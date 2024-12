INSS vai SUSPENDER pagamento de benefícios a partir de HOJE (24/12): entenda!

O INSS também deve entrar em recesso e, por isso, vai mudar ligeiramente a estrutura de pagamentos do mês de dezembro.

A partir de hoje, 24 de dezembro de 2024, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) implementará a suspensão temporária dos pagamentos. Ou seja, quem precisar de algum benefício precisa se antecipar ou aguardar até o fim das festas.

Essa medida afetará diversos grupos de beneficiários e é importante que todos estejam informados sobre o impacto que isso poderá ter nas suas finanças, especialmente em um período tão movimentado como o final do ano.

Vale destacar que algumas pessoas podem receber pagamentos antecipadamente. De qualquer forma, é importante ficar de olho nos canais oficiais do INSS para não perder maiores detalhes.

Antecipação dos pagamentos para alguns beneficiários

Com a chegada das festividades natalinas, o INSS optou por antecipar os pagamentos para determinados grupos de beneficiários. Essa decisão visa proporcionar um alívio financeiro durante o período de celebração.

As pessoas que recebem até um salário mínimo e possuem os números finais de benefício 1 e 2 foram priorizadas, assim como aqueles que estão recebendo auxílios temporários, como o auxílio-doença.

Quem receberá antecipadamente

Beneficiários com até um salário mínimo e final do benefício 1 ou 2;

Pessoas recebendo auxílio-doença ou auxílio-acidente, com datas programadas antes do dia 25 de dezembro.

Datas de pagamento antecipado

20 de dezembro de 2024: Beneficiários com número final 1;

23 de dezembro de 2024: Beneficiários com número final 2.

Essa antecipação é uma forma de garantir que esses beneficiários consigam se preparar para as festividades, facilitando a compra de presentes e outras despesas típicas do final de ano.

Suspensão temporária dos pagamentos

Embora alguns grupos tenham sido beneficiados com pagamentos antecipados, a maioria dos beneficiários do INSS enfrentará a suspensão temporária dos depósitos. Isso ocorrerá nos dias 24 e 31 de dezembro, devido ao recesso bancário e feriados de fim de ano. Os afetados serão so seguintes:

Beneficiários que recebem mais de um salário mínimo;

Aqueles com números finais de benefício de 3 a 0, mesmo que recebendo o piso previdenciário.

Os pagamentos para os grupos afetados serão suspensos nos dias 24 e 31 de dezembro. A previsão é que a normalidade dos pagamentos retorne no dia 26 de dezembro e no dia 2 de janeiro.

Calendário completo de pagamentos

Para facilitar o entendimento, apresentamos abaixo o calendário completo de pagamentos do INSS referente a dezembro de 2024 e ao início de janeiro de 2025.

Para quem recebe até um salário mínimo

20/12/2024: Final 1;

23/12/2024: Final 2;

26/12/2024: Final 3;

27/12/2024: Final 4;

30/12/2024: Final 5;

02/01/2025: Final 6;

03/01/2025: Final 7;

06/01/2025: Final 8;

07/01/2025: Final 9;

08/01/2025: Final 0.

Para quem recebe acima do salário mínimo

02/01/2025: Finais 1 e 6;

03/01/2025: Finais 2 e 7;

06/01/2025: Finais 3 e 8;

07/01/2025: Finais 4 e 9;

08/01/2025: Finais 5 e 0.

Comunicação do INSS aos beneficiários

É crucial que o INSS mantenha uma comunicação clara e eficaz com seus beneficiários sobre as mudanças no calendário de pagamentos. A instituição utiliza vários canais para informar sobre essas alterações. Os canais oficiais são:

Site oficial do INSS;

Aplicativo Meu INSS;

Central de atendimento telefônico;

Redes sociais oficiais do INSS.

Estar bem informado sobre as datas de pagamento é fundamental para evitar transtornos financeiros. O INSS recomenda que os beneficiários acessem regularmente os canais oficiais para obter informações atualizadas.

Retomada dos pagamentos em janeiro

Após a suspensão, os pagamentos do INSS serão retomados em janeiro de 2025, conforme o calendário estabelecido. Essa retomada é essencial para garantir que os beneficiários possam continuar a contar com seus recursos financeiros.

Datas de retomada

02/01/2025: Início dos pagamentos para quem recebe acima do salário mínimo;

De 02/01/2025 a 08/01/2025: Continuação dos pagamentos para quem recebe até um salário mínimo.

Mantenha-se informado e preparado para as mudanças no calendário de pagamentos do INSS. Compartilhe essas informações com outros beneficiários que possam precisar e fique atento às atualizações!

