É verdade que o celular pode EXPLODIR se usado enquanto carrega? Tome cuidado!

Muitas pessoas já viram relatos de que um celular pode explodir enquanto carregar, mas até onde essa afirmação é verdadeira?

O uso de celulares enquanto eles estão sendo carregados é uma prática comum entre muitas pessoas, seja para trabalhar, navegar nas redes sociais ou assistir a vídeos.

No entanto, essa rotina aparentemente inofensiva pode apresentar riscos significativos: todo mundo já viu, na internet, casos de pessoas que acabaram se ferindo enquanto carregavam seus aparelhos.

O superaquecimento do dispositivo e a possibilidade de curtos-circuitos são algumas das preocupações que surgem nesse contexto. Mas, até que ponto essa prática pode ser arriscada?

Se você tem o costume de carregar seu celular da forma incorreta, tome cuidado para não explodir. / Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Por que o celular pode superaquecer enquanto carrega?

Durante o processo de carregamento, o uso do celular aumenta o consumo de energia, o que pode gerar um maior aquecimento do aparelho. Esse fenômeno é conhecido como efeito Joule, que ocorre devido à resistência elétrica dos circuitos internos. Esse calor excessivo pode não apenas danificar componentes internos, mas também provocar curtos-circuitos, o que representa um risco à segurança do usuário.

Além disso, o acúmulo de calor pode levar a problemas mais sérios, como falhas no funcionamento do dispositivo ou até mesmo acidentes físicos, como queimaduras. Por isso, é importante estar ciente dos riscos e adotar precauções ao utilizar o celular enquanto ele está conectado à fonte de energia.

Saiba mais: Conheça os nomes mais populares do mundo no ranking Forebears

O perigo das baterias de alta densidade de energia

Os smartphones modernos utilizam baterias de íon-lítio, que são projetadas para oferecer alta densidade de energia e longa duração. Apesar de suas vantagens, essas baterias têm características que as tornam sensíveis a condições adversas. Quando expostas a calor excessivo ou confinadas em ambientes inadequados, como sob almofadas ou em locais úmidos, as chances de um incidente aumentam.

A combustão pode ocorrer devido a reações químicas quando o lítio entra em contato com o oxigênio, levando a incêndios ou explosões. É fundamental entender essas dinâmicas para garantir uma utilização segura do dispositivo e evitar situações perigosas.

Veja outros: Antecipe R$ 150 para o Natal e Ano Novo através do Meu INSS Vale+; veja como

Cuidados para evitar acidentes

Para minimizar os riscos de acidentes ao utilizar celulares durante o carregamento, é essencial seguir algumas orientações práticas:

Evite usar o celular enquanto ele carrega , especialmente durante tempestades ou em situações de risco.

, especialmente durante tempestades ou em situações de risco. Utilize apenas carregadores originais , pois os modelos genéricos podem não seguir as normas de segurança adequadas.

, pois os modelos genéricos podem não seguir as normas de segurança adequadas. Não abafe o aparelho : nunca carregue o celular em locais que dificultem a dissipação de calor, como debaixo de travesseiros.

: nunca carregue o celular em locais que dificultem a dissipação de calor, como debaixo de travesseiros. Evite locais úmidos , como banheiros ou cozinhas, que podem comprometer a segurança do carregamento.

, como banheiros ou cozinhas, que podem comprometer a segurança do carregamento. Fique atento a sinais de problemas, como superaquecimento, inchaço, vazamento ou qualquer mau funcionamento da bateria.

Afinal, o celular pode mesmo explodir enquanto carrega?

Embora as explosões de celulares sejam eventos raros, elas podem ocorrer devido a práticas inadequadas ou falhas nas baterias. O superaquecimento, que pode ser causado pelo uso excessivo durante o carregamento ou por manter o aparelho em locais inadequados, é um dos principais fatores de risco. Por isso, é vital seguir as recomendações de segurança e adotar cuidados essenciais.

Em resumo, ao evitar manusear o celular enquanto ele está carregando e ao usar equipamentos de qualidade, você pode reduzir significativamente as chances de acidentes. Com pequenas mudanças nos hábitos, é possível garantir um uso seguro e eficiente do seu smartphone, mantendo sua integridade e a sua segurança.

Fique atento: Quando o auxílio-doença pode se CONVERTER em aposentadoria por invalidez? Veja as regras!