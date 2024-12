Governo divulga datas do abono salarial 2025; confira o cronograma completo

Governo divulga calendário do abono salarial para 2025. Saiba como receber o benefício e confira as datas de pagamento organizadas por mês de nascimento.

O calendário do abono salarial para 2025 já foi aprovado e os pagamentos começam em fevereiro, conforme anunciou o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat).

O benefício será liberado em etapas, de acordo com o mês de nascimento dos trabalhadores, e deverá contemplar cerca de 25,8 milhões de colaboradores em todo o Brasil.

A previsão é de que R$ 30,7 bilhões sejam destinados ao pagamento do abono salarial em 2025, um aumento em relação aos R$ 27 bilhões disponibilizados em 2024. Para os trabalhadores que ainda não sacaram os valores referentes ao ano-base 2022, o prazo termina em 27 de dezembro de 2024.

Abono salarial de 2025 começa a ser pago em fevereiro. Veja quem tem direito, o cronograma completo e como acessar o valor de até um salário mínimo. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Como funciona o calendário do abono salarial?

Os pagamentos seguem o mês de nascimento dos beneficiários, com início em fevereiro e término em agosto de 2025. Confira as datas de liberação dos valores:

Nascidos em janeiro: recebem a partir de 17 de fevereiro

recebem a partir de 17 de fevereiro Nascidos em fevereiro: recebem a partir de 17 de março

recebem a partir de 17 de março Nascidos em março e abril: recebem a partir de 15 de abril

recebem a partir de 15 de abril Nascidos em maio e junho: recebem a partir de 15 de maio

recebem a partir de 15 de maio Nascidos em julho e agosto: recebem a partir de 16 de junho

recebem a partir de 16 de junho Nascidos em setembro e outubro: recebem a partir de 15 de julho

recebem a partir de 15 de julho Nascidos em novembro e dezembro: recebem a partir de 15 de agosto

Os trabalhadores que possuem conta corrente ou poupança na Caixa Econômica Federal terão o valor creditado automaticamente em suas contas.

Já no Banco do Brasil, o pagamento será realizado por meio de crédito em conta bancária, Pix, transferência via TED ou diretamente nas agências.

Para os demais beneficiários, a Poupança Social Digital será aberta automaticamente pela Caixa Econômica Federal, permitindo o acesso ao valor pelo aplicativo Caixa Tem.

Aproveite e confira:

O que é o abono salarial?

O abono salarial é um benefício criado pelo Governo Federal para redistribuir a renda de empresas e órgãos públicos, garantindo um apoio financeiro adicional aos trabalhadores de baixa renda.

Ele é pago anualmente e pode chegar a um salário mínimo, dependendo do tempo de serviço no ano-base. Para receber o abono, é necessário atender aos seguintes critérios:

Estar cadastrado no PIS/PASEP ou CNIS há pelo menos cinco anos.

Ter trabalhado para empregadores que contribuem para o PIS/PASEP.

Receber até dois salários mínimos mensais no ano-base.

Ter exercido atividade remunerada por pelo menos 30 dias no ano-base.

Estar com os dados atualizados na RAIS ou no eSocial.

O valor do abono é proporcional ao período trabalhado no ano-base. Para calcular, basta dividir o salário mínimo por 12 e multiplicar pelo número de meses trabalhados.

Pagamento em 2024

O governo reforça que ainda há R$ 218,9 milhões disponíveis para saque em 2024, referentes ao ano-base 2022. Esse valor pode ser retirado até 27 de dezembro por 239.142 trabalhadores que ainda não sacaram o benefício.

Os canais para saque incluem: