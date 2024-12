Bolsa Família 2025: Confira o calendário completo de repasses do ano que vem

Com novos prazos definidos, o Bolsa Família continuará sendo um suporte essencial para milhões de famílias em 2025

O calendário de pagamentos do Bolsa Família para 2025 já foi divulgado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS). O programa, que segue sendo a principal política de transferência de renda do país, inicia os repasses no dia 20 de janeiro.

As datas seguem a ordem escalonada baseada no último dígito do Número de Identificação Social (NIS), garantindo previsibilidade para os beneficiários. Com isso, milhões de famílias terão o suporte necessário para planejar suas despesas mensais, contando com uma estrutura organizada e eficiente.

Vale lembrar que, com a antecipação dos pagamentos em dezembro, as famílias também puderam acessar os valores antes das festas de fim de ano, reforçando o compromisso do programa com o bem-estar das pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Pagamentos ocorrerão de forma escalonada e organizada

Os repasses do Bolsa Família em 2025 seguirão o modelo escalonado já conhecido pelos beneficiários. As famílias com NIS final 1 receberão os valores no primeiro dia do calendário, que começa em 20 de janeiro. A sequência continuará nos dias úteis até atingir os beneficiários cujo NIS termina em zero.

O cronograma foi planejado para garantir que os valores estejam disponíveis nos últimos dez dias úteis de cada mês, com exceção de dezembro, quando os pagamentos serão antecipados para começar no dia 10. Confira o calendário completo:

Cronograma de pagamentos do Bolsa Família em 2025

Janeiro: 20 a 31

20 a 31 Fevereiro: 17 a 28

17 a 28 Março: 18 a 31

18 a 31 Abril: 15 a 30

15 a 30 Maio: 19 a 30

19 a 30 Junho: 16 a 30

16 a 30 Julho: 18 a 31

18 a 31 Agosto: 18 a 29

18 a 29 Setembro: 17 a 30

17 a 30 Outubro: 20 a 31

20 a 31 Novembro: 14 a 28

14 a 28 Dezembro: 10 a 23

Valores e benefícios adicionais são reforçados no programa

O Bolsa Família continuará garantindo um benefício mínimo de R$ 600 para as famílias cadastradas. Além disso, o programa mantém a concessão de valores adicionais para grupos familiares específicos.

Famílias com crianças de até seis anos recebem R$ 150 por criança, enquanto aquelas com crianças de 7 a 11 anos, adolescentes até 18 anos, gestantes ou lactantes têm direito a um complemento de R$ 50 por integrante.

Esses valores adicionais visam atender às necessidades específicas dessas famílias, garantindo maior suporte e incentivando o acesso a direitos básicos de saúde e educação.

Desde a reformulação do programa em 2023, essas mudanças têm impactado positivamente as condições de vida dos beneficiários.

Cadastro atualizado é essencial para evitar a perda do benefício

Para receber os repasses do Bolsa Família, as famílias precisam manter suas informações atualizadas no Cadastro Único (CadÚnico). A atualização deve ser feita a cada 24 meses ou sempre que houver mudanças na composição familiar ou na renda. Sem isso, o benefício pode ser suspenso.

A pessoa responsável pela família deve comparecer a um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) ou outro posto de atendimento do CadÚnico, portando documentos de identificação e comprovantes atualizados de todos os membros do núcleo familiar.

O procedimento é rápido e garante que os critérios de elegibilidade sejam mantidos.

Opções para acessar os valores do benefício

Os valores do Bolsa Família podem ser movimentados por meio do aplicativo Caixa Tem, que permite pagamentos, transferências e saques em terminais de autoatendimento, casas lotéricas ou correspondentes bancários.

O cartão do programa também segue como uma alternativa para acesso direto aos valores.

Além disso, o aplicativo Caixa Tem oferece a possibilidade de compras em estabelecimentos comerciais por meio da função de débito. Essa funcionalidade amplia a praticidade no uso do benefício e facilita o acesso aos recursos para as famílias.

Dúvidas podem ser solucionadas em canais de atendimento oficiais

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social disponibiliza o Disque Social 121, um canal gratuito que atende beneficiários com dúvidas sobre o Bolsa Família e outros programas sociais.

Já a Caixa Econômica Federal oferece suporte técnico pelo número 111, atendendo questões relacionadas ao saque e ao aplicativo Caixa Tem.

Os aplicativos oficiais do Bolsa Família e da Caixa também estão disponíveis para download gratuito e oferecem informações completas sobre o programa, prazos e funcionalidades.



O calendário do Bolsa Família 2025 reforça o compromisso do governo em assegurar dignidade às famílias de baixa renda. Com organização e transparência, o programa segue como uma das políticas públicas mais importantes no combate à pobreza no Brasil.