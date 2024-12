Novas regras do BPC 2025: seu benefício está em risco? Entenda

Mudanças nos critérios de renda e atualizações cadastrais podem afetar a concessão do Benefício de Prestação Continuada

Recentemente, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apresentou as novas diretrizes para o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e o Bolsa Família, previstas para vigorar em 2025.

As mudanças visam aprimorar os critérios de concessão e aumentar o controle sobre os recursos públicos destinados a esses programas sociais.

As alterações incluem desde o uso obrigatório de biometria até revisões nas regras de composição da renda familiar.

Com isso, o governo busca assegurar que o benefício alcance apenas quem realmente se enquadra nas exigências legais. Beneficiários de todo o país precisarão se adequar para evitar a suspensão ou o cancelamento do auxílio.

BPC terá novas regras em 2025 e beneficiários precisam estar atentos – Crédito: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Foco no público-alvo e novas exigências de renda

O BPC, destinado a idosos e pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade, será mais restritivo. As regras passam a considerar uma análise ampliada da renda familiar e exigem comprovações adicionais para garantir a elegibilidade.

Alterações na composição da renda

A partir de 2025, a renda de cônjuges ou companheiros que não moram no mesmo domicílio será incluída no cálculo. Além disso, rendas de irmãos, filhos e enteados coabitantes, mesmo que solteiros, também entram na avaliação.

Essas mudanças podem aumentar a renda per capita das famílias, afetando o direito ao benefício.

Atualizações cadastrais obrigatórias

Beneficiários com cadastros desatualizados há mais de 24 meses precisarão regularizar sua situação. Benefícios concedidos sem a inclusão do Código Internacional de Doenças (CID) também serão revisados. Essa exigência visa eliminar inconsistências e evitar pagamentos indevidos.

Biometria como requisito obrigatório

Uma das principais mudanças é a implementação da biometria para novos cadastros e atualizações. Essa tecnologia será usada para validar a identidade dos beneficiários e garantir a integridade do processo de concessão.

A medida também permite um cruzamento de dados mais eficiente com outras bases de informações governamentais. Isso dificulta fraudes e facilita a detecção de irregularidades, reforçando a transparência do programa.

Cruzamento de benefícios e impacto financeiro

Outra novidade é o retorno da regra que considera a renda de outros benefícios recebidos por membros da família no cálculo de elegibilidade. Essa abordagem busca limitar o acúmulo de auxílios dentro de um mesmo núcleo familiar, garantindo maior equidade na distribuição dos recursos.

Com essas mudanças, o governo espera economizar R$ 3 bilhões anuais entre 2027 e 2030. Essa economia será reinvestida para fortalecer a assistência social e ampliar o alcance dos programas a quem realmente precisa.

Efeitos no Bolsa Família e medidas complementares

O Bolsa Família também será impactado pelas novas diretrizes. As medidas complementam o pente-fino realizado em 2024 e incluem maior rigor no cadastro de famílias unipessoais.

Restrição a municípios específicos

Municípios com um alto percentual de famílias unipessoais terão seus cadastros revisados. Essas famílias deverão realizar inscrições ou atualizações cadastrais exclusivamente em seus domicílios, reforçando a veracidade das informações.

Colaboração com concessionárias

Concessionárias de serviços públicos serão obrigadas a compartilhar dados para cruzamento de informações. Isso permitirá identificar inconsistências, como declarações de renda incompatíveis com o consumo registrado de água ou energia elétrica.

Como manter seu benefício ativo

Para garantir a continuidade do recebimento do BPC ou do Bolsa Família, é fundamental que os beneficiários sigam as novas regras. Isso inclui atualizar os dados cadastrais dentro dos prazos estabelecidos, realizar os procedimentos biométricos e manter a documentação necessária em dia.

Os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e as Secretarias Municipais de Assistência Social continuarão sendo os principais pontos de apoio para a realização desses processos.

O objetivo das mudanças

O governo reforça que as novas regras têm como foco principal combater fraudes e garantir que os recursos públicos cheguem a quem realmente necessita.

As mudanças também visam modernizar o sistema de assistência social, integrando tecnologia e ferramentas de fiscalização para evitar pagamentos indevidos e melhorar a gestão dos programas.

Assim, com o início das novas regras em 2025, manter o cadastro atualizado e seguir as exigências se torna indispensável. Beneficiários devem ficar atentos às notificações e buscar orientações nos órgãos competentes para evitar suspensões ou cortes no benefício.