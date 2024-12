Se arrependeu de comprar à vista? Ainda dá para parcelar! Veja como

Pode acontecer de você fazer uma compra à vista, mas se arrepender e querer parcelar depois. Felizmente, tem como consertar o erro!

Ao realizar compras no dia a dia, muitas pessoas enfrentam a dúvida sobre optar por pagar à vista ou parcelar. Cada escolha impacta o orçamento de maneira diferente.

Pagar à vista pode garantir descontos e evitar juros, enquanto o parcelamento distribui o custo em prestações, ajudando a equilibrar o fluxo financeiro mensal.

Pensando nisso, o Nubank oferece uma funcionalidade que permite parcelar compras feitas à vista no cartão de crédito. Essa opção pode ser útil para quem precisa reorganizar as finanças ou ampliar as condições de pagamento de uma compra já realizada.

Precisando parcelar uma compra? Veja como fazer isso rapidinho! / Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

É uma boa ideia parcelar ou comprar à vista é melhor?

A escolha entre pagar à vista ou parcelar depende da situação financeira e dos objetivos do comprador. Quando o pagamento à vista é viável, ele pode trazer benefícios como descontos oferecidos pelos lojistas e a ausência de juros, tornando-se a opção mais econômica no longo prazo. Além disso, pagar integralmente evita compromissos futuros, liberando o orçamento para outras prioridades.

No entanto, o parcelamento pode ser vantajoso em momentos de imprevistos ou quando é necessário ajustar os gastos mensais. Dividir o valor de uma compra maior em parcelas permite distribuir o impacto no orçamento, especialmente em situações em que o pagamento único comprometeria as finanças.

Contudo, é essencial avaliar as taxas de juros aplicadas ao parcelamento. No caso do Nubank, o cliente pode simular o custo total antes de confirmar, garantindo clareza sobre os valores adicionais gerados pela operação.

Outro ponto importante é o planejamento. Parcelar compras à vista deve ser uma estratégia usada com cautela e dentro de um planejamento financeiro que considere o impacto das parcelas no orçamento mensal. Isso evita o risco de endividamento excessivo e mantém a saúde financeira em dia.

Como parcelar compras no Nubank

O parcelamento de compras no Nubank é simples e prático, feito diretamente pelo aplicativo. Siga o passo a passo abaixo:

Abra o aplicativo do Nubank: Com o aplicativo desbloqueado no seu dispositivo, toque na opção “Cartão de crédito” para acessar os detalhes da sua fatura. Encontre a compra desejada: Role a tela até localizar a compra que deseja parcelar. Caso tenha muitas transações registradas, use a ferramenta de busca no topo da tela. Selecione a opção “Parcelar compra”: Toque na compra escolhida e, na tela seguinte, clique em “Parcelar compra”. Ajuste o número de parcelas: Escolha a quantidade de parcelas desejadas, visualizando o valor total e as condições de pagamento. Utilize a opção “Comparar parcelamentos” para avaliar as alternativas. Confirme os detalhes: Após ajustar as parcelas, toque em “Ver resumo”. Verifique os prazos e valores e clique em “Continuar” para prosseguir. Leia o contrato e confirme o parcelamento: Revise os termos do contrato exibido na tela e, se estiver de acordo, toque em “Confirmar parcelamento”.

Depois de finalizar o parcelamento, não será possível editar ou cancelar a operação. Caso queira antecipar as parcelas, o Nubank oferece um pequeno desconto como incentivo. Viu como é fácil?

