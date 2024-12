Pausa nos pagamentos do BPC: quando os depósitos reiniciam?

Assim como outros benefícios, o BPC deve dar uma pausa na entrega dos valores devido ao recesso das festas de final de ano.

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) está prestes a iniciar a última rodada de pagamentos do Benefício de Prestação Continuada (BPC) para o ano. Apesar disso, é importante ficar de olho nas datas de festas de fim de ano.

Esta informação é crucial para milhões de brasileiros que dependem desse auxílio financeiro, que desempenha um papel fundamental no sustento de muitas famílias.

Os pagamentos seguem um cronograma definido, baseado no último dígito do Número de Benefício (NB) de cada beneficiário, desconsiderando o dígito verificador.

Calendário de pagamentos do BPC para dezembro

Os valores a serem depositados correspondem ao salário mínimo vigente, que atualmente é de R$ 1.412,00. Esse montante visa garantir assistência básica, conforme previsto na Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), proporcionando suporte financeiro essencial para idosos e pessoas com deficiência que se encontram em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

O INSS divulgou o calendário oficial para os pagamentos do BPC referentes ao mês de dezembro. As datas de liberação dos recursos estão programadas para começar em 20 de dezembro de 2024 e se estenderão até 8 de janeiro de 2025. Confira abaixo o cronograma detalhado:

20/12/2024: Beneficiários com NB final 1

23/12/2024: Beneficiários com NB final 2

26/12/2024: Beneficiários com NB final 3

27/12/2024: Beneficiários com NB final 4

30/12/2024: Beneficiários com NB final 5

02/01/2025: Beneficiários com NB final 6

03/01/2025: Beneficiários com NB final 7

06/01/2025: Beneficiários com NB final 8

07/01/2025: Beneficiários com NB final 9

08/01/2025: Beneficiários com NB final 0

É fundamental que os beneficiários estejam atentos a essas datas para assegurar o acesso oportuno aos recursos. O INSS recomenda que os titulares do BPC verifiquem regularmente suas contas bancárias nas datas correspondentes ao seu número de benefício.

Prazos e regras para saque do BPC

Após a liberação do benefício, os beneficiários devem cumprir um prazo específico para efetuar o saque. É essencial estar ciente dessas regras para evitar possíveis bloqueios ou a cessação do benefício:

Prazo para saque: O beneficiário tem até 45 dias após a liberação para realizar o saque do valor depositado.

O beneficiário tem até 45 dias após a liberação para realizar o saque do valor depositado. Bloqueio do benefício: Se o saque não for efetuado dentro de 60 dias, o benefício será automaticamente bloqueado.

Se o saque não for efetuado dentro de 60 dias, o benefício será automaticamente bloqueado. Cessação do benefício: Se o valor permanecer sem movimentação por 180 dias, o benefício será cessado.

Essas regras são aplicáveis a todos os beneficiários, independentemente de serem idosos ou pessoas com deficiência. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) esclarece que o objetivo dessas medidas é prevenir fraudes e irregularidades no sistema de pagamentos do BPC.

Como consultar a parcela do BPC de dezembro

Para facilitar o acesso às informações sobre os pagamentos do BPC, o INSS disponibiliza ferramentas digitais que permitem aos beneficiários consultar datas e valores exatos. Veja as opções disponíveis:

Sistema Meu INSS:

Acesse o site oficial do INSS

Faça login com suas credenciais

Navegue até a seção de benefícios

Selecione o BPC e verifique as informações de pagamento

Aplicativo Meu INSS:

Disponível para dispositivos Android e iOS

Instale o aplicativo na loja de aplicativos do seu celular

Realize o login e acesse as informações do seu benefício

Central de Atendimento 135:

Opera 24 horas por dia de maneira automatizada

Atendimento humano disponível de segunda a sábado, das 7h às 22h

Ligue para esclarecer dúvidas sobre datas e valores de pagamento

É aconselhável que os beneficiários utilizem esses canais oficiais para obter informações precisas e atualizadas sobre seus pagamentos do BPC.

O que é o Benefício de Prestação Continuada (BPC)?

O Benefício de Prestação Continuada, conhecido como BPC, é um programa de assistência social criado pela Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS). O principal objetivo do BPC, administrado pelo INSS, é fornecer apoio financeiro a indivíduos em situação de vulnerabilidade social.

Características principais do BPC:

Não é uma aposentadoria: O BPC não requer contribuições prévias ao INSS.

O BPC não requer contribuições prévias ao INSS. Valor do auxílio: Corresponde a um salário mínimo por mês.

Corresponde a um salário mínimo por mês. Destinatários: Idosos acima de 65 anos e indivíduos com deficiência.

Idosos acima de 65 anos e indivíduos com deficiência. Critério econômico: Renda familiar por pessoa igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo.

Requisitos para obtenção do BPC:

Ter no mínimo 65 anos para idosos ou comprovar deficiência para indivíduos com deficiência.

Rendimento familiar per capita dentro do padrão definido.

Cadastro único para todos os membros da família.

Possuir Cadastro de Pessoa Física (CPF) válido.

Registro biométrico no sistema do INSS.

Como solicitar o BPC

O processo de solicitação do Benefício de Prestação Continuada pode ser realizado através de diversos canais disponibilizados pelo INSS. Veja a seguir as alternativas e as etapas para solicitar o benefício:

Canais de atendimento para solicitação:

Telefone:

Ligue para a Central de Atendimento 135

Informe seus dados e a intenção de solicitar o BPC

Siga as instruções fornecidas pelo atendente

Site do INSS:

Acesse o portal oficial do INSS

Clique na opção Meu INSS

Faça login ou crie uma conta

Selecione a opção Novo pedido e escolha Benefício Assistencial

Aplicativo Meu INSS:

Baixe o aplicativo na loja de apps do seu smartphone

Faça login ou crie uma conta

Navegue até a opção de solicitar novo benefício

Selecione Benefício Assistencial e siga as instruções

Agências da Previdência Social:

Agende um horário pelo site ou telefone

Compareça à agência na data marcada

Leve todos os documentos necessários

Documentos necessários para a solicitação:

Documento de identificação com foto

CPF

Comprovante de residência

Documentos que comprovem a renda familiar

Laudo médico (para pessoas com deficiência)

Carteira de trabalho (se houver)

É importante ressaltar que o processo de solicitação do BPC requer atenção aos detalhes e apresentação correta de toda a documentação necessária. Recomenda-se que os solicitantes reúnam todos os documentos antes de iniciar o processo para evitar atrasos ou indeferimentos.

