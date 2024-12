Fim PRÓXIMO! Últimos dias para aproveitar benefício GRÁTIS do Nubank

Saiba até quando usar o benefício gratuitamente e o que fazer para evitar cobranças.

O Nubank, um dos maiores bancos digitais do Brasil, anunciou o encerramento de um serviço gratuito oferecido aos seus clientes.

A decisão impactará os usuários que utilizam o benefício por meio do cartão Ultravioleta, trazendo a necessidade de pagamento de uma assinatura para manter o serviço.

O anúncio surpreendeu muitos clientes que aproveitam as vantagens do programa que vamos abordar a seguir, oferecido até então sem custos adicionais.

Clientes Nubank perderão o Rappi Pro gratuito a partir de janeiro. Veja o prazo final para aproveitar o benefício e como atualizar a assinatura. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

O que muda para os clientes do Nubank?

De acordo com o comunicado oficial, a parceria entre o Nubank e o Rappi Pro será encerrada no dia 31 de dezembro deste ano.

A partir dessa data, o serviço deixará de ser oferecido gratuitamente, e os clientes interessados terão que arcar com uma mensalidade de R$ 24,90 para continuar usufruindo dos benefícios.

Veja os principais pontos sobre a mudança:

Data limite: o serviço Rappi Pro gratuito estará disponível até 31 de dezembro ;

o serviço Rappi Pro gratuito estará disponível até ; Público afetado: clientes do Nubank que possuem o cartão Ultravioleta ;

clientes do Nubank que possuem o ; Requisitos para Ultravioleta: Ter gastos mensais superiores a R$ 5 mil no cartão de crédito do Nubank; Possuir R$ 50 mil ou mais guardados ou investidos no banco.



Como funciona o Rappi Pro atualmente?

O Rappi Pro é um serviço de assinatura premium oferecido pelo aplicativo Rappi, conhecido por suas facilidades em entregas rápidas e descontos exclusivos em produtos e serviços.

Clientes do Nubank Ultravioleta podiam aproveitar a versão Pro sem qualquer custo, mas essa parceria chegará ao fim. Veja os principais benefícios oferecidos pelo Rappi Pro:

Entregas mais rápidas e gratuitas em compras acima de valores mínimos estabelecidos;

em compras acima de valores mínimos estabelecidos; Descontos exclusivos em restaurantes, mercados e farmácias;

em restaurantes, mercados e farmácias; Prioridade no atendimento e suporte dentro do aplicativo.

Com o fim da gratuidade, o Rappi Pro terá um custo de R$ 24,90 mensais, que deverá ser pago diretamente ao Rappi. Para continuar com o serviço, será necessário atualizar a assinatura.

O que os clientes devem fazer agora?

Para os clientes que utilizam o serviço, é importante ficar atento aos próximos passos para evitar cobranças indevidas. Veja o que fazer:

Aproveite o serviço até 31 de dezembro: os benefícios do Rappi Pro podem ser utilizados sem custos até o final do ano. Realize o cancelamento da assinatura: quem não deseja pagar pelo serviço deve cancelar a assinatura diretamente no site da Rappi para evitar cobranças automáticas. Atualize a assinatura, se desejar continuar: para manter o Rappi Pro, os clientes deverão realizar a renovação, aceitando a cobrança mensal de R$ 24,90.

O processo para cancelar ou atualizar a assinatura é simples e pode ser feito no site oficial da Rappi.

Quem pode ser afetado?

Os principais clientes afetados são aqueles que possuem o cartão Nubank Ultravioleta e atendem aos seguintes critérios:

Gastos mensais superiores a R$ 5 mil no cartão de crédito;

no cartão de crédito; R$ 50 mil ou mais investidos ou guardados no banco.

A partir de janeiro de 2025, o serviço deixará de ser uma vantagem gratuita para esse público, que agora precisará optar entre o cancelamento ou a renovação da assinatura.

Com essa mudança, os clientes do Nubank devem se organizar para decidir se continuarão com o Rappi Pro ou se buscarão outras alternativas. O encerramento reforça a necessidade de atenção aos prazos para evitar cobranças automáticas.