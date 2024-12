Auxílio-gás nacional: o que você precisa saber sobre pagamentos atrasados; vai cair na conta?

Milhares de brasileiros recebem bimestralmente o benefício concedido pelo Governo Federal que é uma grande ajuda financeira.

O Auxílio-gás nacional é um programa essencial que atende a mais de 5 milhões de brasileiros, proporcionando apoio financeiro para a compra de gás de cozinha.

No entanto, muitos beneficiários enfrentaram problemas com o pagamento que deveria ter ocorrido no dia 10 de dezembro. Agora, surge a dúvida: o que acontecerá com aqueles que não receberam o benefício na data prevista?

Quando os valores demoram a cair, as famílias podem achar que se trata de algum problema, como bloqueio dos valores. Felizmente, a resposta é mais tranquila do que essa.

O Auxílio-gás é um dos benefícios mais importantes para os beneficiários, mas por que ele está atrasado? / Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Pagamentos do Auxílio-gás estão atrasados?

Recentemente, o Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome divulgou uma nota informando que houve um atraso nos pagamentos do Auxílio-gás neste mês.

Embora a pasta não tenha esclarecido os motivos do atraso, assegurou que os beneficiários que não receberam o valor já têm o dinheiro disponível em suas contas. Aqueles com NIS finais 1 e 2 começaram a receber o benefício a partir do dia 12 de dezembro.

Além disso, o ministério garantiu que todos os beneficiários receberão o saldo antes das festividades de final de ano, prometendo que não haverá mais atrasos nas liberações do benefício neste mês. A seguir, apresentamos o novo calendário de pagamentos para dezembro.

Usuários com NIS Final Data de Pagamento 1, 2 e 3 12 de dezembro 4 13 de dezembro 5 16 de dezembro 6 17 de dezembro 7 18 de dezembro 8 19 de dezembro 9 20 de dezembro 0 23 de dezembro Fonte: MDS

Como movimentar o Auxílio-gás nacional

Os pagamentos do Auxílio-gás são creditados automaticamente na mesma conta utilizada para o Bolsa Família. Assim, os beneficiários podem acessar ambos os benefícios simultaneamente.

Para gerenciar o Auxílio-gás de forma prática, o aplicativo Caixa Tem é a ferramenta recomendada. Disponível para dispositivos Android e iOS, o aplicativo permite que os usuários realizem transações financeiras sem a necessidade de sair de casa.

No Caixa Tem, os beneficiários podem pagar contas, transferir valores entre bancos, realizar pagamentos via PIX e até gerar um código para saque em caixas eletrônicos e correspondentes Caixa Aqui. Essa funcionalidade torna o gerenciamento financeiro muito mais acessível e conveniente.

Para aqueles que preferem movimentar o auxílio presencialmente, é possível comparecer a uma agência da Caixa Econômica Federal com o cartão do Bolsa Família. Também é válido mencionar que o cartão do antigo Auxílio Brasil ainda é aceito, desde que esteja em boas condições de uso.

Quem tem direito ao Auxílio-gás nacional?

Os critérios para recebimento do Auxílio-gás são específicos. Neste mês de dezembro, têm direito ao benefício os cidadãos que possuem uma conta ativa e atualizada no CadÚnico, com renda per capita de até meio salário mínimo. Além disso, é essencial que o beneficiário resida com pelo menos uma pessoa que receba o Benefício de Prestação Continuada (BPC) do INSS.

Mulheres vítimas de violência doméstica que estão sob medidas protetivas do estado têm prioridade na seleção para o auxílio. Também são considerados prioritários os beneficiários do Bolsa Família. Para verificar se você está entre os selecionados para o pagamento do Auxílio-gás, a orientação é acessar o aplicativo do Bolsa Família, onde é possível consultar o status do seu perfil.

Se você se enquadra nos requisitos para receber o Auxílio-gás nacional, não perca a oportunidade de acessar esse benefício. Fique atento às novas datas de pagamento e utilize os recursos disponíveis para movimentar seu auxílio de maneira prática e segura.

