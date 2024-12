Governo TRAVA Bolsa Família e beneficiários correm para regularizar antes de 2025; veja o que fazer

Bolsa Família bloqueado? Saiba como atualizar o cadastro, corrigir erros e liberar o pagamento do benefício antes de 2025. Veja o que fazer.

O Bolsa Família é um programa destinado a famílias de baixa renda, mas o pagamento pode ser bloqueado caso os critérios de manutenção do benefício não sejam cumpridos.

O bloqueio funciona como um alerta do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), indicando que há problemas no cadastro ou no cumprimento das regras.

A atualização deve ser feita dentro do prazo de 60 dias para evitar o cancelamento. Quanto mais rápido a correção for realizada, maiores serão as chances de receber o benefício em 2025.

Veja por que o Bolsa Família pode ser bloqueado e como regularizar a situação. Conheça os critérios de manutenção e o passo a passo de desbloqueio. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

O que pode bloquear o pagamento do Bolsa Família?

Cumprir os critérios de entrada no programa não é suficiente para manter o benefício ativo. Além da renda familiar de até R$ 218 por pessoa, é necessário atender algumas condições periódicas. Veja o que pode levar ao bloqueio:

Frequência escolar insuficiente : crianças e jovens devem ter, no mínimo, 85% de frequência mensal nas aulas;

: crianças e jovens devem ter, no mínimo, nas aulas; Acompanhamento nutricional : crianças de até 7 anos devem passar por medição de peso e altura duas vezes ao ano;

: crianças de até 7 anos devem passar por duas vezes ao ano; Pré-natal para gestantes : acompanhamento médico obrigatório durante toda a gravidez;

: acompanhamento médico obrigatório durante toda a gravidez; Caderneta de vacinação desatualizada : crianças, jovens e mulheres devem manter todas as vacinas em dia;

: crianças, jovens e mulheres devem manter todas as vacinas em dia; Cadastro Único desatualizado: a atualização deve ocorrer a cada dois anos ou sempre que houver mudanças nos dados familiares.

Caso a renda mensal por pessoa ultrapasse o limite de R$ 218, mas não ultrapasse meio salário mínimo, a família pode continuar no programa, recebendo 50% do valor original.

Como desbloquear o Bolsa Família?

Se o benefício for bloqueado, o titular deverá corrigir as pendências indicadas na notificação. Por exemplo, atualizar a caderneta de vacinação, justificar faltas escolares ou retomar o acompanhamento nutricional.

Após resolver o problema, será necessário atualizar os dados no Cadastro Único para garantir a reativação do pagamento. Confira o passo a passo:

Agende um atendimento no CRAS (Centro de Referência e Assistência Social) mais próximo; Solicite a renovação do Cadastro Único; Apresente os documentos necessários, como RG, CPF, comprovante de residência e certidão de nascimento das crianças; Responda ao questionário socioeconômico, informando dados detalhados sobre a composição e situação da família; Aguarde a análise e aprovação do cadastro pelo sistema do governo.

Depois que as informações forem atualizadas e os erros corrigidos, o governo irá avaliar o pedido e desbloquear o pagamento do benefício. O valor acumulado das parcelas bloqueadas também poderá ser liberado, garantindo o repasse integral ao beneficiário.

Como evitar o bloqueio do Bolsa Família?

Para não enfrentar problemas com o recebimento do benefício, as famílias devem seguir algumas orientações: