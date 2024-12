INSS anuncia pagamentos de janeiro de 2025 com valores acima de R$ 1 mil

INSS divulga calendário de pagamentos para início de 2025 com valores acima de R$ 1 mil. Saiba quem recebe e como consultar o benefício.

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou o calendário de pagamentos para o início de 2025, incluindo valores superiores a R$ 1 mil para aposentados e pensionistas.

A novidade chega em um ótimo momento para muitos brasileiros, sobretudo no início do ano, quando despesas costumam ser maiores.

O benefício segue o reajuste do salário mínimo previsto para o próximo ano, impactando positivamente milhares de segurados em todo o país.

Beneficiários do INSS terão pagamentos reajustados em janeiro de 2025. Confira o calendário e veja como solicitar a aposentadoria pelo Meu INSS. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Calendário de pagamentos do INSS para dezembro de 2024 e janeiro de 2025

O calendário de pagamentos do INSS é dividido em dois grupos: beneficiários que recebem até um salário mínimo e aqueles que recebem acima desse valor. As datas variam de acordo com o final do Número do Benefício (NB).

Pagamentos para quem recebe até um salário mínimo:

NB final 1: 20 de dezembro de 2024;

NB final 2: 23 de dezembro de 2024;

NB final 3: 26 de dezembro de 2024;

NB final 4: 27 de dezembro de 2024;

NB final 5: 30 de dezembro de 2024;

NB final 6: 2 de janeiro de 2025;

NB final 7: 3 de janeiro de 2025;

NB final 8: 6 de janeiro de 2025;

NB final 9: 7 de janeiro de 2025;

NB final 0: 8 de janeiro de 2025.

Pagamentos para quem recebe acima do salário mínimo:

2 de janeiro de 2025: NB finais 1 e 6;

3 de janeiro de 2025: NB finais 2 e 7;

6 de janeiro de 2025: NB finais 3 e 8;

7 de janeiro de 2025: NB finais 4 e 9;

8 de janeiro de 2025: NB finais 5 e 0.

Aproveite e confira:

Como solicitar a aposentadoria pelo INSS?

Para quem ainda não é beneficiário e deseja solicitar a aposentadoria, o processo pode ser realizado de forma simples e digital pelo portal Meu INSS.

Passo a passo para solicitar a aposentadoria:

Acesse o site ou aplicativo Meu INSS Clique em “Novo pedido”; Digite “aposentadoria por tempo” no campo de busca; Escolha o serviço correspondente e leia as informações disponíveis; Siga as orientações apresentadas e conclua a solicitação.

Com o número do CPF, é possível acessar o sistema e acompanhar o andamento do pedido.

Dúvidas e suporte

Para esclarecer dúvidas sobre benefícios, o INSS oferece atendimento pelo telefone 135, disponível de segunda a sábado, das 7h às 22h. Esse canal também pode ser utilizado para consultar informações sobre pagamentos e verificar pendências.

Benefícios e valores previstos para 2025

Os valores dos benefícios do INSS em 2025 terão como base o salário mínimo atualizado, estimado em R$ 1.518. Isso significa que os segurados que recebem o benefício mínimo terão um aumento em seus pagamentos.

Resumo dos principais pontos: