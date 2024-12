Bolsa Família caiu, mas Auxílio Gás não: entenda o motivo e fique tranquilo!

Muitos beneficiários do Bolsa Família estão assustados pois não receberam o pagamento do Auxílio Gás. Felizmente, há um motivo por trás!

O Auxílio Gás é um benefício criado para ajudar famílias de baixa renda a comprarem gás de cozinha, um item essencial para o dia a dia. Em dezembro, mais de 5,49 milhões de famílias foram contempladas com o valor de R$ 104.

Para receber o auxílio, é necessário estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico) e ter renda per capita de até meio salário mínimo. Lembrando que nem todos que se inscrevem recebem, porque a folha de pagamento é restrita.

O benefício é pago a cada dois meses e segue um calendário específico. Neste mês, as datas de pagamento do Auxílio Gás e do Bolsa Família não coincidem, o que gerou dúvidas entre os beneficiários.

Você percebeu que o Auxílio Gás não caiu no mesmo dia do Bolsa Família? Veja o motivo! / Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Calendário deste mês é diferente para o Auxílio Gás e Bolsa Família

Em dezembro, o calendário de pagamento do Auxílio Gás foi alterado, separando as datas de depósito do benefício das do Bolsa Família para algumas famílias. Essa mudança foi adotada para garantir uma logística mais eficiente, considerando a grande quantidade de beneficiários atendidos pelos dois programas.

Enquanto o Bolsa Família começou a ser pago no dia 10 de dezembro, o Auxílio Gás iniciou seus depósitos apenas a partir do dia 12 para beneficiários com NIS de final 1, 2 e 3. Essa diferença pode ter causado estranheza, mas os valores serão transferidos normalmente dentro das novas datas.

Qual o valor do benefício em dezembro?

O valor do Auxílio Gás em dezembro foi fixado em R$ 104, equivalente a 100% da média nacional do preço de um botijão de gás de 13 kg. O cálculo do benefício é feito com base nos dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), garantindo que o valor seja suficiente para cobrir o custo do item.

Como consultar se vou receber o Auxílio Gás?

Os beneficiários podem verificar se receberão o Auxílio Gás diretamente pelo aplicativo Caixa Tem. Veja o passo a passo:

Baixe ou atualize o aplicativo Caixa Tem: Certifique-se de que o app está instalado e atualizado em seu celular. Faça login: Use seu CPF e senha cadastrados para acessar o sistema. Caso não tenha senha, clique em “Cadastrar senha” e siga as instruções. Acesse “Auxílio Gás” ou “Benefícios”: No menu inicial, procure pela aba que exibe informações sobre benefícios sociais. Confira o saldo e o histórico de pagamentos: O aplicativo mostrará se o benefício foi liberado, com as datas de pagamento e os valores disponíveis. Verifique outras informações: Caso tenha dúvidas, o app oferece detalhes adicionais sobre o benefício.

Próximas datas do benefício

O calendário de pagamento do Auxílio Gás e do Bolsa Família neste mês segue escalonado, com base no último dígito do Número de Identificação Social (NIS). Confira abaixo:

Final do NIS Data do Auxílio Gás Data do Bolsa Família 1 12 de dezembro 10 de dezembro 2 12 de dezembro 11 de dezembro 3 12 de dezembro 12 de dezembro 4 13 de dezembro 13 de dezembro 5 16 de dezembro 16 de dezembro 6 17 de dezembro 17 de dezembro 7 18 de dezembro 18 de dezembro 8 19 de dezembro 19 de dezembro 9 20 de dezembro 20 de dezembro 0 23 de dezembro 23 de dezembro Fonte: MDS

Os beneficiários podem movimentar os valores pelo aplicativo Caixa Tem ou usar o cartão do Bolsa Família para realizar saques e compras. Fique atento às datas e consulte o aplicativo para mais informações sobre o benefício.

