IPVA 2025: saiba como obter descontos e pagar em dia em todo o Brasil

Veja o calendário do IPVA 2025 com descontos e opções de parcelamento para diferentes estados. Confira as datas e alíquotas atualizadas.

Anualmente, o pagamento do IPVA (Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores) é obrigatório em todo o Brasil, começando já em janeiro.

O valor e as datas de pagamento variam de acordo com cada estado, assim como as alíquotas e as condições de parcelamento.

Até o momento, 11 estados e o Distrito Federal divulgaram seus calendários e valores. Entre as opções, há descontos para pagamentos à vista e facilidades para quem precisa parcelar.

Saiba como pagar o IPVA 2025 com descontos e facilidades por estado. Conheça as alíquotas, prazos e benefícios para pagamento antecipado.

IPVA 2025: valor por estado, calendário de pagamento e descontos

Confira:

Região Sudeste

No estado de São Paulo (SP), a alíquota segue em 4% para carros de passeio e 2% para motocicletas, caminhonetes e micro-ônibus. Caminhões pagam 1,5%, e veículos de locadoras, 1%.

Quem escolher pagar em cota única no mês de janeiro terá 3% de desconto, mas há também a possibilidade de parcelamento em até cinco vezes.

Já no Espírito Santo (ES), a alíquota é menor: 2% para carros e 1% para motos e caminhões. Os motoristas têm direito a 15% de desconto no pagamento à vista, sendo possível parcelar em seis vezes, entre abril e setembro.

Aproveite e confira também:

Região Sul

No Rio Grande do Sul (RS), as alíquotas permanecem inalteradas: 3% para carros e 2% para motos. Os descontos variam conforme a antecipação do pagamento.

Assim sendo, os abatimentos podem chegar a 28% para pessoas físicas que participam dos programas estaduais Bom Motorista e Bom Cidadão. Quem optar pelo pagamento parcelado pode dividir o valor em até seis vezes.

Região Centro-Oeste

No Distrito Federal (DF), o IPVA tem uma alíquota de 3,5% para carros e 2% para motos. Motoristas que pagarem em cota única terão 10% de desconto, enquanto o parcelamento pode ser feito em seis vezes. É importante lembrar que parcelas inferiores a R$ 50 não são permitidas.

No Mato Grosso do Sul (MS), as alíquotas variam: 3% para carros de passeio e 1,5% para caminhões e ônibus. Veículos movidos a GNV são isentos. O pagamento à vista oferece 15% de desconto até o final de janeiro, mas há também a opção de parcelamento em até cinco vezes.

Região Nordeste

Na Bahia (BA), o IPVA tem uma alíquota fixa de 2,5% para todos os veículos. Há descontos de 15% no pagamento à vista em fevereiro e de 8% na primeira parcela. O valor pode ser dividido em cinco parcelas.

No Maranhão (MA), o IPVA tem alíquotas de 3% para carros de passeio e 2% para motos. O pagamento à vista, até 28 de fevereiro, oferece 10% de desconto, com a possibilidade de parcelar em até três vezes.

Na Paraíba (PB), veículos pagam 1% ou 2,5% de alíquota, dependendo do tipo. Motoristas podem escolher entre pagar à vista, com 10% de desconto, ou parcelar em até três vezes.

Região Norte

No Acre (AC), a alíquota é de 2% para carros e 1% para motos. Quem optar pelo pagamento em cota única terá 10% de desconto. O parcelamento em até três vezes está disponível, mas cada parcela não pode ser inferior a R$ 50.

No Pará (PA), a alíquota do IPVA varia entre 2,5% para carros e 1% para motos e caminhões. Motoristas que mantiveram o veículo sem multas nos últimos dois anos recebem 15% de desconto, enquanto os demais têm descontos menores. O pagamento pode ser parcelado em três vezes.

No Rondônia (RO), a alíquota é de 3% para carros e 2% para motos. Há descontos de 10% para pagamento à vista até janeiro e de 5% para fevereiro. O parcelamento está disponível até março.

E quem pode receber isenção no IPVA 2025?

Cada estado aplica regras próprias de isenção para veículos antigos. Em estados como São Paulo e Rio Grande do Sul, veículos com mais de 20 anos estão isentos. Já em Santa Catarina e Tocantins, a isenção só vale para carros com mais de 30 anos de fabricação.

Quem não pagar o IPVA dentro do prazo estará sujeito a multas diárias de 0,33%, podendo atingir 20% do valor total. Além disso, o licenciamento do veículo ficará bloqueado, impedindo a circulação.