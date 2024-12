Calendário do Bolsa Família de janeiro inclui valores de até R$ 2.400

Pagamentos do Bolsa Família em janeiro podem chegar a R$ 2.400 por família. Saiba como funcionam os adicionais e o calendário completo.

O ano de 2025 começa com novidades importantes para os beneficiários do Bolsa Família. O programa social, que já é um dos maiores do país em termos de abrangência, trará pagamentos que podem alcançar até R$ 2.400 por família neste mês de janeiro.

A saber, o valor é possível devido aos benefícios adicionais oferecidos pelo Governo Federal, que têm como objetivo atender as necessidades de cada composição familiar.

Com a inclusão de novos acréscimos ao valor básico de R$ 600, famílias com mais integrantes elegíveis para os adicionais podem garantir um auxílio ainda maior.

Bolsa Família inicia pagamentos de janeiro com novos valores e adicionais para famílias elegíveis. Confira as datas e os critérios para o benefício. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Valores do Bolsa Família e os adicionais

O pagamento básico do Bolsa Família é de R$ 600, mas existem benefícios complementares que aumentam o valor total recebido pelas famílias:

Benefício Primeira Infância: acréscimo de R$ 150 por criança de até 6 anos .

acréscimo de . Benefício Variável Familiar: adicional de R$ 50 por gestante, criança ou adolescente entre 7 e 18 anos.

adicional de por gestante, criança ou adolescente entre 7 e 18 anos. Benefício Variável Nutriz: mais R$ 50 por bebê com até 6 meses de idade.

Com essas regras, famílias maiores ou com vários membros em condições de receber os benefícios adicionais podem acumular valores significativos.

Por exemplo, uma família composta por duas crianças de até 6 anos, dois adolescentes e uma gestante pode alcançar o teto de R$ 2.400 em janeiro.

Que tal conferir?

Como funciona o calendário de pagamento?

Os depósitos do Bolsa Família são feitos de acordo com o Número de Identificação Social (NIS) do responsável familiar. O cronograma de janeiro segue as datas abaixo:

NIS final 1: pagamento em 20 de janeiro

NIS final 2: pagamento em 21 de janeiro

NIS final 3: pagamento em 22 de janeiro

NIS final 4: pagamento em 23 de janeiro

NIS final 5: pagamento em 24 de janeiro

NIS final 6: pagamento em 27 de janeiro

NIS final 7: pagamento em 28 de janeiro

NIS final 8: pagamento em 29 de janeiro

NIS final 9: pagamento em 30 de janeiro

NIS final 0: pagamento em 31 de janeiro

Como as famílias podem garantir o benefício?

Para continuar recebendo os pagamentos, é importante que os beneficiários sigam as orientações do programa, como: