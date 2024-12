INSS libera adiantamento de R$ 150 para segurados utilizarem na ceia de Natal

Idosos segurados do INSS podem antecipar até R$ 150 do benefício para despesas de fim de ano. Veja como funciona e quem pode participar.

A partir deste mês, idosos segurados do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) têm a possibilidade de adiantar até R$ 150 do seu benefício.

O valor pode ser utilizado como desejarem, incluindo a compra de produtos típicos da ceia de Natal, como peru, pernil e panetone.

A iniciativa é resultado de uma parceria entre o INSS e instituições financeiras, por meio de um Acordo de Cooperação Técnica (ACT).

Como funciona o adiantamento do benefício pelo Meu INSS Vale+?

O adiantamento faz parte de um novo serviço oferecido pelo cartão Meu INSS Vale+, que permite que os segurados tenham acesso a até R$ 150 do seu salário de forma antecipada.

A principal proposta é facilitar a compra de itens básicos, como alimentos, remédios, gás de cozinha e transporte, conforme afirmou o ministro da Previdência Social, Carlos Lupi.

O Cartão INSS+ não é uma novidade. Desde 2023, ele já funciona como um clube de vantagens, alcançando mais de 32,8 milhões de acessos.

Até agora, ele estava disponível apenas em sua versão digital e servia, inclusive, como comprovante de vínculo para os segurados.

A nova versão do Meu INSS Vale+ trará algumas mudanças importantes:

Será disponibilizada em formato físico , com chip e senha para uso seguro;

, com chip e senha para uso seguro; Não permitirá saques em dinheiro ;

; Não poderá cobrar anuidade ou juros sobre o adiantamento oferecido.

Regras para o adiantamento de R$ 150

Para garantir a segurança e a eficiência do serviço, o adiantamento de R$ 150 segue algumas regras específicas:

A instituição financeira precisa ter no mínimo 12 meses de experiência com serviços de antecipação salarial;

com serviços de antecipação salarial; É necessário um convênio ou acordo formal entre a instituição financeira e o INSS;

entre a instituição financeira e o INSS; O adiantamento só será realizado mediante o uso do cartão físico, com chip e senha, contratado junto à instituição financeira credenciada.

De acordo com o ministro Carlos Lupi, o valor é um adiantamento do benefício, e não um aumento. “R$ 150 para quem ganha o salário mínimo equivale a quase 10% do valor total.

Muitas vezes, isso evita que a pessoa precise recorrer a empréstimos maiores, que geralmente cobram juros altos”, explicou o ministro em entrevista coletiva.

Como usar o Meu INSS Vale+?

O cartão Meu INSS Vale+ poderá ser solicitado junto aos bancos que firmarem parceria com o INSS para oferecer o serviço.

Nenhuma tarifa adicional ou cobrança de juros poderá ser aplicada no adiantamento, garantindo mais segurança financeira para os beneficiários.

Além de ser uma alternativa prática para pequenas despesas, o cartão permitirá que os segurados utilizem o valor diretamente em compras físicas e digitais, respeitando o limite antecipado.

Quando estará disponível?

As instituições financeiras estão em fase de formalização de parcerias com o INSS. Em breve, os bancos credenciados passarão a disponibilizar a opção do adiantamento mensal de R$ 150 diretamente aos segurados.

Essa iniciativa promete oferecer uma ajuda extra aos idosos, especialmente no período de final de ano, facilitando o planejamento financeiro para despesas mais imediatas e cotidianas, como alimentos típicos de celebrações ou necessidades pessoais urgentes.