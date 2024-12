Passo a passo para recuperar mensagens apagadas do WhatsApp no iPhone

Saiba como recuperar mensagens apagadas do WhatsApp no iPhone usando o backup do iCloud. Veja o passo a passo completo e rápido para restaurar suas conversas.

Sabe aquela mensagem que você apagou sem querer do seu WhatsApp? Pois bem, se você tem um iPhone, não se preocupe. Isso porque, atualmente, é possível recuperar mensagens apagadas do WhatsApp no iPhone com um processo simples e rápido.

Para isso, é necessário contar com um backup ativo no iCloud, serviço de armazenamento em nuvem da Apple. Acredite, é mais simples do que você imagina!

O procedimento envolve a exclusão temporária do aplicativo e sua reinstalação para restaurar os chats salvos. Abaixo, veja um passo a passo completo para recuperar suas mensagens.

Aprenda a recuperar mensagens apagadas do WhatsApp no iPhone em poucos passos. O procedimento requer backup ativo e acesso ao iCloud. Veja como fazer. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Pré-requisitos para recuperar mensagens no WhatsApp no iPhone

Antes de iniciar o procedimento, é importante garantir que alguns pré-requisitos estejam atendidos:

Backup ativado no WhatsApp : certifique-se de que o backup automático está configurado no aplicativo.

: certifique-se de que o backup automático está configurado no aplicativo. Espaço disponível no iCloud : o iCloud precisa ter espaço suficiente para armazenar as conversas do WhatsApp.

: o iCloud precisa ter espaço suficiente para armazenar as conversas do WhatsApp. Conexão estável com a internet: o processo requer uma conexão ativa para baixar e restaurar os dados.

Passo a passo para recuperar mensagens apagadas no iPhone

Veja o que fazer para recuperar mensagens apagadas do WhatsApp:

Acesse as configurações do WhatsApp

Primeiro, abra o aplicativo do WhatsApp no iPhone. Na parte inferior direita da tela, toque em “Configurações” e selecione a opção “Conversas”. Verifique e ative o backup

Dentro de “Conversas”, toque em “Backup de Conversas”. Ative o backup e escolha a frequência desejada: diária, semanal ou mensal. Aguarde a conclusão do processo para garantir que todos os chats estejam salvos. Acesse as configurações do iCloud

Após configurar o backup no WhatsApp, vá até o aplicativo “Ajustes” no iPhone. Toque em sua foto de perfil para acessar as opções da conta Apple. Verifique o armazenamento do iCloud

Dentro das configurações do iCloud, toque em “Ver tudo” para visualizar a lista de aplicativos com dados armazenados na nuvem. Confirme que o WhatsApp está ativo para o armazenamento. Apague o aplicativo WhatsApp

Com o backup configurado e salvo, apague o aplicativo do WhatsApp do seu iPhone. Para isso, pressione o ícone do app e selecione a opção “Remover App”. Reinstale o WhatsApp e restaure as mensagens

Baixe novamente o WhatsApp na App Store. Ao abrir o aplicativo, insira seu número de telefone e confirme o código recebido por SMS. Em seguida, toque em “Restaurar histórico de conversas” e aguarde a finalização do processo. Todas as mensagens salvas no backup serão recuperadas.

Dicas importantes durante o procedimento