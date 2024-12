Novidade no trânsito pode te dar dor de cabeça! Mudanças tornam obrigatórios ajustes nos retrovisores

Novas regras exigem retrovisores adaptados para eliminar pontos cegos. Multas e penalidades já estão em vigor. Saiba como evitar irregularidades e manter seu veículo em conformidade.

As novas regras para retrovisores, regulamentadas em janeiro de 2024, exigem maior atenção dos motoristas para evitar irregularidades e multas previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

As mudanças visam garantir mais segurança tanto para os condutores quanto para os pedestres, tornando obrigatório o ajuste adequado desses dispositivos de segurança. A falta de conformidade pode gerar custos financeiros e penalidades para quem não se adequar.

De acordo com as novas determinações, os retrovisores devem eliminar os pontos cegos e garantir uma visão completa ao redor do veículo. A medida se aplica a todos os tipos de automóveis, incluindo veículos escolares e carros populares.

Retrovisores precisam atender a critérios rígidos para garantir segurança no trânsito.

Detalhes das novas regras para retrovisores

As especificações para retrovisores incluem exigências técnicas que variam conforme o tipo de veículo. Para carros populares, os critérios definidos são:

Área mínima do retrovisor: 69 cm²;

69 cm²; Tamanho do espelho: deve comportar um círculo de 7,8 cm de diâmetro;

deve comportar um círculo de 7,8 cm de diâmetro; Adaptação à altura das crianças: necessária para eliminar pontos cegos e garantir visão total.

Esses ajustes são obrigatórios e já estão sendo fiscalizados pelas autoridades de trânsito.

Penalidades para motoristas fora do padrão

O descumprimento das novas regras é considerado uma infração grave, acarretando consequências imediatas para os motoristas. Entre as penalidades estão:

Multa de R$ 195,23;

Perda de cinco pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

Motoristas flagrados sem a adequação necessária correm o risco de arcar com esses prejuízos, além de comprometer a segurança no trânsito.

Como se adequar às novas regras?

Para garantir a conformidade com as exigências, os motoristas devem verificar as condições dos retrovisores e, se necessário, realizar ajustes. Recomenda-se:

Inspecionar os retrovisores regularmente para identificar possíveis irregularidades; Buscar lojas especializadas para adaptações e manutenção; Garantir que os retrovisores eliminem completamente os pontos cegos, como exige a legislação.

Além disso, a atenção a esses detalhes não apenas evita multas, mas também melhora a segurança de todos os ocupantes do veículo e dos pedestres.

Por que as regras foram implementadas?

As mudanças foram pensadas para melhorar a segurança no trânsito e reduzir acidentes. Ao eliminar pontos cegos e garantir visão total ao redor do veículo, os retrovisores adaptados tornam a direção mais segura, especialmente em vias urbanas movimentadas.

A regulamentação também reforça o compromisso com a segurança de crianças e outros passageiros mais vulneráveis. As exigências atuais já estão em vigor, e motoristas devem priorizar os ajustes o quanto antes.