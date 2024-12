Vagas de estágio com bolsa de R$ 2.400 é REALIDADE: veja como se candidatar!

Uma instituição está oferecendo estágio com bolsas para interessados em estudar e trabalhar. A inscrição está aberta.

O Instituto Euvaldo Lodi (IEL) é uma das principais referências em programas de estágio no Brasil, conectando estudantes e empresas para fomentar o desenvolvimento profissional.

Parte do Sistema Confederação Nacional da Indústria (CNI), o IEL oferece oportunidades em diversos níveis de ensino, desde o médio até o superior, em uma ampla gama de áreas.

Atualmente, a instituição está com 565 vagas de estágio abertas em oito estados, com bolsas que variam de R$ 450 a R$ 2,4 mil. Para saber como participar, é bom prestar atenção nos detalhes de cada região.

Como o estágio com as bolsas de estudo da IEL funciona?

O programa de estágio do IEL é voltado para estudantes que desejam adquirir experiência prática em suas áreas de formação, ampliando as chances de ingressar no mercado de trabalho. As bolsas de estudo oferecidas variam de acordo com a área de atuação, a carga horária e a região, garantindo valores compatíveis com o mercado.

Estudantes de ensino médio, técnico e superior podem se inscrever, e as oportunidades abrangem campos como administração, engenharia, pedagogia, marketing, logística e muitas outras áreas.

Além da remuneração, os participantes têm acesso a treinamentos e orientações voltados ao desenvolvimento de competências profissionais, uma característica que diferencia o programa. As vagas são distribuídas em diversas cidades, e cada estado possui requisitos específicos.

Para participar, é essencial que os estudantes realizem o cadastro no site do IEL ( https://www.portaldaindustria.com.br/iel/ ) e mantenham seus dados atualizados. Com o objetivo de atender às necessidades de diferentes setores, as empresas parceiras oferecem oportunidades em grandes centros urbanos e regiões mais remotas.

O programa também prioriza a inclusão e a acessibilidade, garantindo que estudantes de diferentes perfis e formações possam participar. Os valores das bolsas, que podem chegar a R$ 2,4 mil, são um incentivo para que os estudantes se engajem e aproveitem ao máximo essa experiência.

Confira os detalhes do estágio

As vagas de estágio do IEL estão distribuídas por diferentes regiões do Brasil, abrangendo áreas de atuação variadas e valores de bolsa competitivos. Confira os estados que estão recebendo as vagas e os detalhes de cada localidade.

Amazonas

No Amazonas, o IEL oferece 27 vagas para áreas como administração, contabilidade, engenharia, direito, gastronomia e psicologia. As bolsas variam entre R$ 600 e R$ 1,4 mil, com oportunidades para estudantes de ensino técnico e superior.

Bahia

A Bahia concentra 278 vagas em municípios como Salvador, Feira de Santana e Porto Seguro. As áreas incluem administração, engenharia, nutrição e pedagogia, com bolsas entre R$ 450 e R$ 1,5 mil.

Ceará

O IEL-CE está com 32 vagas abertas em cidades como Fortaleza e Sobral, oferecendo bolsas de até R$ 2,4 mil. As oportunidades abrangem economia, direito e administração.

Distrito Federal

No Distrito Federal, são 49 vagas em áreas como marketing, engenharia civil e pedagogia. As bolsas vão de R$ 583 a R$ 1,5 mil, e o cadastro deve ser feito pelo site do IEL-DF.

Mato Grosso

Em Mato Grosso, o programa oferece 113 vagas em cidades como Cuiabá e Lucas do Rio Verde. As bolsas variam entre R$ 500 e R$ 1,5 mil, com vagas para administração, agronomia e direito.

Minas Gerais

Minas Gerais possui 26 vagas em cidades como Belo Horizonte e Ipatinga, com bolsas entre R$ 1 mil e R$ 1,6 mil. As áreas incluem logística, design gráfico e produção de tecidos técnicos.

Pará

O IEL-PA oferece 15 vagas em Belém e Castanhal, com bolsas de R$ 600 a R$ 1 mil, em áreas como pedagogia e arquitetura.

Paraíba

Na Paraíba, há 12 vagas em Campina Grande, com bolsas de R$ 700 a R$ 900, para áreas como administração e sistemas de informação.

Rio Grande do Sul

No Rio Grande do Sul, o IEL disponibiliza 45 vagas em cidades como Porto Alegre e Caxias do Sul. As bolsas chegam a R$ 2 mil, com oportunidades em engenharia, veterinária e psicologia.

