Datas e valores do PIS 2025: veja o calendário atualizado

Veja as previsões para o calendário PIS 2025, com datas e valores atualizados. Saiba quem tem direito e como consultar o benefício facilmente.

O Programa de Integração Social (PIS) é um benefício aguardado por milhões de trabalhadores brasileiros. Ele garante um abono salarial anual que pode ajudar no planejamento financeiro e trazer mais estabilidade para famílias de baixa renda.

O pagamento do PIS 2025 seguirá um cronograma baseado no mês de nascimento do trabalhador, e os valores são proporcionais ao tempo de trabalho no ano-base de 2024.

Com as previsões já disponíveis para o próximo ano, veja como funcionará o calendário, os valores previstos e quem tem direito ao benefício.

O que é o PIS e quem pode receber?

Primeiramente, o PIS é destinado aos trabalhadores do setor privado que possuem carteira assinada e atendem a critérios definidos pelo governo.

Criado para promover a integração entre trabalhadores e empresas, o benefício é uma forma de complementar a renda e apoiar o planejamento financeiro.

Para receber o PIS 2025, o trabalhador deve cumprir os seguintes requisitos:

Estar cadastrado no PIS há pelo menos cinco anos.

Ter recebido até dois salários mínimos mensais, em média, durante 2024.

Ter exercido atividade remunerada por pelo menos 30 dias no ano-base.

Ter os dados informados corretamente pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) ou no eSocial.

Calendário PIS 2025: datas previstas

O pagamento do PIS 2025 será realizado de acordo com o mês de nascimento do trabalhador. As datas ainda não foram oficialmente divulgadas, mas, com base no calendário de 2024, a previsão para 2025 segue o seguinte cronograma:

Mês de nascimento Data de pagamento Janeiro 15 de fevereiro Fevereiro 15 de março Março 15 de abril Abril 15 de abril Maio 15 de maio Junho 15 de maio Julho 17 de junho Agosto 17 de junho Setembro 15 de julho Outubro 15 de julho Novembro 15 de agosto Dezembro 15 de agosto

Valores do abono salarial em 2025

O valor do abono salarial é calculado com base no número de meses trabalhados no ano-base. Com o salário mínimo previsto de R$ 1.509,00 para 2025, a tabela de valores será proporcional:

Meses trabalhados Valor do abono 1 mês R$ 125,75 2 meses R$ 251,50 3 meses R$ 377,25 4 meses R$ 503,00 5 meses R$ 628,75 6 meses R$ 754,50 7 meses R$ 880,25 8 meses R$ 1.006,00 9 meses R$ 1.131,75 10 meses R$ 1.257,50 11 meses R$ 1.383,25 12 meses R$ 1.509,00

Como consultar o benefício do PIS?

Os trabalhadores podem verificar se têm direito ao abono salarial e consultar os valores e datas pelos seguintes canais:

Aplicativo Carteira de Trabalho Digital .

. Site e aplicativo da Caixa Econômica Federal.

Pelo telefone Caixa Cidadão no número 0800 726 0207.

Benefícios do PIS para os trabalhadores e a economia

Além de proporcionar uma renda extra, o PIS tem um impacto direto na economia, promovendo o consumo e incentivando o desenvolvimento econômico.

Ele também é uma forma de reduzir desigualdades sociais, contribuindo para uma distribuição de recursos mais justa entre os trabalhadores de baixa renda.