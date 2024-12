Atualizações no WhatsApp trazem recursos inéditos para chamadas de vídeo

WhatsApp anuncia novos recursos para chamadas com melhorias práticas e nostálgicas. Descubra como essas atualizações vão transformar suas conversas diárias.

O WhatsApp anunciou uma série de novos recursos que prometem melhorar a experiência de chamadas tanto no celular quanto no desktop. Entre as atualizações mais aguardadas, estão a possibilidade de selecionar participantes específicos em chamadas em grupo e melhorias na qualidade de vídeo.

As mudanças chegam em um momento em que o aplicativo se consolida como uma ferramenta de comunicação indispensável. Com mais de dois bilhões de chamadas realizadas diariamente na plataforma, os novos recursos visam oferecer mais praticidade e diversão aos usuários.

Confira abaixo as novidades que prometem transformar suas ligações em momentos ainda mais personalizados e dinâmicos.

Melhorias no WhatsApp incluem filtros divertidos, vídeo em alta resolução e recurso nostálgico. Confira como essas novidades impactam suas ligações. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Melhorias nas chamadas do WhatsApp

Primeiramente, uma das atualizações mais práticas é a possibilidade de escolher quem participa de uma ligação em grupo.

Antes, ao iniciar uma chamada em uma conversa coletiva, todos os membros recebiam o alerta, o que podia ser inconveniente. Agora, basta selecionar manualmente quem deseja incluir, tornando as chamadas mais direcionadas.

Além disso, os efeitos de vídeo são outra adição que promete agradar os usuários. Com a opção de escolher entre dez filtros divertidos, as conversas podem ganhar um tom mais leve e descontraído, seja para reuniões com amigos ou momentos informais em família.

Outra novidade está voltada para quem utiliza o WhatsApp no computador. Na aba de ligações, ficou mais fácil navegar entre as opções: agora é possível iniciar uma ligação, criar um link compartilhável ou ligar diretamente para um contato, tudo em poucos cliques.

Por fim, as chamadas de vídeo também ganharam um importante ajuste: agora, a qualidade das imagens está mais nítida, com suporte para alta resolução em chamadas individuais e em grupo. Essa melhoria visa atender à crescente demanda por chamadas em vídeo com qualidade profissional.

Aproveite e confira:

Popularidade das ligações no WhatsApp

Além das melhorias técnicas, vale ressaltar o crescimento constante das ligações realizadas pelo WhatsApp. Segundo informações da Meta, mais de dois bilhões de chamadas são feitas na plataforma diariamente, consolidando o aplicativo como uma das ferramentas mais usadas no mundo.

Esse dado reflete como o WhatsApp deixou de ser apenas um mensageiro e se transformou em uma solução completa de comunicação. Com as novas atualizações, o objetivo é continuar acompanhando as necessidades dos usuários, oferecendo mais flexibilidade e diversão em suas interações.

Recurso nostálgico no WhatsApp

Por último, o WhatsApp promete um recurso que certamente despertará memórias de quem viveu a época do MSN. Agora, será possível ver quando alguém está digitando em tempo real, com um indicador visual discreto na parte inferior esquerda da tela.

Em suma, o recurso trará mais dinamismo às conversas e, quem sabe, aquela velha ansiedade que muitos conheciam tão bem.

O indicador, representado pelos famosos três pontinhos (…), aparecerá ao lado da foto de perfil do contato, marcando um retorno às funcionalidades que marcaram o início da comunicação instantânea.