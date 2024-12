Com ou sem uva-passa? Conheça os benefícios deste ingrediente que divide opiniões na ceia de Natal!

Tradicionais nas mesas de fim de ano, as uvas-passas têm propriedades que vão além do sabor e despertam debates acalorados

Amadas por uns e rejeitadas por outros, as uvas-passas são presença certa nas ceias de Natal. Esse pequeno ingrediente, que já foi símbolo de prosperidade na Antiguidade, continua sendo protagonista de debates acalorados. Mas será que seu valor vai além do sabor e das tradições?

Apesar das controvérsias, as uvas-passas possuem benefícios nutricionais que podem fazer a diferença na saúde de quem opta por incluí-las na dieta.

Com uma história que atravessa séculos, as passas não apenas incrementam receitas natalinas, mas também oferecem uma gama de propriedades saudáveis que muitas vezes são desconhecidas.

Uva-passa traz diversos benefícios – Crédito: jcomp / Freepik

A origem e a tradição das uvas-passas

Símbolo da ceia de Natal, as uvas-passas carregam uma história que remonta à Antiguidade. Sua utilização começou com os romanos, que desidratavam uvas para conservar alimentos durante o inverno. Na época, elas eram protagonistas de festivais como o solstício de inverno.

Atualmente, ocupam lugar de destaque nas celebrações natalinas, onde seu simbolismo de prosperidade é amplamente reconhecido.

A transformação das uvas em passas ocorre através de um processo de desidratação, que concentra o sabor e os nutrientes. Esse método permite a utilização de diversas variedades de uvas, resultando em sabores e texturas únicos.

Apesar de seu valor cultural e nutricional, as uvas-passas dividem opiniões, sendo ao mesmo tempo adoradas por alguns e rejeitadas por outros.

Aproveite e confira também:

Benefícios à saúde: mais do que um ingrediente na ceia

As uvas-passas não são apenas um complemento para pratos festivos. Elas oferecem inúmeros benefícios à saúde, graças à sua composição rica em fibras, vitaminas e antioxidantes.

Proteção cardiovascular e cerebral

As passas são repletas de compostos antioxidantes, como catequinas e polifenóis, que combatem os radicais livres. Esses elementos auxiliam na prevenção de doenças cardiovasculares e promovem a saúde cerebral.

Em 30 gramas de uvas-passas, é possível obter cerca de 2 gramas de fibra, contribuindo para a redução do colesterol e a manutenção de um sistema circulatório saudável.

Segundo especialistas, o consumo moderado é essencial para aproveitar seus benefícios sem exceder o consumo calórico.

Fortalecimento do sistema imunológico

Outro destaque das uvas-passas é sua alta concentração de vitamina C e compostos bioativos, como os flavonoides. Esses nutrientes desempenham papel vital na proteção do organismo contra infecções, fortalecendo a produção de glóbulos brancos.

Além disso, a presença de polifenóis ajuda a combater inflamações e preservar a saúde celular.

Melhoria na saúde digestiva

Com alto teor de fibras solúveis e insolúveis, as passas favorecem o funcionamento do intestino, regulando o trânsito intestinal e prevenindo a constipação.

Os prebióticos, como os frutooligossacarídeos presentes nas passas, estimulam o crescimento de bactérias benéficas no intestino, promovendo equilíbrio à microbiota e reforçando a saúde geral do sistema digestivo.

Um aliado no controle de peso e energia

Apesar de serem conhecidas pelo sabor adocicado, as uvas-passas possuem vantagens para quem busca controlar o apetite e manter os níveis de energia estáveis.

Controle do apetite

Por serem ricas em fibras, as uvas-passas prolongam a sensação de saciedade. Isso ocorre porque retardam o esvaziamento gástrico, contribuindo para a redução da fome e evitando picos de ingestão calórica.

Energia para o dia a dia e treinos

Com alta densidade calórica, as uvas-passas são ideais como fonte rápida de energia, especialmente para atletas. Por conterem açúcares naturais como frutose e glicose, elas fornecem energia de maneira gradual, sendo indicadas para consumo antes ou durante treinos de alta intensidade.

Contribuição para a saúde óssea

As uvas-passas também se destacam pelo conteúdo mineral, que inclui cálcio, magnésio e boro. Esses elementos são essenciais para a manutenção de ossos fortes e para a prevenção de doenças como a osteoporose.

O boro, em particular, tem sido associado ao metabolismo eficiente do cálcio e à melhora na saúde articular.

Moderação é a chave

Apesar de suas qualidades nutricionais, as uvas-passas devem ser consumidas com moderação. Devido ao processo de desidratação, a concentração de açúcares é elevada, podendo levar ao excesso de calorias.

Por exemplo, enquanto 100 gramas de uvas frescas possuem 70 kcal, a mesma quantidade de passas contém aproximadamente 300 kcal.

Amar ou odiar, as uvas-passas sempre estarão presentes

Seja pelo simbolismo ou pelos benefícios à saúde, as uvas-passas continuam a marcar presença na ceia de Natal.

Para quem as aprecia, elas representam um alimento versátil, que une sabor e nutrição. Para quem as rejeita, sua exclusão é facilmente substituída por outras frutas secas. Independentemente da opinião, o debate sobre as uvas-passas é parte da magia das celebrações natalinas.