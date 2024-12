Regras de aposentadoria do INSS mudam em 2025; veja como se preparar

Mudanças na aposentadoria do INSS começam em 2025. Veja as novas exigências de idade e pontos, além das regras para professores e cálculo do benefício.

As regras de transição da reforma da Previdência passarão por novos ajustes a partir de 2025, exigindo atenção especial dos trabalhadores que pretendem se aposentar no próximo ano.

As alterações incluem mudanças na idade mínima, na pontuação para aposentadoria e na forma de cálculo do benefício, seguindo o cronograma estabelecido pela reforma de 2019. As novas regras afetam apenas aqueles que começaram a contribuir antes de 13 de novembro de 2019.

Em 2025, a idade mínima para aposentadoria por transição será aumentada em seis meses. Para mulheres, o requisito será de 59 anos, enquanto os homens precisarão ter ao menos 64 anos.

Além disso, a pontuação mínima para aposentadoria, que soma idade e tempo de contribuição, também será ajustada, subindo para 92 pontos para mulheres e 102 pontos para homens.

Idade mínima progressiva e tempo de contribuição

A idade mínima exigida para aposentadoria continua subindo progressivamente até atingir os limites finais de 62 anos para mulheres (em 2031) e 65 anos para homens (em 2027). Veja como será a transição nos próximos anos:

Ano Homens Mulheres 2024 63 anos e 6 meses 58 anos e 6 meses 2025 64 anos 59 anos 2026 64 anos e 6 meses 59 anos e 6 meses 2027 65 anos 60 anos

Além da idade mínima, é necessário cumprir o tempo de contribuição de 30 anos para mulheres e 35 anos para homens.

Sistema de pontos para aposentadoria

O sistema de pontos combina idade e tempo de contribuição para determinar a elegibilidade à aposentadoria. A pontuação exigida aumenta um ponto por ano, até atingir o limite de 105 pontos para homens e 100 para mulheres em 2033. Em 2025, os requisitos serão:

Homens: 102 pontos (35 anos de contribuição, no mínimo).

102 pontos (35 anos de contribuição, no mínimo). Mulheres: 92 pontos (30 anos de contribuição, no mínimo).

Veja a evolução do sistema de pontos:

Ano Homens Mulheres 2024 101 91 2025 102 92 2026 103 93 2033 105 100

Regras para professores

Os professores também terão ajustes nas regras de transição em 2025. Para aposentadoria por pontos, a soma mínima exigida será de 97 para homens e 87 para mulheres. Já na regra da idade mínima, os requisitos serão:

Idade mínima em 2025: 54 anos para mulheres e 59 anos para homens.

54 anos para mulheres e 59 anos para homens. Tempo mínimo de contribuição: 25 anos para mulheres e 30 anos para homens.

A pontuação para professores seguirá aumentando até alcançar 100 para mulheres e 105 para homens.

Cálculo do benefício e limites de valores

O cálculo do benefício segue as regras estabelecidas pela reforma da Previdência. A média salarial é calculada com base em todos os salários de contribuição a partir de julho de 1994.

O valor inicial é de 60% dessa média, com acréscimo de 2% para cada ano que ultrapasse 15 anos de contribuição para mulheres e 20 anos para homens.

Teto do INSS em 2024: R$ 7.786,02.

R$ 7.786,02. Piso do INSS em 2024: R$ 1.412 (equivalente ao salário mínimo).

Nenhum benefício pode ultrapassar o teto do INSS, e o valor do piso será ajustado conforme o salário mínimo de 2025.

Simulação e consulta ao Meu INSS

Os trabalhadores podem simular o tempo restante para aposentadoria no site ou aplicativo Meu INSS. O sistema considera os dados do Cadastro Nacional de Informações Sociais (Cnis), mas o INSS alerta que eventuais erros nos registros podem comprometer a simulação.

Por isso, é importante verificar se as informações trabalhistas estão corretas no Cnis antes de realizar o pedido.