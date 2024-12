Caixa Tem vai pagar EXTRA de R$ 200 para este grupo: veja se VOCÊ está com sorte!

Em dezembro, o Caixa Tem ainda está fazendo repasses de R$ 200 para um grupo seleto de beneficiários que já podem consultar o saldo.

Nesta terça-feira, 24 de dezembro, um grupo específico de estudantes do ensino médio público poderá realizar o saque de R$ 200 através do aplicativo Caixa Tem.

Este benefício integra uma iniciativa do governo com o objetivo de apoiar jovens na educação, incentivando sua permanência e desempenho escolar, evitando a evasão.

O calendário seguirá por todo o restante do mês de dezembro, por isso é importante ficar atento aos comunicados oficiais, bem como aos aplicativos do governo.

Os beneficiários do Pé-de-Meia já podem conferir o Caixa Tem: tem dinheiro disponível! / Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Quem tem direito ao saque de R$ 200 do Caixa Tem?

O montante de R$ 200 disponível para saque neste dia é destinado a estudantes do ensino médio da rede pública. Este pagamento é parte do programa Pé-de-Meia, uma ação do Ministério da Educação (MEC) que visa fomentar a continuidade dos estudos e a melhora do desempenho acadêmico.

Para ser elegível ao saque, os estudantes devem atender a alguns critérios essenciais:

Estar matriculado regularmente no ensino médio da rede pública;

Ter nascido nos meses de maio ou junho;

Manter uma frequência escolar mínima de 80% no mês anterior;

Estar cadastrado no programa Pé-de-Meia.

Vale destacar que o pagamento segue um cronograma que abrange diferentes meses de nascimento, garantindo que os estudantes que nasceram em maio ou junho e atendem aos requisitos possam acessar o benefício nesta data específica.

A proposta do programa é atender estudantes de variados perfis socioeconômicos, priorizando aqueles em situações de vulnerabilidade social. Com isso, busca-se não apenas oferecer um suporte financeiro imediato, mas também um incentivo sólido para a continuidade da formação escolar.

Saiba mais: Horários de bancos no Natal e Ano Novo: veja como se organizar

Como funciona o programa Pé-de-Meia

O programa Pé-de-Meia foi instituído pela Lei nº 14.818/2024, com o intuito de estimular a permanência e o sucesso escolar no ensino médio público. Ele se caracteriza como um incentivo financeiro-educacional, funcionando como uma poupança destinada aos estudantes.

Os principais pilares que sustentam o funcionamento do programa incluem:

Incentivo à frequência: Os alunos recebem pagamentos mensais, condicionados à manutenção de uma frequência mínima de 80% nas aulas;

Os alunos recebem pagamentos mensais, condicionados à manutenção de uma frequência mínima de 80% nas aulas; Bônus por conclusão: Ao final de cada ano letivo aprovado, os estudantes recebem um depósito adicional;

Ao final de cada ano letivo aprovado, os estudantes recebem um depósito adicional; Incentivo para o Enem: Há um bônus específico para os alunos que realizarem o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem);

Há um bônus específico para os alunos que realizarem o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem); Conta poupança automática: O MEC realiza depósitos em uma conta criada automaticamente pela Caixa Econômica Federal para cada estudante elegível;

O MEC realiza depósitos em uma conta criada automaticamente pela Caixa Econômica Federal para cada estudante elegível; Valor acumulado: Ao longo do ensino médio, os estudantes podem acumular até R$ 9.200, considerando todos os incentivos do programa.

Ao oferecer apoio financeiro direto, o programa busca reduzir a evasão escolar, especialmente entre alunos de famílias de baixa renda que, muitas vezes, se veem obrigados a abandonar os estudos em busca de trabalho. Além disso, o programa promove uma cultura de poupança e planejamento financeiro, preparando os jovens para um futuro de maior consciência financeira.

Veja mais: Nubank libera empréstimos com pagamento a partir de 90 dias; confira as vantagens

Calendário de pagamentos do Pé-de-Meia

O calendário de pagamentos do programa Pé-de-Meia é cuidadosamente organizado para distribuir os benefícios ao longo do mês, conforme o mês de nascimento dos estudantes. Essa estrutura visa evitar congestionamentos no sistema e garantir acesso facilitado aos recursos. Confira o cronograma abaixo:

Mês de Nascimento Data de Pagamento Janeiro e fevereiro 20/12 Março e abril 23/12 Maio e junho 24/12 Julho e agosto 26/12 Setembro e outubro 27/12 Novembro e dezembro 30/12 Fonte: MEC

É fundamental que os estudantes e seus responsáveis estejam atentos a essas datas para não perderem a oportunidade de realizar o saque. Além dos pagamentos mensais, o programa também prevê depósitos adicionais como incentivos pela participação no Enem e pela conclusão do ano letivo, reforçando o compromisso com a frequência e desempenho escolar.

Como acessar o benefício pelo Caixa Tem

Para acessar os R$ 200 pelo Caixa Tem, os estudantes que atendem aos critérios devem seguir algumas etapas simples. O aplicativo, disponível para dispositivos Android e iOS, é a principal ferramenta para gerenciar os recursos do programa Pé-de-Meia.

Veja o passo a passo para acessar o benefício:

Baixe o aplicativo Caixa Tem na loja de aplicativos do seu smartphone;

Realize o login utilizando seu CPF e a senha cadastrada. Caso ainda não tenha uma conta, será necessário criar uma;

Na tela inicial, busque pela opção relacionada ao programa Pé-de-Meia ou aos benefícios educacionais;

Verifique o saldo disponível e as opções de movimentação;

Para realizar o saque, você pode gerar um código para saque sem cartão em caixas eletrônicos da Caixa ou usar o cartão virtual para compras online.

É importante lembrar que, para estudantes menores de idade, a movimentação da conta requer a autorização do responsável legal. Esse processo pode ser feito diretamente pelo aplicativo ou em uma agência da Caixa.

Além do saque, o Caixa Tem oferece outras funcionalidades que podem ser úteis para os beneficiários, como pagamento de contas, transferências via PIX, recarga de celular e consulta de extratos. Ao utilizar o aplicativo, os estudantes podem desenvolver habilidades de gestão financeira, alinhando-se aos objetivos educacionais do programa Pé-de-Meia.

Veja mais: Empréstimo para inscritos no CadÚnico: R$ 500 milhões disponíveis; veja as regras