Salário mínimo reajustado altera benefícios do BPC e PIS/PASEP; veja as novas regras

Mudanças no cálculo do salário mínimo de 2025 impactam valores e regras do BPC e PIS/PASEP. Confira os detalhes e novos critérios para os benefícios.

O novo cálculo para o reajuste do salário mínimo, aprovado pelo Congresso Nacional, terá reflexos diretos em benefícios sociais como o BPC (Benefício de Prestação Continuada) e o abono PIS/PASEP.

Com a sanção presidencial pendente, as mudanças devem começar a valer em 2025, impactando milhões de brasileiros que dependem desses programas para complementar a renda.

As alterações envolvem tanto os valores recebidos quanto os critérios de concessão. O BPC, destinado a idosos e pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade, está atrelado ao salário mínimo, enquanto o PIS/PASEP, pago a trabalhadores com rendimentos mensais baixos, também é calculado com base no piso nacional.

Beneficiários do BPC e PIS/PASEP enfrentam alterações após novo reajuste do salário mínimo. Saiba como essas mudanças afetam valores e elegibilidade. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

O que muda no cálculo do salário mínimo?

Para 2025, o governo revisou a fórmula de reajuste do salário mínimo. Até então, o aumento anual considerava a inflação (INPC) do ano anterior e o crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) de dois anos antes.

No entanto, diante de um cenário econômico mais restrito, foi estabelecido um limite para o cálculo do PIB. A nova fórmula será composta por:

Resultado do INPC do ano anterior;

Crescimento do PIB de dois anos antes, limitado a 2,5%.

Com base nesse método, o salário mínimo de 2025 será fixado em R$ 1.517, resultado da soma de:

INPC de 4,84%;

Limite de 2,5% do PIB.

O que muda no BPC?

O BPC, benefício que garante um salário mínimo mensal para idosos e pessoas com deficiência de baixa renda, também será afetado pelas novas regras. Além do valor atualizado, outras mudanças significativas foram aprovadas:

Cadastro biométrico obrigatório: Os beneficiários precisarão realizar a biometria para continuar recebendo o auxílio.

Os beneficiários precisarão realizar a biometria para continuar recebendo o auxílio. Revisão do cálculo de renda familiar: Agora será considerado o somatório dos rendimentos brutos mensais de todos os membros da família para avaliar a elegibilidade.

Regras do PIS/PASEP a partir de 2026

O abono salarial do PIS/PASEP, destinado a trabalhadores formais com renda limitada, também sofrerá ajustes. Atualmente, o benefício é pago a quem recebe até dois salários mínimos por mês, com o valor proporcional ao tempo de serviço no ano-base.

A partir de 2026, esse limite será reduzido gradualmente até atingir 1,5 salários mínimos em 2033. Em suma:

O cálculo considera 1/12 do salário mínimo por mês trabalhado;

O valor máximo corresponde ao piso nacional vigente;

Trabalhadores com menor renda continuam sendo priorizados.

Calendário e valores previstos

O novo salário mínimo de R$ 1.517 terá reflexos diretos no BPC e PIS/PASEP. Enquanto isso, as novas regras começam a ser implementadas gradualmente, exigindo atenção dos beneficiários.