que fizer mais sentido para a família, refletindo o espírito festivo e as necessidades do dia a dia.

O costume de guardar os enfeites no Dia dos Reis Magos, mesmo entre não católicos, acabou se espalhando para outras culturas e se tornou comum em muitas casas.

Ainda assim, o mais importante é o sentimento de união e reflexão que essa época traz, independentemente da data escolhida.

Por fim, a prática de desmontar a árvore de Natal varia muito, mas sempre reflete a diversidade de costumes e a importância de respeitar as escolhas individuais.