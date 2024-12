As 10 principais novidades do Nubank em 2024

Nubank lança novidades para 2024, incluindo o Nubank+ e integração do NuInvest no app. Confira as 10 principais atualizações feitas pela fintech este ano.

Em 2024, o Nubank trouxe diversas novidades que chamaram a atenção dos clientes e do mercado financeiro. A fintech brasileira continuou sua trajetória de inovação, oferecendo novos produtos e atualizações em suas plataformas.

Em síntese, as mudanças incluem desde novos pacotes de benefícios até inovações tecnológicas que aprimoram a experiência do usuário.

Entre as novidades, destacam-se o Nubank+, que oferece benefícios exclusivos, e o NuCel, que marca a entrada do banco no mercado de telefonia móvel.

Além disso, a fintech também investiu na segurança com recursos como a Chamada Verificada, que visa combater golpes, e na integração de suas ferramentas, como o NuInvest diretamente no app principal. A seguir, vamos detalhar as 10 principais novidades lançadas pela empresa em 2024.

10 melhores novidades lançadas pelo Nubank em 2024

Selecionamos as principais novidades para você relembrar ou conhecer.

1. Nubank+

Em abril de 2024, o Nubank lançou o Nubank+, um pacote de benefícios intermediário entre os serviços básicos e o plano Ultravioleta.

O novo serviço oferece vantagens como cashback de 0,5% no crédito e acesso a saques ilimitados na rede Banco24Horas.

O pacote pode ser contratado por uma mensalidade de R$ 29 ou como um brinde, dependendo do valor gasto no cartão de crédito. Além disso, os usuários têm direito a 12 meses de assinatura gratuita do streaming Max.

Aproveite e confira:

2. NuCel

Outro lançamento importante foi o NuCel, a operadora de telefonia do Nubank, que chegou ao mercado em outubro.

Utilizando a infraestrutura da Claro, o serviço oferece planos a partir de R$ 45,20 por mês, com chamadas ilimitadas, WhatsApp e uso do app do banco incluídos.

Com cobertura de 93% do território nacional e suporte a 5G, o NuCel está previsto para expandir ao longo de 2025, focando em celulares com chip virtual e-SIM.

3. Chamada Verificada

Em resposta ao aumento dos golpes envolvendo ligações falsas, o Nubank introduziu o recurso Chamada Verificada.

Ao receber uma chamada suspeita, o cliente pode abrir o app e verificar se há um alerta que confirme a origem do contato, garantindo maior segurança.

4. Integração do NuInvest no aplicativo principal

A integração do NuInvest no aplicativo principal do Nubank foi uma das grandes mudanças de 2024. Agora, os clientes podem acessar seus investimentos diretamente na plataforma do banco digital.

5. Pix via IA no app ou WhatsApp

A inteligência artificial também foi integrada ao Nubank em 2024, com o lançamento de um sistema de transferências via Pix.

Agora, os clientes podem realizar transferências instantâneas através de chatbots, seja no WhatsApp ou diretamente no aplicativo.

O processo é simples: basta informar o valor e a chave de destino para realizar a transação de forma rápida e segura.

6. Suporte ao Tap to Pay no iPhone

Com a novidade do Tap to Pay no iPhone, clientes PJ do Nubank puderam usar seus celulares como maquininhas de cartão.

A novidade facilita o pagamento de valores a partir de R$ 2, com a confirmação de senha para compras acima de R$ 200.

7. Compra de passagens aéreas e hospedagens

O recurso NuViagens, lançado anteriormente, foi expandido em 2024 para incluir passagens aéreas e reservas de hotéis.

Para os clientes Ultravioleta, a plataforma oferece vantagens como parcelamento em até 8 vezes sem juros e 1% de cashback.

Se o cliente encontrar um preço melhor em até 24 horas após a compra, ele pode pedir reembolso, o que torna o serviço ainda mais vantajoso.

8. Vantagens do Ultravioleta no exterior

O plano Ultravioleta recebeu atualizações importantes em 2024, especialmente para quem viaja com frequência para o exterior.

Agora, os clientes desse plano têm acesso a uma conta em dólares e euros, além de internet móvel em mais de 130 países. Também foi ampliada a cobertura do roaming internacional, oferecendo mais comodidade para os viajantes.

9. Mais modalidades de investimento

Em 2024, o Nubank ampliou suas opções de investimentos, com o lançamento de novos produtos, como o Nu Selic Simples e o CDB IPCA.

O Nu Selic Simples oferece uma forma fácil de investir em títulos públicos pós-fixados do Tesouro Nacional, enquanto o CDB IPCA é uma opção de renda fixa atrelada ao índice de inflação.

10. Casa Ultravioleta em SP

Uma das novidades mais controversas de 2024 foi a inauguração da Casa Ultravioleta em São Paulo. Localizada no Parque Ibirapuera, a Casa Ultravioleta é um espaço VIP exclusivo para clientes do plano Ultravioleta.

Embora o espaço ofereça áreas de lazer e serviços exclusivos, as regras de uso restrito e a proibição de entrada de não-clientes geraram críticas.