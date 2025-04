Aprenda como se cadastrar no Auxílio Gás para receber até R$ 106 extras!

Saber como se cadastrar no Auxílio Gás pode ajudar os beneficiários de baixa renda a terem um pagamento adicional importante no fim do mês.

O Auxílio Gás é um programa social do Governo Federal que tem como objetivo reduzir o impacto do preço do gás de cozinha no orçamento das famílias de baixa renda. Criado em 2021, o benefício foi estruturado para ajudar na compra do botijão de gás de 13 kg, um item essencial para o dia a dia.

Inicialmente, o programa cobria metade do valor médio do botijão, mas, desde 2023, passou a garantir o valor integral a cada dois meses. Esse pagamento segue o calendário do Bolsa Família e pode ser acumulado com outros benefícios sociais.

Para receber, é necessário estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico) e atender aos critérios estabelecidos. Além disso, o governo libera os pagamentos conforme um método específico de pagamentos, então é bom conhecer todos os detalhes.

Quais as regras de cadastro no Auxílio Gás?

Para se cadastrar no Auxílio Gás, a família precisa estar inscrita no CadÚnico e possuir renda familiar per capita de até meio salário mínimo. Além disso, pessoas que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC), mesmo que não estejam no CadÚnico, também podem ser contempladas.

O valor do benefício é pago ao responsável familiar, preferencialmente à mulher, conforme consta no cadastro. Além da renda, outros fatores podem influenciar a elegibilidade ao benefício. O governo cruza informações do CadÚnico e do BPC para definir quem terá direito ao Auxílio Gás.

Assim, é fundamental que os dados da família estejam sempre atualizados, pois qualquer divergência pode impedir a concessão do benefício. Caso a família não tenha conta bancária, o pagamento será feito por meio de uma poupança social digital aberta automaticamente.

Outra regra importante é que o Auxílio Gás não gera direito adquirido. Ou seja, mesmo que uma família tenha recebido o benefício em meses anteriores, não há garantia de continuidade caso os critérios de elegibilidade não sejam mais atendidos.

Lista de prioridade na concessão

O governo adota critérios de prioridade para distribuir o Auxílio Gás. As famílias em situação de maior vulnerabilidade têm preferência no recebimento. Os grupos prioritários incluem:

Famílias com menor renda per capita, considerando os valores declarados no CadÚnico.

Famílias que possuem membros inscritos no Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Mulheres vítimas de violência doméstica que estão sob medidas protetivas, conforme a Lei Maria da Penha.

Caso o número de beneficiários ultrapasse os recursos disponíveis, essas prioridades garantem que o benefício chegue primeiro a quem mais precisa.

Como se cadastrar no Auxílio Gás?

O cadastro no Auxílio Gás acontece por meio do CadÚnico, principal base de dados para programas sociais do Governo Federal. Para isso, a família deve procurar o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximo e solicitar a inscrição.

O responsável familiar precisará fornecer informações sobre todos os moradores da casa, incluindo renda, escolaridade e composição familiar. Após o cadastro, a família passa por uma análise do governo para verificar se atende aos critérios do benefício. Esse processo pode levar algumas semanas.

Caso a inscrição seja aprovada, o responsável familiar será informado sobre o pagamento. Por isso, é importante manter os contatos sempre atualizados no CadÚnico. Além da inscrição, a entrevista social é um passo fundamental. No CRAS, um agente social realiza perguntas para conferir a situação da família.

Documentos necessários para cadastro

Para realizar o cadastro no CadÚnico e solicitar o Auxílio Gás, é necessário apresentar os seguintes documentos:

Para o responsável familiar : CPF ou título de eleitor.

: CPF ou título de eleitor. Para os demais membros da família : CPF, RG, certidão de nascimento ou certidão de casamento.

: CPF, RG, certidão de nascimento ou certidão de casamento. Comprovante de residência : conta de luz, água ou outro documento recente.

: conta de luz, água ou outro documento recente. Comprovante de renda : carteira de trabalho, contracheque ou declaração de renda (se aplicável).

: carteira de trabalho, contracheque ou declaração de renda (se aplicável). Número do NIS (caso já esteja inscrito em algum programa social).

Caso a família possua membros que recebam o BPC, é necessário apresentar documentos que comprovem o recebimento do benefício.

Regras para manter o pagamento do benefício

Para continuar recebendo o Auxílio Gás, a família deve manter os dados atualizados no CadÚnico. O governo revisa periodicamente as informações, e qualquer inconsistência pode levar à suspensão do benefício. Assim, é essencial informar mudanças na composição familiar, renda ou endereço em dia.

A atualização do cadastro deve ser feita pelo menos a cada dois anos ou sempre que houver alterações significativas na situação da família. Quem não fizer a atualização pode perder o direito ao benefício, pois os dados desatualizados podem indicar que a família não se enquadra mais nos critérios exigidos.

Além da atualização, é importante acompanhar o calendário de pagamentos e verificar se o valor foi depositado corretamente. Caso haja qualquer problema, o responsável familiar deve procurar o CRAS ou a Caixa Econômica Federal para resolver a situação.

Qual o valor do Auxílio Gás?

O valor do Auxílio Gás é baseado no preço médio do botijão de 13 kg nos últimos seis meses, conforme cálculo feito pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Desde janeiro de 2023, o benefício passou a cobrir 100% do preço do botijão, garantindo um alívio maior para as famílias.

Normalmente, o valor do benefício varia entre R$ 104 e R$ 106, podendo sofrer pequenas alterações a cada pagamento. Essa variação ocorre devido às mudanças no preço do gás de cozinha em todo o país. O pagamento é realizado a cada dois meses, seguindo o calendário do Bolsa Família.

Quando ocorre o próximo pagamento?

O último pagamento do Auxílio Gás aconteceu em fevereiro de 2024. O próximo repasse está previsto para abril de 2024, seguindo o cronograma oficial do Bolsa Família. As famílias devem acompanhar as datas no aplicativo Bolsa Família ou no site da Caixa Econômica Federal.

O dinheiro é depositado na conta digital do Caixa Tem ou em outra conta bancária cadastrada. Caso a família não tenha conta, a Caixa abre automaticamente uma poupança social digital. O benefício tem validade de 120 dias, e, caso não seja sacado dentro desse prazo, o valor será devolvido ao governo.

