Tristeza no WhatsApp: app vai deixar de funcionar em diversos celulares Android e iOS em 2025

WhatsApp deixará de funcionar em diversos celulares Android e iOS em 2025. Confira a lista de dispositivos incompatíveis e veja como verificar o seu.

O WhatsApp, aplicativo de mensagens mais popular do mundo, deixará de funcionar em diversos modelos de celulares a partir de maio de 2025.

A decisão é parte do processo de atualização contínua do aplicativo, que exige dispositivos com sistemas operacionais mais modernos para suportar as novas funcionalidades.

Em princípio, as mudanças afetam tanto aparelhos Android quanto iPhones que não conseguem atualizar para versões de sistema compatíveis. Veja abaixo quais dispositivos serão impactados e como verificar se o seu está na lista.

Veja a lista de celulares que perderão o suporte do WhatsApp em 2025. Saiba como checar a versão do sistema e garantir a compatibilidade. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Por que o WhatsApp deixará de funcionar em alguns celulares?

À medida que o WhatsApp implementa novas atualizações para melhorar a experiência dos usuários, muitos aparelhos antigos deixam de ter suporte por não serem compatíveis com os requisitos mínimos do aplicativo.

Além disso, sistemas operacionais desatualizados também dificultam o funcionamento do app, tornando impossível receber as novas funções.

No caso dos iPhones, os modelos que não podem ser atualizados para o iOS 15.1 ou versões superiores deixarão de ser compatíveis. Já em celulares Android, aparelhos com versões muito antigas do sistema operacional também serão afetados.

Aproveite e confira:

iPhones que perderão o WhatsApp em 2025

Entre os dispositivos da Apple, os seguintes modelos não poderão mais usar o WhatsApp:

iPhone 5

iPhone 5c

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone SE (primeira geração)

iPhone 7

iPhone 7 Plus

A saber, os modelos acima não têm suporte para atualizar o sistema operacional ao iOS 15.1, condição necessária para continuar usando o aplicativo.

Celulares Android incompatíveis em 2025

Entre os dispositivos Android que deixarão de ser compatíveis com o WhatsApp, estão modelos de diversas marcas. Veja alguns deles:

Motorola

Moto G (1ª geração)

Droid Razr HD

Moto E (1ª geração)

Huawei

Ascend P6

Ascend Y300

ZTE

ZMAX

Grand X

Samsung

Galaxy S3

Galaxy Note II

Galaxy Ace 3

Galaxy S4 Mini

HTC

One X

One X+

Desire 500

Desire 601

Nokia

Lumia 920

Lumia 1020

LG

Optimus G

Nexus 4

G2 Mini

L90

Sony

Xperia Z

Xperia SP

Xperia T

Xperia V

Como verificar se seu celular será afetado?

Se o seu aparelho não estiver na lista acima, mas você quer confirmar se ele terá suporte para o WhatsApp em 2025, siga os passos abaixo para verificar a versão do sistema operacional:

Vá em Configurações .

. Selecione Sistema .

. Escolha Informações do telefone .

. Clique em Versão do Android ou Versão do iOS.

Como atualizar o sistema operacional do celular?

Caso seu celular permita uma atualização de software, siga estas etapas:

Abra o aplicativo Configurações .

. Selecione Sistema .

. Clique em Atualização de software.

Atualizar o sistema pode prolongar a vida útil do aparelho e garantir a compatibilidade com o WhatsApp e outros aplicativos.