Saiba se o seu veículo está isento do IPVA em 2025: confira a lista completa

Confira as regras de isenção do IPVA em 2025 por estado. Saiba se o seu veículo está livre do imposto e o que fazer para garantir o benefício.

O IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) é uma cobrança anual obrigatória para a maioria dos motoristas no Brasil.

Todavia, alguns proprietários podem estar livres deste pagamento, dependendo das regras de isenção em cada estado. Essas isenções, além de reduzirem os custos dos motoristas, garantem que o veículo possa circular sem pendências.

As regras para isenção do IPVA variam de estado para estado e estão diretamente ligadas ao ano de fabricação do veículo. Assim, é fundamental conhecer as normas locais para saber se você tem direito ao benefício.

Quem tem direito à isenção do IPVA em 2025?

A isenção do IPVA está geralmente relacionada à idade do veículo, mas há estados com critérios adicionais, como placas especiais ou valor histórico. Confira os principais critérios aplicados em diferentes estados:

Veículos antigos: Muitos estados concedem isenção para veículos com mais de 10, 15 ou 20 anos de fabricação.

Placas especiais: Estados como Minas Gerais oferecem isenção para veículos com placas pretas ou históricos.

Políticas específicas: Alguns estados não adotam o critério de idade e possuem outras regras.

Que tal conferir também?

Regras de isenção por estado

Veja a tabela com os critérios de isenção do IPVA em 2025 para cada estado brasileiro:

Estado Critério de isenção Acre A partir de 20 anos de fabricação Alagoas Veículos fabricados até 31/12/2000 Amapá A partir de 10 anos de fabricação Amazonas A partir de 15 anos de fabricação Bahia A partir de 15 anos de fabricação Ceará A partir de 15 anos de fabricação Distrito Federal A partir de 15 anos de fabricação Espírito Santo A partir de 15 anos de fabricação Goiás A partir de 10 anos de fabricação Maranhão A partir de 15 anos de fabricação Mato Grosso A partir de 18 anos de fabricação Mato Grosso do Sul A partir de 15 anos de fabricação Minas Gerais Placa preta ou valor histórico Pará A partir de 15 anos de fabricação Paraíba A partir de 15 anos de fabricação Paraná A partir de 20 anos de fabricação Pernambuco Sem isenção por tempo de fabricação Piauí A partir de 15 anos de fabricação Rio de Janeiro A partir de 15 anos de fabricação Rio Grande do Norte A partir de 10 anos de fabricação Rio Grande do Sul A partir de 20 anos de fabricação Rondônia A partir de 15 anos de fabricação Roraima A partir de 10 anos de fabricação Santa Catarina A partir de 30 anos de fabricação São Paulo A partir de 20 anos de fabricação Sergipe A partir de 15 anos de fabricação Tocantins Sem isenção por tempo de fabricação

Como saber se o seu veículo está isento?

Para verificar a isenção do IPVA, siga os seguintes passos:

Consulte o ano de fabricação do veículo. Esse dado é essencial para comparar com as regras do estado onde o carro está registrado. Acesse o site da Secretaria da Fazenda (SEFAZ) do seu estado ou entre em contato diretamente com o órgão. Verifique o histórico do veículo. Além do tempo de fabricação, outros fatores, como registro de placa especial, podem influenciar a isenção.

Dicas importantes para os motoristas

Atualize os dados do veículo: Certifique-se de que o registro está atualizado no Detran do estado.

Certifique-se de que o registro está atualizado no Detran do estado. Mantenha atenção ao prazo de pagamento: Mesmo com isenção, alguns estados exigem declaração formal para liberar o benefício.

Mesmo com isenção, alguns estados exigem declaração formal para liberar o benefício. Verifique regras adicionais: Estados como Minas Gerais têm critérios diferenciados, como a concessão para veículos de valor histórico.

A isenção do IPVA pode ser um grande alívio para muitos motoristas, mas exige atenção às normas locais para garantir o benefício. Verifique regularmente as atualizações das regras estaduais para aproveitar essa oportunidade.