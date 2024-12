Vai ter isenção no IPVA 2025 SIM! Veja quem são os SORTUDOS

Carros terão isenção de IPVA em 2025. Veja quais modelos serão beneficiados e as regras para ter direito ao benefício.

Em 2025, o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) passará por alterações, conforme previsto em um projeto de lei aprovado recentemente.

A medida visa modernizar o modelo de arrecadação, trazendo benefícios relacionados à eficiência tributária e alinhando-se a tendências sustentáveis no setor automotivo.

As mudanças incluem isenções e ajustes no cálculo do imposto, com impacto direto nos critérios de cobrança e possibilidades de incentivo para determinados modelos de veículos. A nova legislação busca atender a demandas atuais, tanto do ponto de vista econômico quanto ambiental.

Donos de veículos híbridos flex e elétricos comemoram isenção de IPVA em 2025. Entenda como funciona e quais categorias estão incluídas. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Isenção no IPVA confirmada a partir de 2025

A Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou um projeto de lei que beneficia proprietários de carros elétricos e híbridos com a isenção de IPVA a partir de 2025.

A medida tem como objetivo estimular o uso de veículos mais sustentáveis, promover a redução da poluição do ar e incentivar a produção nacional de modelos menos poluentes.

Como funciona a isenção de IPVA em 2025?

A isenção do IPVA será aplicada de forma gradual e terá um prazo definido. Para carros híbridos flex e elétricos, o benefício será válido por dois anos, de 2025 até o final de 2026.

Após esse período, o imposto será reintroduzido de forma escalonada até atingir a alíquota completa em 2030. Essa abordagem busca garantir uma transição equilibrada entre os incentivos fiscais e a arrecadação estadual.

Benefícios da isenção de IPVA para veículos sustentáveis

A medida traz diversos benefícios tanto para os proprietários quanto para o meio ambiente e a economia local. Entre os principais pontos, destacam-se:

Incentivo à produção nacional : A isenção favorece a indústria paulista , que lidera a produção de veículos híbridos flex, posicionando o estado como referência no setor.

: A isenção favorece a , que lidera a produção de veículos híbridos flex, posicionando o estado como referência no setor. Redução da poluição : A substituição de veículos a combustão por modelos híbridos e elétricos ajuda a diminuir as emissões de gases poluentes , contribuindo para a melhoria da qualidade do ar.

: A substituição de veículos a combustão por modelos híbridos e elétricos ajuda a , contribuindo para a melhoria da qualidade do ar. Renovação da frota : O estímulo fiscal incentiva a compra de veículos mais modernos e eficientes, promovendo a atualização do parque automotivo.

: O estímulo fiscal incentiva a compra de veículos mais modernos e eficientes, promovendo a atualização do parque automotivo. Criação de empregos: A expansão da produção de veículos sustentáveis impulsiona a economia e gera novas oportunidades de trabalho.

Quais veículos estão incluídos na isenção?

A medida beneficia diferentes tipos de veículos movidos por fontes de energia alternativas, incluindo:

Híbridos flex : Modelos que combinam um motor a combustão flex (etanol e gasolina) com um motor elétrico.

: Modelos que combinam um motor a combustão flex (etanol e gasolina) com um motor elétrico. Elétricos : Veículos que utilizam exclusivamente energia elétrica.

: Veículos que utilizam exclusivamente energia elétrica. Movidos a hidrogênio : Carros que funcionam por meio de células de combustível alimentadas por hidrogênio.

: Carros que funcionam por meio de células de combustível alimentadas por hidrogênio. Ônibus e caminhões: Veículos comerciais que utilizam hidrogênio ou gás natural como combustível.

Regras e limites da isenção

Para os veículos híbridos flex, há um limite de R$ 250 mil no valor de mercado, definido para garantir que o benefício seja direcionado a modelos mais acessíveis. Esse valor será atualizado anualmente com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

Por que a isenção é importante?

A adoção de veículos híbridos e elétricos está em crescimento no Brasil, e medidas como a isenção de IPVA incentivam ainda mais essa transição. Ao reduzir custos para os proprietários, o governo fomenta o uso de tecnologias mais limpas e alinhadas às metas globais de sustentabilidade.

Com a implementação desse benefício, São Paulo reafirma seu compromisso com a inovação e a sustentabilidade, além de criar um ambiente favorável para o desenvolvimento do setor automobilístico sustentável.