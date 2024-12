Comunicado 19/12: auxílio de R$ 704 é liberado pelo Caixa Tem para inscritos no CadÚnico

Famílias cadastradas no CadÚnico recebem R$ 704 pelo Caixa Tem em dezembro. Veja quem tem direito e como consultar o benefício diretamente no aplicativo.

A Caixa Econômica Federal trouxe uma novidade que beneficia milhões de brasileiros cadastrados no Cadastro Único (CadÚnico).

O valor de R$ 704, referente ao Auxílio Gás e ao Bolsa Família, está sendo disponibilizado diretamente pelo aplicativo Caixa Tem, facilitando o acesso ao recurso.

Com o CadÚnico sendo um critério essencial para concessão de benefícios sociais, como o Auxílio Gás, essa antecipação em dezembro oferece um suporte para as famílias superarem os desafios financeiros e planejarem melhor suas necessidades básicas.

Auxílio Gás e Bolsa Família totalizam R$ 704 em dezembro. Valor é liberado no Caixa Tem para famílias cadastradas no CadÚnico. Confira o calendário de pagamentos. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

O que é o auxílio de R$ 704?

O valor de R$ 704 é uma soma do Auxílio Gás, que oferece cerca de R$ 104 por unidade familiar, com o valor mensal do Bolsa Família. O pagamento é realizado via PIX, proporcionando rapidez e praticidade no acesso ao recurso.

Essa integração permite que as famílias beneficiadas utilizem o montante de forma imediata, seja para a compra de gás ou outras necessidades prioritárias.

A combinação dos dois benefícios reforça o compromisso do governo em apoiar aqueles que enfrentam dificuldades financeiras.

Aproveite e veja:

Critérios para receber o auxílio

Para ter direito ao PIX de R$ 704, é necessário atender a algumas condições estipuladas pelo programa. Entre os principais critérios estão:

Cadastro no CadÚnico : Apenas famílias devidamente cadastradas têm acesso ao benefício.

: Apenas famílias devidamente cadastradas têm acesso ao benefício. Condições socioeconômicas: O programa é voltado para famílias em situação de vulnerabilidade econômica, com foco naquelas que enfrentam dificuldades em arcar com o custo do gás de cozinha.

O objetivo é garantir que o auxílio chegue aos lares que realmente necessitam, atendendo às famílias mais impactadas pelo aumento dos preços.

Como consultar o direito ao benefício?

Para facilitar o acesso às informações, a Caixa disponibiliza diferentes canais de consulta. Confira como verificar seu direito ao auxílio:

Aplicativo Caixa Tem: Faça login com seu CPF e senha para conferir o saldo disponível. Aplicativo Bolsa Família: Uma alternativa prática para verificar os benefícios. Portal Cidadão Caixa: Acesse o site da Caixa para consultar o montante liberado. WhatsApp Caixa: Utilize o atendimento virtual para uma consulta rápida e eficiente.

Calendário de pagamento

O pagamento do PIX de R$ 704 segue o calendário baseado no último dígito do NIS do beneficiário. As datas de liberação são as seguintes:

NIS final 4 : 13 de dezembro

: 13 de dezembro NIS final 5 : 14 de dezembro

: 14 de dezembro NIS final 6 : 15 de dezembro

: 15 de dezembro NIS final 7 : 16 de dezembro

: 16 de dezembro NIS final 8 : 17 de dezembro

: 17 de dezembro NIS final 9 : 18 de dezembro

: 18 de dezembro NIS final 0: 19 de dezembro

Os valores ficam disponíveis na conta por até 180 dias, permitindo que as famílias tenham tempo suficiente para utilizar os recursos conforme suas prioridades.

Dicas para melhor aproveitar o benefício

Para usar o auxílio de forma eficiente, algumas dicas são importantes: