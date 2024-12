Ceia de Natal com R$ 681,22 no bolso! Governo paga TODO MUNDO antes de 25/12

Pagamento do Bolsa Família de dezembro é antecipado. Veja o calendário e os valores que serão repassados antes do Natal.

Com a chegada das festas de fim de ano, o Bolsa Família de dezembro foi antecipado, proporcionando às famílias beneficiárias um suporte financeiro antes da ceia de Natal.

A decisão do Governo Federal busca garantir que milhões de brasileiros tenham mais tranquilidade para se preparar para as celebrações, em um momento marcado por desafios econômicos.

Os repasses de dezembro seguem um calendário ajustado, organizado conforme o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário. O cronograma foi estruturado para que todos recebam o benefício antes do dia 24 de dezembro.

Bolsa Família de dezembro: calendário ajustado garante pagamento antes da ceia de Natal. Confira as datas e o valor médio recebido pelas famílias. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Datas de pagamento do Bolsa Família dezembro 2024

Confira as datas de pagamento:

10 de dezembro : NIS final 1

: NIS final 1 11 de dezembro : NIS final 2

: NIS final 2 12 de dezembro : NIS final 3

: NIS final 3 13 de dezembro : NIS final 4

: NIS final 4 16 de dezembro : NIS final 5

: NIS final 5 17 de dezembro : NIS final 6

: NIS final 6 18 de dezembro : NIS final 7

: NIS final 7 19 de dezembro : NIS final 8

: NIS final 8 20 de dezembro : NIS final 9

: NIS final 9 23 de dezembro: NIS final 0

Valores médios do Bolsa Família em dezembro

O benefício deste mês apresentou um valor médio de R$ 681,22, oferecendo um suporte financeiro fundamental para as famílias contempladas. O valor pode variar de acordo com a composição familiar, considerando critérios como:

Número de dependentes

Presença de crianças de até seis anos

Gestantes ou adolescentes na família

E para 2025?

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) anunciou o calendário de pagamentos do Bolsa Família para 2025.

Os depósitos começam no dia 20 de janeiro e seguem de forma escalonada até 23 de dezembro, considerando o último dígito do Número de Identificação Social (NIS).

Quem pode participar do Bolsa Família?

O Bolsa Família é destinado a famílias em situação de vulnerabilidade econômica. Para se inscrever ou manter o benefício, é necessário:

Ter renda per capita de até R$ 218 por mês ;

; Estar inscrito no Cadastro Único.

Além disso, desde a recriação do programa, em março de 2023, as famílias passaram a receber um valor base de R$ 600, com complementos específicos de acordo com a composição familiar. Os adicionais incluem:

R$ 150 por criança de até 6 anos;

R$ 50 por integrante da família entre 7 e 18 anos ou gestante.

Acompanhamento das condicionalidades

O Bolsa Família reforça o cumprimento de condicionalidades, exigindo que as famílias:

Garantam frequência escolar mínima de crianças e adolescentes;

Mantenham o calendário vacinal atualizado;

Realizem acompanhamento de saúde para gestantes e crianças pequenas.

Essas exigências promovem o acesso a direitos básicos e auxiliam na redução da pobreza intergeracional.

Canais de informação e suporte

Para esclarecer dúvidas sobre o programa, o governo disponibiliza diversos canais de atendimento: