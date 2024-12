INSS reajusta benefícios em 2025: veja os novos valores e quem tem direito

Beneficiários do INSS terão reajuste em 2025 com base no novo salário mínimo. Veja os novos valores e quem será contemplado.

Os beneficiários do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) iniciam 2025 com uma mudança positiva nos valores das aposentadorias e benefícios previdenciários.

O reajuste é baseado no novo salário mínimo, que passa a ser de R$ 1.502 em janeiro, e no índice do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), garantindo a atualização para quem recebe acima do piso salarial.

O reajuste segue a política de valorização dos benefícios acima do salário mínimo e é aplicado com base na inflação acumulada no último ano e no aumento do piso salarial.

INSS confirma aumento em aposentadorias e pensões para 2025. Saiba como consultar o benefício atualizado e quais mudanças entram em vigor. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Como será o reajuste dos benefícios do INSS?

A saber, para os beneficiários que recebem um salário mínimo, o valor será automaticamente atualizado para R$ 1.502.

Já aqueles que recebem valores superiores ao mínimo terão o reajuste definido pelo percentual do INPC, que será divulgado em breve pelo governo.

Em princípio, o índice é utilizado para garantir que os benefícios previdenciários acompanhem as variações de preços na economia.

Quando os novos valores entram em vigor?

Os valores reajustados passam a valer em janeiro de 2025, e os pagamentos serão realizados conforme o cronograma habitual do INSS.

O calendário é organizado de acordo com o número final do benefício e segue o modelo utilizado nos anos anteriores.

Como consultar o novo valor do benefício?

Os beneficiários podem verificar os valores atualizados pelos seguintes canais:

Meu INSS : Acesse o site ou o aplicativo e entre com seu CPF e senha para consultar o benefício atualizado;

: Acesse o site ou o aplicativo e entre com seu para consultar o benefício atualizado; Central 135 : Ligue para a central de atendimento do INSS, disponível de segunda a sábado, das 7h às 22h;

: Ligue para a central de atendimento do INSS, disponível de segunda a sábado, das 7h às 22h; Agências do INSS: Para atendimento presencial, é necessário realizar o agendamento prévio pelo Meu INSS ou pela central.

Quem terá direito ao reajuste?

Todos os beneficiários do INSS, incluindo aposentados, pensionistas e pessoas que recebem benefícios assistenciais, terão seus valores ajustados. O percentual do aumento será proporcional ao valor do benefício atual de cada pessoa.

Quais são os benefícios do aumento nos valores?

O reajuste traz mudanças importantes para os beneficiários, com impactos diretos na renda e na economia. Entre os principais pontos, destacam-se:

Preservação do poder de compra : O reajuste compensa a perda causada pela inflação, garantindo que os beneficiários possam manter o acesso às suas necessidades básicas.

: O reajuste compensa a perda causada pela inflação, garantindo que os beneficiários possam manter o acesso às suas necessidades básicas. Mais qualidade de vida : Com o aumento, os segurados terão uma renda maior para investir em bens, serviços e outras despesas do dia a dia.

: Com o aumento, os segurados terão uma renda maior para investir em bens, serviços e outras despesas do dia a dia. Estímulo à economia: O aumento injetará mais recursos na economia, promovendo o consumo e contribuindo para a geração de empregos.

A atualização dos valores é uma medida que busca acompanhar as mudanças na economia e proporcionar mais estabilidade financeira aos beneficiários do INSS.